https://ria.ru/20210920/vino-1751041745.html

Две российские винодельни вошли в список лучших в мире

Две российские винодельни вошли в список лучших в мире - РИА Новости, 21.09.2021

Две российские винодельни вошли в список лучших в мире

Сразу две российские марки вошли в список 50 лучших виноделен мира по версии конкурса World’s Best Vineyards. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-20T20:40

2021-09-20T20:40

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сразу две российские марки вошли в список 50 лучших виноделен мира по версии конкурса World’s Best Vineyards."Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley) и "Имение Сикоры" (Sikori Vinery) заняли 23 и 20 места соответственно. Победителем стала винодельня Zuccardi Valle de Uco из Аргентины, серебро забрала испанская Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, а третьей оказалась Chateau Margauх из Франции.Больше всего призов получили винодельни Португалии и Чили: среди 50 лучших на каждую из стран пришлось по семь мест.Четвертую строчку заняла винодельня из Уругвая Bodega Garzon. Кроме того, в рейтинге представлена Япония, чье производство оказалось на 33-й позиции, Германия и США. Российские производители вина также попали в шорт-лист конкурса. В первую сотню вошло частное хозяйство полного цикла "Виноградники Гай-Кодзора" в Краснодарском крае. Параллельно участники провели трехдневный онлайн-аукцион по сбору средств для виноделен региона Ар (Ahr) в Германии, сильно пострадавших от наводнений в 2021 году. Из-за бедствия там было утрачено вино стоимостью 50 миллионов евро и уничтожены десять-пятнадцать процентов плантаций. В прошлом году в число победителей World’s Best Vineyards вошли компании пяти континентов и 18 стран. Среди них были как знаменитые производители, так и новички из Японии, Индии, Болгарии.

https://ria.ru/20210918/vino-1750712936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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