15:39 21.10.2021 (обновлено: 16:00 21.10.2021)
Власти Москвы разъяснили правила посещения мероприятий, театров и музеев
Для посещения мероприятий, театров и музеев в Москве можно будет предъявить любой QR-код
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетитель у входа в Московский музей космонавтики на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Чтобы попасть на общественные мероприятия в Москве, необходим QR-код одного из трех типов — вакцинированного, переболевшего, либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Об этом РИА Новости рассказала пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
"Для доступа на мероприятия, в театры и музеи можно будет предъявить любой из трех типов QR-кода. Напомним, что получить QR-код могут следующие категории граждан: прошедшие вакцинацию <...> вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в России; переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев и имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, полученного в лабораториях Москвы, подключенных к ЕМИАС", — уточнили в ДИТ.
Добавляется, что срок действия цифрового аналога отрицательного ПЦР составляет 72 часа с момента его регистрации.
На период нерабочих дней — с 27 октября по 7 ноября — театры и музеи Москвы смогут работать при заполняемости залов не более 50 процентов и со всеми действующими ограничениями.
С 8 ноября допуск увеличат до 70 процентов. С этого же числа требования об обязательной проверке QR-кодов и ношения масок будут применять при проведении концертов, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Аналогичные меры предлагается рассмотреть и организаторам событий с меньшим количеством участников.