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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211002/shoubiznes-1752700034.html
Новости шоу-бизнеса: Шаляпин стал вдовцом, а Гузеева заразилась COVID-19
Новости шоу-бизнеса: Шаляпин стал вдовцом, а Гузеева заразилась COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021
Новости шоу-бизнеса: Шаляпин стал вдовцом, а Гузеева заразилась COVID-19
Неделя выдалась тяжелой. Умерла 42-лентяя супруга Прохора Шаляпина, ведущую знаменитого шоу "Давай поженимся!" Ларису Гузееву госпитализировали, а Андрей Губин... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T00:56
2021-10-02T00:56
шоубиз
знаменитости
лариса гузеева
коронавирус covid-19
прохор шаляпин
лера кудрявцева
елена борщева
полина гагарина
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Неделя выдалась тяжелой. Умерла 42-лентяя супруга Прохора Шаляпина, ведущую знаменитого шоу "Давай поженимся!" Ларису Гузееву госпитализировали, а Андрей Губин пожелал себе смерти. Что еще случилось в мире звезд — в материале РИА Новости."Моей Танечки больше нет": Прохор Шаляпин овдовел30 сентября Прохор Шаляпин опубликовал в личном микроблоге пронзительный пост: "Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет…" — сообщил певец.Его жена, бизнес-леди Татьяна Клаудиа Дэвис, умерла от последствий коронавирусной инфекции. И, как говорит близкий друг музыканта Георгий Кирьянов, Прохор не сможет проститься с возлюбленной из-за ковид-ограничений в США.Пока певец пытается справиться с горем, в Сети, конечно, уже стали обсуждать, получит ли он хоть какое-то наследство. На комментарии злопыхателей ответила мама исполнителя Елена Колесникова. Она не стала скрывать возмущения и заявила: "Кто на него (наследство, — Прим. Ред.) будет претендовать? Не жили совсем! Неужели мы такие мерзкие люди и будем судиться-рядиться с ее родителями".Впрочем, не все думают только о наследстве Шаляпина. В комментариях под постом, сделанным Прохором, представители шоу-бизнеса приносят ему соболезнования. Елена Борщева, Лера Кудрявцева, Тимур Еремеев и другие высказали слова поддержки музыканту.Не осталась в стороне и Лариса Копенкина, бывшая жена вокалиста. "Я просто потрясена и знаю, что нет слов, которые могут помочь. То, что произошло с Таней, — это трагедия для ее родителей и Прохора. Время должно лечить, главное — за это время самим остаться живыми! Не могу в это поверить и принять…" — написала Копенкина в своем Instagram-аккаунте. Она также призвала пользователей оставить при себе злорадные комментарии и домыслы."Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин рассказал о сильных боляхЗвезда 90-х и нулевых Андрей Губин на этой неделе дал откровенное интервью. Он раскрыл, что сильно мучается из-за проблем со здоровьем. "Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо", – признался певец.У Губина — левосторонняя прозопалгия. Первые симптомы заболевания у него проявились еще в 16 лет. Но диагноз поставили не сразу. Музыкант уверяет, что спустил на лечение почти все деньги. "Здоровье — это интимно": Лариса Гузеева оказалась в больнице с коронавирусомЛарису Гузееву госпитализировали. В СМИ появлялась противоречивая информация. Журналисты все никак не могли выяснить, заболела ли популярная ведущая ковидом. Ольга Бухарова, дочь теледивы, не выдержала и обратилась к пользователям: "Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке". Чуть позже на связь с подписчиками вышла и сама Гузеева. Она выложила видео из больницы, на котором показано, как ей ставят капельницу, и попросила не беспокоить ее."Мы не смогли договориться": бывший Гагариной прокомментировал свой иск к нейЭкс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заговорил о том, почему решил судиться с певицей. Фотограф уверяет, что помогает материально в воспитании их общей дочери шестилетней Мии, но ему бы очень хотелось видеться с ребенком чаще. "Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу, например, войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью", – делился переживаниями Исхаков.Экс-супруг поп-звезды настаивает: иск – это не нападение, а отстаивание своих прав.Хотя в судебном документе Исхаков хочет, чтобы Фемида установила правила свиданий и со старшим сыном Гагариной, хотя Андрей не ребенок фотографа. Но об этом бывший певицы молчит.
https://ria.ru/20211001/shalyapin-1752616070.html
https://ria.ru/20210930/gubin-1752501579.html
https://ria.ru/20210930/guzeeva-1752438269.html
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знаменитости, лариса гузеева, коронавирус covid-19, прохор шаляпин, лера кудрявцева, елена борщева, полина гагарина, тимур еремеев
00:56 02.10.2021
 

Новости шоу-бизнеса: Шаляпин стал вдовцом, а Гузеева заразилась COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев, Валерий ЛевитинПрохор Шаляпин и Лариса Гузеева
Прохор Шаляпин и Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев, Валерий Левитин
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Неделя выдалась тяжелой. Умерла 42-лентяя супруга Прохора Шаляпина, ведущую знаменитого шоу "Давай поженимся!" Ларису Гузееву госпитализировали, а Андрей Губин пожелал себе смерти. Что еще случилось в мире звезд — в материале РИА Новости.

