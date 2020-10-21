https://ria.ru/20201021/mladenets-1580770312.html

В Москве мать отдала ребенка бомжам

Московская прокуратура направила в суд иск о лишении родительских прав матери, отдавшей годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:20

2020-10-21T10:20

2020-10-21T16:10

людмила нефедова

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Московская прокуратура направила в суд иск о лишении родительских прав матери, отдавшей годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.По ее словам, 16 октября около метро "Рязанский проспект" 29-летняя женщина отдала спящую в коляске годовалую дочь неизвестному мужчине. О пропаже девочки сообщила в полицию ее совершеннолетняя сестра по отцу. Полицейские нашли ребенка у мужчин без определенного места жительства.Против матери возбудили уголовное дело. Кроме того, как установила проверка, женщина уклоняется от исполнения родительских обязанностей, не заботится о здоровье и нормальном развитии ребенка, что и стало поводом для лишения ее родительских прав.Сейчас девочка находится в больнице имени Г. Н. Сперанского.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что женщина попала в трудную жизненную ситуацию: отец девочки оказался в СИЗО, а ей стало не на что жить.По ее словам, женщине нужно помочь найти выход из сложившейся ситуации."Она была, я уверена, в состоянии аффекта. Вряд ли разлучение с ребенком пойдет на пользу, в первую очередь самому ребенку", — заключила омбудсмен, пообещав обсудить ситуацию с подмосковным коллегой.

https://radiosputnik.ria.ru/20200202/1564169297.html

https://ria.ru/20191025/1560225497.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, московская область (подмосковье), происшествия