https://ria.ru/20211001/shalyapin-1752684651.html

"Неужели мы такие мерзкие?": мать Шаляпина высказалась о наследстве

"Неужели мы такие мерзкие?": мать Шаляпина высказалась о наследстве - РИА Новости, 01.10.2021

"Неужели мы такие мерзкие?": мать Шаляпина высказалась о наследстве

Елена Колесникова, мать Прохора Шаляпина, впервые высказалась о наследстве сына. Об этом она рассказала сайту Teleprogramma.pro. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:53

2021-10-01T15:53

2021-10-01T15:53

шоубиз

знаменитости

коронавирус covid-19

прохор шаляпин

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Елена Колесникова, мать Прохора Шаляпина, впервые высказалась о наследстве сына. Об этом она рассказала сайту Teleprogramma.pro.Колесникова отметила, что смерть Татьяны Клаудии Дэвис стала для певца тяжелым ударом. Он ни с кем не хочет разговаривать. Ему очень трудно поверить в то, что его супруги больше нет. Самой Елене возлюбленная ее сына тоже нравилась. "Он с Татьяной зацвел опять, а сейчас в ужасном состоянии. (...) Такая молодая, все в шоке. Но бывает, к сожалению, и так. Я работаю в ковидном госпитале и молодые тоже умирают, каждый день вижу", — делится Колесникова.Мама певца возмущена тем, как некоторые отреагировали на случившуюся в семье трагедию."Вокруг столько грязи вылилось. Уже стали про наследство, все пестрит вокруг этой темы. Кто на него будет претендовать? Не жили совсем! Неужели мы такие мерзкие люди и будем судиться-рядиться с ее родителями. Если бы лет пять прожили, что-то нажили совместное, тогда можно было бы говорить. А сейчас – нет", — заявила Елена. Татьяна Клаудиа Дэвис умерла от последствий коронавирусной инфекции. Об этом вчера Шаляпин сообщил в личном микроблоге. Ей было 42 года.

https://ria.ru/20211001/shalyapin-1752616070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, коронавирус covid-19, прохор шаляпин