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В Башкирии рассказали подробности об убийстве роженицей чужого младенца
В Башкирии рассказали подробности об убийстве роженицей чужого младенца - РИА Новости, 17.08.2021
В Башкирии рассказали подробности об убийстве роженицей чужого младенца
Женщина, выбросившая из окна роддома чужого младенца в башкирском Стерлитамаке, ранее лечилась от депрессии в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:29
2021-08-17T15:47
происшествия
стерлитамак
здоровье - общество
республика башкортостан
минздрав башкирии
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УФА, 17 авг — РИА Новости. Женщина, выбросившая из окна роддома чужого младенца в башкирском Стерлитамаке, ранее лечилась от депрессии в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.Оттуда ее выписали в удовлетворительном состоянии, так как медики посчитали, что она не опасна для окружающих, уточнило ведомство.Инцидент произошел 16 августа в стерлитамакской больнице № 1. Утром двум роженицам выполнили кесарево сечение и перевели в общую постоперационную палату реанимации, а вечером, когда детей принесли на кормление, одна из них внезапно встала и выбросила новорожденного ребенка соседки в окно. Позже он скончался от травм, возбуждено уголовное дело.Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова сообщила РИА Новости, что с семьей погибшего младенца работают психологи.
https://ria.ru/20210728/biysk-1743333473.html
https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html
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происшествия, стерлитамак, здоровье - общество, республика башкортостан, минздрав башкирии
10:29 17.08.2021 (обновлено: 15:47 17.08.2021)
 
В Башкирии рассказали подробности об убийстве роженицей чужого младенца

Минздрав Башкирии: роженица, выбросившая из окна роддома чужого ребенка, страдала депрессией

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
УФА, 17 авг — РИА Новости. Женщина, выбросившая из окна роддома чужого младенца в башкирском Стерлитамаке, ранее лечилась от депрессии в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Оттуда ее выписали в удовлетворительном состоянии, так как медики посчитали, что она не опасна для окружающих, уточнило ведомство.
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Инцидент произошел 16 августа в стерлитамакской больнице № 1. Утром двум роженицам выполнили кесарево сечение и перевели в общую постоперационную палату реанимации, а вечером, когда детей принесли на кормление, одна из них внезапно встала и выбросила новорожденного ребенка соседки в окно.
Позже он скончался от травм, возбуждено уголовное дело.
Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова сообщила РИА Новости, что с семьей погибшего младенца работают психологи.
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