"Моей Танечки больше нет": Прохор Шаляпин овдовел

30 сентября Прохор Шаляпин опубликовал в личном микроблоге пронзительный пост: "Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет…" — сообщил певец.
Его жена, бизнес-леди Татьяна Клаудиа Дэвис, умерла от последствий коронавирусной инфекции. И, как говорит близкий друг музыканта Георгий Кирьянов, Прохор не сможет проститься с возлюбленной из-за ковид-ограничений в США.
Пока певец пытается справиться с горем, в Сети, конечно, уже стали обсуждать, получит ли он хоть какое-то наследство. На комментарии злопыхателей ответила мама исполнителя Елена Колесникова.
Она не стала скрывать возмущения и заявила: "Кто на него (наследство, — Прим. Ред.) будет претендовать? Не жили совсем! Неужели мы такие мерзкие люди и будем судиться-рядиться с ее родителями".
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Вчера, 10:45Шоубиз
Прохор Шаляпин не сможет проститься с женой
Впрочем, не все думают только о наследстве Шаляпина. В комментариях под постом, сделанным Прохором, представители шоу-бизнеса приносят ему соболезнования. Елена Борщева, Лера Кудрявцева, Тимур Еремеев и другие высказали слова поддержки музыканту.
Не осталась в стороне и Лариса Копенкина, бывшая жена вокалиста.
"Я просто потрясена и знаю, что нет слов, которые могут помочь. То, что произошло с Таней, — это трагедия для ее родителей и Прохора. Время должно лечить, главное — за это время самим остаться живыми! Не могу в это поверить и принять…" — написала Копенкина в своем Instagram-аккаунте.
Она также призвала пользователей оставить при себе злорадные комментарии и домыслы.

"Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин рассказал о сильных болях

Звезда 90-х и нулевых Андрей Губин на этой неделе дал откровенное интервью. Он раскрыл, что сильно мучается из-за проблем со здоровьем.
"Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо", – признался певец.
Певец Андрей Губин - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 15:25Шоубиз
"Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин пожелал себе скорой смерти
У Губина — левосторонняя прозопалгия. Первые симптомы заболевания у него проявились еще в 16 лет. Но диагноз поставили не сразу. Музыкант уверяет, что спустил на лечение почти все деньги.

"Здоровье — это интимно": Лариса Гузеева оказалась в больнице с коронавирусом

Ларису Гузееву госпитализировали. В СМИ появлялась противоречивая информация. Журналисты все никак не могли выяснить, заболела ли популярная ведущая ковидом.
Ольга Бухарова, дочь теледивы, не выдержала и обратилась к пользователям: "Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке".
XXIX ММКФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 10:57Шоубиз
Лариса Гузеева показала первое видео из больницы
Чуть позже на связь с подписчиками вышла и сама Гузеева. Она выложила видео из больницы, на котором показано, как ей ставят капельницу, и попросила не беспокоить ее.
"Всегда считала, что здоровье – это очень интимно. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно", – написала звезда телевидения.

"Мы не смогли договориться": бывший Гагариной прокомментировал свой иск к ней

Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заговорил о том, почему решил судиться с певицей.
"Первой, кто сказал, что нужны адвокаты, была Полина. Я, видит бог, много раз пытался обойти это. В итоге мы не смогли договориться", – объяснил Дмитрий.
Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 10:11Шоубиз
Исхаков впервые прокомментировал судебный иск к Гагариной
Фотограф уверяет, что помогает материально в воспитании их общей дочери шестилетней Мии, но ему бы очень хотелось видеться с ребенком чаще.
"Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу, например, войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью", – делился переживаниями Исхаков.
Экс-супруг поп-звезды настаивает: иск – это не нападение, а отстаивание своих прав.
Хотя в судебном документе Исхаков хочет, чтобы Фемида установила правила свиданий и со старшим сыном Гагариной, хотя Андрей не ребенок фотографа. Но об этом бывший певицы молчит.
Игорь Крутой, Арнольд Шварценеггер и Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 07:00Шоубиз
Сходили налево: у каких звезд есть внебрачные дети
 
ШоубизЗнаменитостиЛариса ГузееваКоронавирус COVID-19Прохор ШаляпинЛера КудрявцеваЕлена БорщеваПолина ГагаринаТимур Еремеев
 
 
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