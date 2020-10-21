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В Москве мать отдала ребенка бомжам
Московская прокуратура направила в суд иск о лишении родительских прав матери, отдавшей годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:20
2020-10-21T16:10
людмила нефедова
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Московская прокуратура направила в суд иск о лишении родительских прав матери, отдавшей годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.По ее словам, 16 октября около метро "Рязанский проспект" 29-летняя женщина отдала спящую в коляске годовалую дочь неизвестному мужчине. О пропаже девочки сообщила в полицию ее совершеннолетняя сестра по отцу. Полицейские нашли ребенка у мужчин без определенного места жительства.Против матери возбудили уголовное дело. Кроме того, как установила проверка, женщина уклоняется от исполнения родительских обязанностей, не заботится о здоровье и нормальном развитии ребенка, что и стало поводом для лишения ее родительских прав.Сейчас девочка находится в больнице имени Г. Н. Сперанского.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что женщина попала в трудную жизненную ситуацию: отец девочки оказался в СИЗО, а ей стало не на что жить.По ее словам, женщине нужно помочь найти выход из сложившейся ситуации."Она была, я уверена, в состоянии аффекта. Вряд ли разлучение с ребенком пойдет на пользу, в первую очередь самому ребенку", — заключила омбудсмен, пообещав обсудить ситуацию с подмосковным коллегой.
https://radiosputnik.ria.ru/20200202/1564169297.html
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людмила нефедова, московская область (подмосковье), происшествия

В Москве мать отдала ребенка бомжам

10:20 21.10.2020 (обновлено: 16:10 21.10.2020)
 
© Depositphotos / Dmitry.ZiminМама с ребенком на прогулке
Мама с ребенком на прогулке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Depositphotos / Dmitry.Zimin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Московская прокуратура направила в суд иск о лишении родительских прав матери, отдавшей годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
По ее словам, 16 октября около метро "Рязанский проспект" 29-летняя женщина отдала спящую в коляске годовалую дочь неизвестному мужчине. О пропаже девочки сообщила в полицию ее совершеннолетняя сестра по отцу. Полицейские нашли ребенка у мужчин без определенного места жительства.
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Против матери возбудили уголовное дело. Кроме того, как установила проверка, женщина уклоняется от исполнения родительских обязанностей, не заботится о здоровье и нормальном развитии ребенка, что и стало поводом для лишения ее родительских прав.
Сейчас девочка находится в больнице имени Г. Н. Сперанского.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что женщина попала в трудную жизненную ситуацию: отец девочки оказался в СИЗО, а ей стало не на что жить.

"Она обратилась к родственникам мужчины, которые живут в Москве и, видимо, не нашла поддержки. Женщина в расстроенном состоянии оставила коляску возле первых попавшихся людей, быстро одумалась и вместе с родственницей мужчины обратилась в полицию. Ребенка нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, женщине нужно помочь найти выход из сложившейся ситуации.
"Она была, я уверена, в состоянии аффекта. Вряд ли разлучение с ребенком пойдет на пользу, в первую очередь самому ребенку", — заключила омбудсмен, пообещав обсудить ситуацию с подмосковным коллегой.
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