https://ria.ru/20211009/vino-1753170599.html

Робот-сомелье и квесты: как работает первый в России винный парк

Робот-сомелье и квесты: как работает первый в России винный парк - РИА Новости, 09.10.2021

Робот-сомелье и квесты: как работает первый в России винный парк

Российское виноделие в последнее время радует: три наши марки, "Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley), "Имение Сикоры" (Sikori Vinery) и "Виноградники Гай-Кодзора" РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T00:30

2021-10-09T00:30

2021-10-09T11:09

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вино

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ольга Распопова. Российское виноделие в последнее время радует: три наши марки, "Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley), "Имение Сикоры" (Sikori Vinery) и "Виноградники Гай-Кодзора" вошли в престижный международный рейтинг World’s Best Vineyards. А недавно в стране появилась новая винодельня полного гравитационного цикла: Центр винного туризма Winepark под Ялтой. Здесь есть куб весом более 450 тонн, словно парящий под землей, робот-сомелье, археологическая экспозиция. Корреспондент РИА Новости собрала урожай вместе с сотрудниками самого южного виноградника Крыма и узнала, есть ли у отечественного напитка потенциал на отечественном и мировом рынках.Не отличить"Недавно проводили слепую дегустацию для одного миллионера, он в вине разбирается. Налили ему три бокала, бутылки спрятали в черные мешки. И он российское мерло за 2,5 тысячи поставил на первое место, выше французского за 50 тысяч", — рассказывает Самвел Саруханян, генеральный директор курорта, где находится Winepark."Новая волна" в виноделии, по его словам, началась в нашей стране где-то десять лет назад и "уже набирает такие темпы, что пути обратно нет".На 30 гектарах в селе Оползневое, на месте заброшенного виноградника Массандры, появился новый проект. Высокотехнологичный: есть башня-небоскреб для дегустаций, робот-сомелье (которого сотрудники в шутку окрестили Кондратием), экскурсии в VR-очках. Но выращивать виноград предпочитают по старинке: без пестицидов, только удобрения серы и меди.Главный винодел — немец Томас Долл, в деле больше 35 лет. Когда-то он помог раскрутиться другой российской марке — Alma Valley. Для него это челлендж: уроженцу рейнской долины, где традиционно ценят белое, приходится делать каберне совиньон. Оказывается, в самой южной точке Крыма хорошо себя чувствуют красные сорта, более привычные к жаре и засухе. Это 65 тысяч компактно посаженных — расстояние между рядами всего 120 сантиметров — кустов.Первое вино появится уже в следующем году. А пока здесь продвигают отечественные марки и энокультуру: устраивают фестиваль "Отражения Крыма", делают серии лекций для сомелье.Ценители и туристыУхаживает за виноградником команда из 13 человек. Среди них Роман Панов. Судьба у него интересная: бывший инженер подводных ядерных лодок, он уже к 30 с небольшим смог выйти на пенсию. И увлекся виноделием.Казалось бы, что проще: бери секатор и срезай спелые грозди. Оказывается: не все так просто. "Берем только большие. Маленькие, круглые, на шарики похожие — это пасынки, лоза так жирует. Их выкидывать", — инструктирует он.Когда идешь с секатором по ряду, под ногами лопаются уже засохшие старые ягоды. "Летом мы делали зеленый сбор: примерно полтора килограмма с каждого куста срезали, выбросили", — рассказывает Роман. Это делается, чтобы оставленный урожай набрал силу, "передал терруарные составляющие".По цене, по словам Романа, себестоимость килограмма винограда — примерно 300 рублей. Путем подсчетов (на бутылку уходит около полутора-двух килограммов, плюс этикетка, тара, наценка магазина) можно понять, что вино тут будут производить выше средней ценовой категории.При этом сорт привычный: каберне совиньон, который занимает около шести гектаров (и лишь 1,5 гектара — мурведр). Будет ли российский ценитель покупать наше вино, которое по стоимости равно хорошему французскому? Тут считают, что да.Но все же подстраховались. "В России только восемь процентов покупателей имеют более-менее базовое представление о вине. Гедонистов немного, для большинства это будет новый туристический объект", — говорит руководитель проекта Евгения Константинова. Больше никаких шатоПогулять с видами среди виноградников можно и в "Сикорах", и в "Долине Лефкадия", и у Павла Швеца. Последнее время модно делать не замок, или шато, где секреты производства держат за стенами, а именно парк. То есть пространство, открытое для прогулок. По словам одного из руководителей нового рейтинга Top100wines.ru, Игоря Сердюка, тренд задал "Абрау-Дюрсо": "Там туризм всегда был на высокой волне. Они стали примером для подражания".В Winepark, даже если не заходить в само здание, все видно благодаря стеклянному люку: любой может заглянуть вниз, причем сразу на несколько этажей. Это гравитационная винодельня, поэтому она многоуровневая: суть в том, чтобы вино создавалось без применения лишней механической силы, благодаря законам земного притяжения.Страшновато, потому что под ногами — настоящая пропасть: почти 30 метров вниз. Фактически целая девятиэтажка под землей. Это огромный подвешенный куб. Имя архитектора здесь упорно не называют.За одной из массивных неприметных дверей — "Банк вина": комната с самыми ценными бутылками. Пол — стеклянный, так что можно увидеть черепки и осколки амфор, которые нашли здесь во время строительства. А еще поиграть в специальное казино: желающим выдаются фишки и нужно угадать страну, год и сорт винограда на слепой дегустации. Задача для непрофессионалов непростая: действительно, хорошее крымское сложновато отличить от французского.Независимый сомелье Денис Иванов уверен: "При Александре III наши вина достигли таких высот, что подавались к столу императора. Но, мне кажется, не нужно стараться воссоздать то, что в свое время делали в Крыму Голицын или Воронцов. Вкусы меняются, движутся в сторону сухого вина. И покупатель сегодня другой — пока еще избалованный зарубежными винами. Но российские виноделы нашу публику завоюют".

https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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