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С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов
С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов - РИА Новости, 21.10.2021
С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов
РИА Новости. СОБЯНИН: С 8 НОЯБРЯ ТЕАТРЫ И МУЗЕИ МОСКВЫ ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ QR-КОДОВ, ЗАЩИТНЫХ МАСОК И 70% ЗАПОЛНЯЕМОСТЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:26
2021-10-21T12:26
2021-10-21T12:30
распространение коронавируса
общество
москва
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РИА Новости. СОБЯНИН: С 8 НОЯБРЯ ТЕАТРЫ И МУЗЕИ МОСКВЫ ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ QR-КОДОВ, ЗАЩИТНЫХ МАСОК И 70% ЗАПОЛНЯЕМОСТЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ
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общество, москва
12:26 21.10.2021 (обновлено: 12:30 21.10.2021)
С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов
С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов