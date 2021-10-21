https://ria.ru/20211021/moskva-1755555300.html

В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры

В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры

В Москве на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:23

2021-10-21T12:23

2021-10-21T12:48

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754076562_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_68c9e7827f3a22bde7e06f307a7ed1c7.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Москве на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге."Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости", - сообщил Собянин.Театры и музеи Москвы в нерабочие дни могут продолжать работу, но при условии заполняемости не более 50% и использования QR-кодов, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры", - написал он.

https://ria.ru/20211021/sobyanin-1755557649.html

https://ria.ru/20211021/sobyanin-1755553573.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин