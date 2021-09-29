https://ria.ru/20210929/guzeeva-1752241829.html

Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы

Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы - РИА Новости, 29.09.2021

Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова в сторис своего Instagram ответила на вопросы о здоровье своей мамы. Девушка сделала эмоциональное заявление. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T00:41

2021-09-29T00:41

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шоубиз

лариса гузеева

коммунарка (москва)

ольга бухарова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова в сторис своего Instagram ответила на вопросы о здоровье своей мамы. Девушка сделала эмоциональное заявление. Ведущую программы "Давай поженимся" 27 сентября госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке. 62-летняя актриса сдала тест на коронавирус и прошла компьютерную томографию легких. Однако точно не известно, выявили ли у Гузеевой COVID-19.

https://ria.ru/20210927/guzeeva-1751943009.html

коммунарка (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса гузеева, коммунарка (москва), ольга бухарова, коронавирус в россии