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https://ria.ru/20201017/saratov-1580269298.html
В Саратове женщина выбросила дочерей из окна четвертого этажа
СК возбудил уголовное дело в отношении жительницы Саратова, выбросившей двух дочерей из окна четвертого этажа. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T14:28
2020-10-17T20:53
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
саратов
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 17 окт — РИА Новости. </strong>СК возбудил уголовное дело в отношении жительницы <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a>, выбросившей двух дочерей из окна четвертого этажа.По данным следствия, в субботу днем жительница Заводского района "с целью причинения смерти" выбросила из своей квартиры по Ново-Астраханскому шоссе двух детей пяти и восьми лет. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, девочек возле дома увидел прохожий и вызвал экстренные службы. Выбросив детей, женщина ранила себя в грудь ножом, все трое госпитализированы.В региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщили, что против женщины открыли дело по статье "Покушение на убийство двух малолетних лиц". Подозреваемая находится в больнице, ее охраняют сотрудники полиции."Работу следственной группы на месте происшествия координирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК", — говорится в сообщении.Сотрудники Следственного комитета осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Прокуратура региона также начала проверку, на место выехал замглавы надзорного ведомства.Как позднее сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, дети находятся в крайне тяжелом состоянии, мать — в средней степени тяжести, у нее непроникающие ранения.В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на учете, в квартире не обнаружили алкоголя или наркотиков.Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим и потребовал детально разобраться в причинах трагедии.
https://ria.ru/20200607/1572583767.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/chp-peterburg-1578190778.html
капитализм - убивает
93
причём в прямом смысле слова. Капитализм, коррупция и безысходность людей, балансирующих на краю бедности и нищеты. - Зато КРЫМ НАШ и построили сарматы - всё жизнь налажена.
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саратовская область
саратов
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий
Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома.
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, саратов, происшествия

В Саратове женщина выбросила дочерей из окна четвертого этажа

14:28 17.10.2020 (обновлено: 20:53 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 окт — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело в отношении жительницы Саратова, выбросившей двух дочерей из окна четвертого этажа.
По данным следствия, в субботу днем жительница Заводского района "с целью причинения смерти" выбросила из своей квартиры по Ново-Астраханскому шоссе двух детей пяти и восьми лет. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, девочек возле дома увидел прохожий и вызвал экстренные службы. Выбросив детей, женщина ранила себя в грудь ножом, все трое госпитализированы.
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В региональном управлении СК сообщили, что против женщины открыли дело по статье "Покушение на убийство двух малолетних лиц". Подозреваемая находится в больнице, ее охраняют сотрудники полиции.
"Работу следственной группы на месте происшествия координирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК", — говорится в сообщении.
Сотрудники Следственного комитета осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Прокуратура региона также начала проверку, на место выехал замглавы надзорного ведомства.
Как позднее сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, дети находятся в крайне тяжелом состоянии, мать — в средней степени тяжести, у нее непроникающие ранения.
В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на учете, в квартире не обнаружили алкоголя или наркотиков.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим и потребовал детально разобраться в причинах трагедии.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьСаратовПроисшествия
 
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