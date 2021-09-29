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Шоубиз
https://ria.ru/20210929/guzeeva-1752241829.html
Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы
Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы - РИА Новости, 29.09.2021
Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова в сторис своего Instagram ответила на вопросы о здоровье своей мамы. Девушка сделала эмоциональное заявление. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T00:41
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шоубиз
лариса гузеева
коммунарка (москва)
ольга бухарова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова в сторис своего Instagram ответила на вопросы о здоровье своей мамы. Девушка сделала эмоциональное заявление. Ведущую программы "Давай поженимся" 27 сентября госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке. 62-летняя актриса сдала тест на коронавирус и прошла компьютерную томографию легких. Однако точно не известно, выявили ли у Гузеевой COVID-19.
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лариса гузеева, коммунарка (москва), ольга бухарова, коронавирус в россии
00:41 29.09.2021 (обновлено: 00:43 29.09.2021)
 
Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы

Дочь Гузеевой Ольга Бухарова ответила на вопросы о здоровье матери

© Скажи Гордеевой / YoutubeЛариса Гузеева в передаче "Скажи Гордеевой"
Лариса Гузеева в передаче Скажи Гордеевой
© Скажи Гордеевой / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова в сторис своего Instagram ответила на вопросы о здоровье своей мамы. Девушка сделала эмоциональное заявление.
"Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке", – кратко пояснила дочь звезды.
Ведущую программы "Давай поженимся" 27 сентября госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке.
62-летняя актриса сдала тест на коронавирус и прошла компьютерную томографию легких. Однако точно не известно, выявили ли у Гузеевой COVID-19.
Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей Пять звезд - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 09:58Культура
СМИ: Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке
 
ШоубизЛариса ГузееваКоммунарка (Москва)Ольга БухароваКоронавирус в России
 
 
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