https://ria.ru/20211021/moskva-1755555300.html
В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры
В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры
В Москве на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:23
2021-10-21T12:23
2021-10-21T12:48
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сергей собянин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Москве на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге."Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости", - сообщил Собянин.Театры и музеи Москвы в нерабочие дни могут продолжать работу, но при условии заполняемости не более 50% и использования QR-кодов, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры", - написал он.
https://ria.ru/20211021/sobyanin-1755557649.html
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общество, москва, сергей собянин
12:23 21.10.2021 (обновлено: 12:48 21.10.2021)
В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры
В Москве приостановят работу организаций торговли, услуг, общепита и спорта