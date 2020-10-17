https://ria.ru/20201017/saratov-1580269298.html

В Саратове женщина выбросила дочерей из окна четвертого этажа

СК возбудил уголовное дело в отношении жительницы Саратова, выбросившей двух дочерей из окна четвертого этажа. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T14:28

2020-10-17T14:28

2020-10-17T20:53

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

саратов

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 17 окт — РИА Новости. </strong>СК возбудил уголовное дело в отношении жительницы <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a>, выбросившей двух дочерей из окна четвертого этажа.По данным следствия, в субботу днем жительница Заводского района "с целью причинения смерти" выбросила из своей квартиры по Ново-Астраханскому шоссе двух детей пяти и восьми лет. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, девочек возле дома увидел прохожий и вызвал экстренные службы. Выбросив детей, женщина ранила себя в грудь ножом, все трое госпитализированы.В региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщили, что против женщины открыли дело по статье "Покушение на убийство двух малолетних лиц". Подозреваемая находится в больнице, ее охраняют сотрудники полиции."Работу следственной группы на месте происшествия координирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК", — говорится в сообщении.Сотрудники Следственного комитета осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Прокуратура региона также начала проверку, на место выехал замглавы надзорного ведомства.Как позднее сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, дети находятся в крайне тяжелом состоянии, мать — в средней степени тяжести, у нее непроникающие ранения.В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на учете, в квартире не обнаружили алкоголя или наркотиков.Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим и потребовал детально разобраться в причинах трагедии.

https://ria.ru/20200607/1572583767.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/chp-peterburg-1578190778.html

Антонов Дмитрий капитализм - убивает 93

вип Вип причём в прямом смысле слова. Капитализм, коррупция и безысходность людей, балансирующих на краю бедности и нищеты. - Зато КРЫМ НАШ и построили сарматы - всё жизнь налажена. 65

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саратовская область

саратов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома. 2020-10-17T14:28 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, саратов, происшествия