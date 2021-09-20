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Туризм
https://ria.ru/20210920/vino-1751041745.html
Две российские винодельни вошли в список лучших в мире
Две российские винодельни вошли в список лучших в мире - РИА Новости, 21.09.2021
Две российские винодельни вошли в список лучших в мире
Сразу две российские марки вошли в список 50 лучших виноделен мира по версии конкурса World’s Best Vineyards. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-20T20:40
2021-09-21T00:00
туризм
вино
краснодарский край
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новости - туризм
игристое вино
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сразу две российские марки вошли в список 50 лучших виноделен мира по версии конкурса World’s Best Vineyards."Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley) и "Имение Сикоры" (Sikori Vinery) заняли 23 и 20 места соответственно. Победителем стала винодельня Zuccardi Valle de Uco из Аргентины, серебро забрала испанская Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, а третьей оказалась Chateau Margauх из Франции.Больше всего призов получили винодельни Португалии и Чили: среди 50 лучших на каждую из стран пришлось по семь мест.Четвертую строчку заняла винодельня из Уругвая Bodega Garzon. Кроме того, в рейтинге представлена Япония, чье производство оказалось на 33-й позиции, Германия и США. Российские производители вина также попали в шорт-лист конкурса. В первую сотню вошло частное хозяйство полного цикла "Виноградники Гай-Кодзора" в Краснодарском крае. Параллельно участники провели трехдневный онлайн-аукцион по сбору средств для виноделен региона Ар (Ahr) в Германии, сильно пострадавших от наводнений в 2021 году. Из-за бедствия там было утрачено вино стоимостью 50 миллионов евро и уничтожены десять-пятнадцать процентов плантаций. В прошлом году в число победителей World’s Best Vineyards вошли компании пяти континентов и 18 стран. Среди них были как знаменитые производители, так и новички из Японии, Индии, Болгарии.
https://ria.ru/20210918/vino-1750712936.html
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вино, краснодарский край, германия, новости - туризм, игристое вино, туристы, туризм, стиль жизни, виноделие, чили, япония, франция, португалия, пабло пикассо, аргентина
20:40 20.09.2021 (обновлено: 00:00 21.09.2021)
 

Две российские винодельни вошли в список лучших в мире

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал вина
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сразу две российские марки вошли в список 50 лучших виноделен мира по версии конкурса World’s Best Vineyards.
"Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley) и "Имение Сикоры" (Sikori Vinery) заняли 23 и 20 места соответственно. Победителем стала винодельня Zuccardi Valle de Uco из Аргентины, серебро забрала испанская Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, а третьей оказалась Chateau Margauх из Франции.
Больше всего призов получили винодельни Португалии и Чили: среди 50 лучших на каждую из стран пришлось по семь мест.
Четвертую строчку заняла винодельня из Уругвая Bodega Garzon. Кроме того, в рейтинге представлена Япония, чье производство оказалось на 33-й позиции, Германия и США.
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Параллельно участники провели трехдневный онлайн-аукцион по сбору средств для виноделен региона Ар (Ahr) в Германии, сильно пострадавших от наводнений в 2021 году. Из-за бедствия там было утрачено вино стоимостью 50 миллионов евро и уничтожены десять-пятнадцать процентов плантаций.
В прошлом году в число победителей World’s Best Vineyards вошли компании пяти континентов и 18 стран. Среди них были как знаменитые производители, так и новички из Японии, Индии, Болгарии.
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