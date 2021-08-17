https://ria.ru/20210817/bashkiriya-1746039934.html

В Башкирии рассказали подробности об убийстве роженицей чужого младенца

В Башкирии рассказали подробности об убийстве роженицей чужого младенца - РИА Новости, 17.08.2021

В Башкирии рассказали подробности об убийстве роженицей чужого младенца

Женщина, выбросившая из окна роддома чужого младенца в башкирском Стерлитамаке, ранее лечилась от депрессии в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:29

2021-08-17T10:29

2021-08-17T15:47

происшествия

стерлитамак

здоровье - общество

республика башкортостан

минздрав башкирии

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УФА, 17 авг — РИА Новости. Женщина, выбросившая из окна роддома чужого младенца в башкирском Стерлитамаке, ранее лечилась от депрессии в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.Оттуда ее выписали в удовлетворительном состоянии, так как медики посчитали, что она не опасна для окружающих, уточнило ведомство.Инцидент произошел 16 августа в стерлитамакской больнице № 1. Утром двум роженицам выполнили кесарево сечение и перевели в общую постоперационную палату реанимации, а вечером, когда детей принесли на кормление, одна из них внезапно встала и выбросила новорожденного ребенка соседки в окно. Позже он скончался от травм, возбуждено уголовное дело.Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова сообщила РИА Новости, что с семьей погибшего младенца работают психологи.

https://ria.ru/20210728/biysk-1743333473.html

https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html

стерлитамак

республика башкортостан

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происшествия, стерлитамак, здоровье - общество, республика башкортостан, минздрав башкирии