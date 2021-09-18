https://ria.ru/20210918/festival-1750671661.html

В Ялте стартовал фестиваль "Отражения Крыма"

В Ялте стартовал фестиваль "Отражения Крыма" - РИА Новости, 18.09.2021

В Ялте стартовал фестиваль "Отражения Крыма"

Под Ялтой стартовал фестиваль "Отражения Крыма", который продлится 18 и 19 сентября, мероприятие посвящено открытию парка площадью почти 8 гектаров для... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:51

2021-09-18T13:51

2021-09-18T13:51

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Под Ялтой стартовал фестиваль "Отражения Крыма", который продлится 18 и 19 сентября, мероприятие посвящено открытию парка площадью почти 8 гектаров для посетителей, сбору первого урожая и запуску производства, сообщили в пресс-службе Центра винного туризма Winepark.В программе запланированы лекции и мастер-классы ведущих сомелье, театрализованные постановки, погружающие в различные этапы становления виноделия в России, бар с интересными позициями российских и иностранных производителей, а также дегустация сыров местной фермы.Отдельный аттракцион – квиз с роботом-сомелье Кондратом, который подбирает вино под настроение и вкусы гостей.В течение двух дней на сцене будет проходить интерактив "Как Челентано", где можно погрузиться в атмосферу фильма "Укрощение строптивого" и выучить знаменитый танец героя ленты.Дополнением станет показ моды крымских дизайнеров и вечернее шоу. Хедлайнером музыкальной программы станет первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra.

https://ria.ru/20210917/kipr-1750571311.html

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