https://ria.ru/20210929/guzeeva-1752241829.html
Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы
Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы - РИА Новости, 29.09.2021
Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова в сторис своего Instagram ответила на вопросы о здоровье своей мамы. Девушка сделала эмоциональное заявление. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T00:41
2021-09-29T00:41
2021-09-29T00:43
шоубиз
лариса гузеева
коммунарка (москва)
ольга бухарова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова в сторис своего Instagram ответила на вопросы о здоровье своей мамы. Девушка сделала эмоциональное заявление. Ведущую программы "Давай поженимся" 27 сентября госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке. 62-летняя актриса сдала тест на коронавирус и прошла компьютерную томографию легких. Однако точно не известно, выявили ли у Гузеевой COVID-19.
https://ria.ru/20210927/guzeeva-1751943009.html
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лариса гузеева, коммунарка (москва), ольга бухарова, коронавирус в россии
00:41 29.09.2021 (обновлено: 00:43 29.09.2021)
Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы
Дочь Гузеевой Ольга Бухарова ответила на вопросы о здоровье матери