https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

"Я ее ненавидела": что толкает женщин на убийство своих детей

"Я ее ненавидела": что толкает женщин на убийство своих детей - РИА Новости, 15.10.2021

"Я ее ненавидела": что толкает женщин на убийство своих детей

В России женщины с послеродовой депрессией крайне редко обращаются за психологической помощью. В обществе еще устойчиво мнение, что проблема надумана. Однако... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:00

2021-10-15T08:00

2021-10-15T12:54

убийство

дети

психологическая помощь

психология

депрессия

беременность

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Юлия Ахмедова. В России женщины с послеродовой депрессией крайне редко обращаются за психологической помощью. В обществе еще устойчиво мнение, что проблема надумана. Однако последствия этого заболевания могут быть трагичными. Чем опасно это расстройство и как его предотвратить — в материале РИА Новости."Думала, зачем вообще родила""В тот день дочь так сильно плакала, а я была так измотана, что просто закрыла ее в комнате, а сама села по другую сторону двери и тоже зарыдала, — вспоминает в беседе с РИА Новости 28-летняя Светлана Б. — Поймала себя на мысли, что ненавижу ее. Думала, зачем вообще родила. Мне хотелось сбежать, а она все кричала. В какой-то момент промелькнула мысль что-то сделать с ребенком, выплеснуть агрессию. Но я начала бить и царапать саму себя".Светлана стала матерью два года назад. Ребенка они с мужем планировали, ждали его появления. О существовании послеродовой депрессии девушка знала, но старалась не погружаться глубоко в тему, "чтобы себя не накручивать". Вскоре после родов муж уехал в очередную командировку, и молодая мать осталась в кардинально изменившейся реальности один на один с младенцем. Ее родители живут далеко, а найти хорошую няню непросто, и стоят такие услуги дорого.Первые полгода она старалась не обращать внимания на тотальную усталость и слабость, ведь "все как-то справляются". Потом пришло четкое осознание: без психологической помощи не обойтись. Но депрессия была уже настолько глубокой, что даже месяцы работы с психологом не помогли выбраться."Уделить время себе, встретиться с друзьями могу, только когда муж дома. Но это не приносит облечения. Так погрязла в ощущении бессилия, постоянном стрессе, тревоге и напряжении, что несколько часов прогулки без ребенка угнетают еще больше. Кажется, вот же она — жизнь, но я ее словно кончиком пальца трогаю, а потом снова нужно возвращаться обратно. Это безысходность", — признается Светлана.Главной своей ошибкой она считает то, что стеснялась просить помощи, не позволяла себе делегировать обязанности: "Если хочешь, чтобы ребенок приносил радость, а не бесконечные слезы и страдания, нельзя уходить в материнство с головой. Нужно давать себе время на отдых. И помнить всегда: ты у себя одна"."Я не чувствовала любви к ребенку"У 27-летней Полины Плахиной сразу после родов начались проблемы со сном, пропал аппетит. Сильный страх быть "плохой матерью" не отпускал ни на секунду. Все это обернулось затяжной депрессией.Полина не раз говорила родным, что ей плохо. Они воспринимали это как надуманную проблему. Советовали "заняться каким-нибудь делом". Но молодая мать в итоге решила обратиться к специалисту."Мне помог только психолог, а еще — медикаментозное лечение. Из-за постоянного стресса и напряжения я не могла даже плакать. А на приеме разрыдалась. За полтора года он научил меня защищать себя, выстраивать границы от мужа и родственников".По словам Полины, отношения с супругом сейчас налаживаются. Она уже не считает себя "плохой матерью", меньше тревожится, вышла на работу.Не могла оставить в угрюмом миреК сожалению, некоторые молодые матери так и не преодолевают послеродовую депрессию. В начале октября в Москве женщина лишила жизни себя и двоих детей. Одному было три года, другому — месяц. По данным СМИ, она оставила предсмертную записку, где рассказала, что уже лечилась от депрессии, но жизнь сейчас совсем невыносима. А оставить детей в этом "тяжелом и угрюмом мире" она не может.За последнее время произошло еще несколько шокирующих случаев. Например, жительница Саратова выбросила из окна двух дочерей — пяти и восьми лет. А потом покончила с собой. Примерно тогда же в Свердловской области завели уголовное дело в отношении женщины, которая полгода продержала в шкафу новорожденную дочь. Девочку почти не кормила — у той было сильное истощение. Мать отправили в психиатрическую больницу.В октябре 2020-го москвичка отдала годовалую дочь бездомному в переходе и скрылась. А в августе 2021-го жительница Стерлитамака выбросила из окна роддома ребенка соседки по палате. Младенец скончался. По данным СМИ, женщина наблюдалась в психоневрологическом диспансере, однако с учета ее сняли, поскольку "не представляла угрозы для окружающих"."Женщина заперта в одном пространстве"По мнению психологов, одна из основных причин суицида матерей, в частности расширенного (с вовлечением детей или их убийством), — послеродовая депрессия.По статистике ВОЗ, в развивающихся странах около 20 процентов недавно родивших женщин подвержены этому заболеванию. В Европе аналогичный показатель: десять-пятнадцать процентов. В России статистику не ведут, но эксперты считают, что цифры выше европейских.К специалистам матери обращаются крайне редко, отмечает психотерапевт Вера Якупова. По ее мнению, в обществе все еще сильна стигматизация психических расстройств, а послеродовую депрессию многие и вовсе не считают недугом.Среди основных факторов, влияющих на развитие заболевания, Якупова называет отношения с партнером, социальную изоляцию, а также отсутствие помощи близких."До родов женщина и мужчина ведут примерно одинаковый образ жизни: учатся, работают, путешествуют. Потом в декрет чаще всего уходит мать. И ее социальный мир захлопывается. Она заперта в четырех стенах, ведь с ребенком сложно куда-то выехать. И если человек в этой ситуации один, без поддержки семьи, тогда очень велика вероятность депрессии", — объясняет эксперт.По ее словам, не надо быть врачом, чтобы заметить признаки заболевания. Человек не может нормально спать, потерял аппетит, перестал радоваться обычным вещам — характерные признаки.Однако если уже началась тяжелая послеродовая депрессия, то без медикаментозного лечения, скорее всего, не обойтись. По словам Якуповой, антидепрессанты помогают восстановить нейроны и реанимировать отростки нервных клеток. А психотерапевт — справиться и с текущим состоянием, и с риском рецидива."Нам пишут сотни матерей"Ксения Красильникова вскоре после родов попала в психиатрическую больницу. Говорит, что это была "самая глубокая эмоциональная яма" в ее жизни. Восстановившись, она опубликовала книгу "Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию" и создала общественное движение "Никакого правильно".Красильникова подчеркивает: надо различать понятия "послеродовая депрессия" и "послеродовой психоз". Второй встречается гораздо реже — в одном-двух случаях из тысячи. Расширенный суицид характерен, по словам Красильниковой, именно при психозе.Эксперты признают: погибшим женщинам можно было помочь, если бы кто-то вовремя обратил внимание на их состояние.

https://ria.ru/20210729/rebenok-1743337586.html

https://ria.ru/20210702/suitsid-1739463657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, дети, психологическая помощь, психология, депрессия, беременность