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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210918/festival-1750671661.html
В Ялте стартовал фестиваль "Отражения Крыма"
В Ялте стартовал фестиваль "Отражения Крыма" - РИА Новости, 18.09.2021
В Ялте стартовал фестиваль "Отражения Крыма"
Под Ялтой стартовал фестиваль "Отражения Крыма", который продлится 18 и 19 сентября, мероприятие посвящено открытию парка площадью почти 8 гектаров для... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:51
2021-09-18T13:51
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Под Ялтой стартовал фестиваль "Отражения Крыма", который продлится 18 и 19 сентября, мероприятие посвящено открытию парка площадью почти 8 гектаров для посетителей, сбору первого урожая и запуску производства, сообщили в пресс-службе Центра винного туризма Winepark.В программе запланированы лекции и мастер-классы ведущих сомелье, театрализованные постановки, погружающие в различные этапы становления виноделия в России, бар с интересными позициями российских и иностранных производителей, а также дегустация сыров местной фермы.Отдельный аттракцион – квиз с роботом-сомелье Кондратом, который подбирает вино под настроение и вкусы гостей.В течение двух дней на сцене будет проходить интерактив "Как Челентано", где можно погрузиться в атмосферу фильма "Укрощение строптивого" и выучить знаменитый танец героя ленты.Дополнением станет показ моды крымских дизайнеров и вечернее шоу. Хедлайнером музыкальной программы станет первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra.
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РИА Новости
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вино, республика крым, ялта, новости - туризм, игристое вино, туризм, стиль жизни, россия, отдых на море
13:51 18.09.2021
 

В Ялте стартовал фестиваль "Отражения Крыма"

© Распопова Ольга Фестиваль "Отражения Крыма" в Ялте
 Фестиваль Отражения Крыма в Ялте
© Распопова Ольга
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Под Ялтой стартовал фестиваль "Отражения Крыма", который продлится 18 и 19 сентября, мероприятие посвящено открытию парка площадью почти 8 гектаров для посетителей, сбору первого урожая и запуску производства, сообщили в пресс-службе Центра винного туризма Winepark.
“Фестиваль "Отражения Крыма" объединит невероятное разнообразие Крыма: сплетение различных культур, природных материалов, обилие вкусовых и обонятельных ощущений, бескрайние виноградники и, конечно, вино”, – уточнили организаторы.
В программе запланированы лекции и мастер-классы ведущих сомелье, театрализованные постановки, погружающие в различные этапы становления виноделия в России, бар с интересными позициями российских и иностранных производителей, а также дегустация сыров местной фермы.
Отдельный аттракцион – квиз с роботом-сомелье Кондратом, который подбирает вино под настроение и вкусы гостей.
В течение двух дней на сцене будет проходить интерактив "Как Челентано", где можно погрузиться в атмосферу фильма "Укрощение строптивого" и выучить знаменитый танец героя ленты.
© Распопова Ольга Фестиваль "Отражения Крыма" в Ялте, сбор первого урожая
 Фестиваль Отражения Крыма в Ялте, сбор первого урожая
© Распопова Ольга
Фестиваль "Отражения Крыма" в Ялте, сбор первого урожая
Дополнением станет показ моды крымских дизайнеров и вечернее шоу. Хедлайнером музыкальной программы станет первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra.
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