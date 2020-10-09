https://ria.ru/20201009/mladenets-1578946197.html

СМИ: на Урале мать полгода прятала младенца в шкафу

В городе Карпинск (Свердловская область) 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Об этом сообщает портал e1.ru. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T06:45

2020-10-09T06:45

2020-10-09T06:45

валерий горелых

гу мвд по свердловской области

свердловская область

карпинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> В городе <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинск</a> (<a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловская область</a>) 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Об этом сообщает портал <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank">e1.ru</a>.По словам одной из знакомых женщины, после родов она рассказала всем, что ребенок умер. При этом младенца случайно обнаружили гости во время праздника. "Они залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку. Забрали ребенка сразу же к себе домой, не вызвали полицию, так как были пьяные все. А на следующий день вызвали и скорую, и полицию", - сообщила она.Одна из местных жительниц рассказала порталу, что женщина хотела уморить дочь голодом, однако его подкармливал ее старший 13-летний сын.Как заявил изданию официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>, 37-летняя женщина не состояла на учете в женской консультации в период беременности и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. "Возможно, роды проходили в домашних условиях. После того, как представителям МВД поступил тревожный сигнал, на адрес проживания женщины выехали сотрудники территориального ОВД, которые обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, срочно организовали его отправку в местную больницу, где сейчас врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти малышку. У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания", - сообщил Горелых.По его словам, по данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 156 УК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка". Он добавил, что подозреваемая воспитывает, помимо сына, трехлетнюю девочку.

https://ria.ru/20201006/telo-1578401424.html

https://ria.ru/20200929/sochi-1577941971.html

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свердловская область

карпинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, гу мвд по свердловской области, свердловская область, карпинск, происшествия