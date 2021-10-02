https://ria.ru/20211002/shoubiznes-1752700034.html

Новости шоу-бизнеса: Шаляпин стал вдовцом, а Гузеева заразилась COVID-19

Новости шоу-бизнеса: Шаляпин стал вдовцом, а Гузеева заразилась COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021

Новости шоу-бизнеса: Шаляпин стал вдовцом, а Гузеева заразилась COVID-19

Неделя выдалась тяжелой. Умерла 42-лентяя супруга Прохора Шаляпина, ведущую знаменитого шоу "Давай поженимся!" Ларису Гузееву госпитализировали, а Андрей Губин... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T00:56

2021-10-02T00:56

2021-10-02T00:56

шоубиз

знаменитости

лариса гузеева

коронавирус covid-19

прохор шаляпин

лера кудрявцева

елена борщева

полина гагарина

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Неделя выдалась тяжелой. Умерла 42-лентяя супруга Прохора Шаляпина, ведущую знаменитого шоу "Давай поженимся!" Ларису Гузееву госпитализировали, а Андрей Губин пожелал себе смерти. Что еще случилось в мире звезд — в материале РИА Новости."Моей Танечки больше нет": Прохор Шаляпин овдовел30 сентября Прохор Шаляпин опубликовал в личном микроблоге пронзительный пост: "Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет…" — сообщил певец.Его жена, бизнес-леди Татьяна Клаудиа Дэвис, умерла от последствий коронавирусной инфекции. И, как говорит близкий друг музыканта Георгий Кирьянов, Прохор не сможет проститься с возлюбленной из-за ковид-ограничений в США.Пока певец пытается справиться с горем, в Сети, конечно, уже стали обсуждать, получит ли он хоть какое-то наследство. На комментарии злопыхателей ответила мама исполнителя Елена Колесникова. Она не стала скрывать возмущения и заявила: "Кто на него (наследство, — Прим. Ред.) будет претендовать? Не жили совсем! Неужели мы такие мерзкие люди и будем судиться-рядиться с ее родителями".Впрочем, не все думают только о наследстве Шаляпина. В комментариях под постом, сделанным Прохором, представители шоу-бизнеса приносят ему соболезнования. Елена Борщева, Лера Кудрявцева, Тимур Еремеев и другие высказали слова поддержки музыканту.Не осталась в стороне и Лариса Копенкина, бывшая жена вокалиста. "Я просто потрясена и знаю, что нет слов, которые могут помочь. То, что произошло с Таней, — это трагедия для ее родителей и Прохора. Время должно лечить, главное — за это время самим остаться живыми! Не могу в это поверить и принять…" — написала Копенкина в своем Instagram-аккаунте. Она также призвала пользователей оставить при себе злорадные комментарии и домыслы."Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин рассказал о сильных боляхЗвезда 90-х и нулевых Андрей Губин на этой неделе дал откровенное интервью. Он раскрыл, что сильно мучается из-за проблем со здоровьем. "Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо", – признался певец.У Губина — левосторонняя прозопалгия. Первые симптомы заболевания у него проявились еще в 16 лет. Но диагноз поставили не сразу. Музыкант уверяет, что спустил на лечение почти все деньги. "Здоровье — это интимно": Лариса Гузеева оказалась в больнице с коронавирусомЛарису Гузееву госпитализировали. В СМИ появлялась противоречивая информация. Журналисты все никак не могли выяснить, заболела ли популярная ведущая ковидом. Ольга Бухарова, дочь теледивы, не выдержала и обратилась к пользователям: "Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке". Чуть позже на связь с подписчиками вышла и сама Гузеева. Она выложила видео из больницы, на котором показано, как ей ставят капельницу, и попросила не беспокоить ее."Мы не смогли договориться": бывший Гагариной прокомментировал свой иск к нейЭкс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заговорил о том, почему решил судиться с певицей. Фотограф уверяет, что помогает материально в воспитании их общей дочери шестилетней Мии, но ему бы очень хотелось видеться с ребенком чаще. "Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу, например, войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью", – делился переживаниями Исхаков.Экс-супруг поп-звезды настаивает: иск – это не нападение, а отстаивание своих прав.Хотя в судебном документе Исхаков хочет, чтобы Фемида установила правила свиданий и со старшим сыном Гагариной, хотя Андрей не ребенок фотографа. Но об этом бывший певицы молчит.

https://ria.ru/20211001/shalyapin-1752616070.html

https://ria.ru/20210930/gubin-1752501579.html

https://ria.ru/20210930/guzeeva-1752438269.html

https://ria.ru/20210929/iskhakov-1752259584.html

https://ria.ru/20210924/zvezdy-1751439443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, лариса гузеева, коронавирус covid-19, прохор шаляпин, лера кудрявцева, елена борщева, полина гагарина, тимур еремеев