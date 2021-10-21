https://ria.ru/20211021/moskva-1755603097.html

Власти Москвы разъяснили правила посещения мероприятий, театров и музеев

Власти Москвы разъяснили правила посещения мероприятий, театров и музеев - РИА Новости, 21.10.2021

Власти Москвы разъяснили правила посещения мероприятий, театров и музеев

Чтобы попасть на общественные мероприятия в Москве, необходим QR-код одного из трех типов — вакцинированного, переболевшего, либо выданный после отрицательного... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:39

2021-10-21T15:39

2021-10-21T16:00

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Чтобы попасть на общественные мероприятия в Москве, необходим QR-код одного из трех типов — вакцинированного, переболевшего, либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Об этом РИА Новости рассказала пресс-служба столичного департамента информационных технологий."Для доступа на мероприятия, в театры и музеи можно будет предъявить любой из трех типов QR-кода. Напомним, что получить QR-код могут следующие категории граждан: прошедшие вакцинацию <...> вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в России; переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев и имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, полученного в лабораториях Москвы, подключенных к ЕМИАС", — уточнили в ДИТ.Добавляется, что срок действия цифрового аналога отрицательного ПЦР составляет 72 часа с момента его регистрации.На период нерабочих дней — с 27 октября по 7 ноября — театры и музеи Москвы смогут работать при заполняемости залов не более 50 процентов и со всеми действующими ограничениями. С 8 ноября допуск увеличат до 70 процентов. С этого же числа требования об обязательной проверке QR-кодов и ношения масок будут применять при проведении концертов, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Аналогичные меры предлагается рассмотреть и организаторам событий с меньшим количеством участников.

https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755556598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, музеи, театры, новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии