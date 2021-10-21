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В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры
В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры
В Москве на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:23
2021-10-21T12:48
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Москве на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге."Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости", - сообщил Собянин.Театры и музеи Москвы в нерабочие дни могут продолжать работу, но при условии заполняемости не более 50% и использования QR-кодов, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры", - написал он.
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общество, москва, сергей собянин
12:23 21.10.2021 (обновлено: 12:48 21.10.2021)
 
В Москве приостановят работу предприятий общепита и культуры

В Москве приостановят работу организаций торговли, услуг, общепита и спорта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Москве на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
"Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости", - сообщил Собянин.
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Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
Театры и музеи Москвы в нерабочие дни могут продолжать работу, но при условии заполняемости не более 50% и использования QR-кодов, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры", - написал он.
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Собянин разрешил общепиту в нерабочие дни работу только на вынос
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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