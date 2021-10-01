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Шоубиз
https://ria.ru/20211001/shalyapin-1752684651.html
"Неужели мы такие мерзкие?": мать Шаляпина высказалась о наследстве
"Неужели мы такие мерзкие?": мать Шаляпина высказалась о наследстве - РИА Новости, 01.10.2021
"Неужели мы такие мерзкие?": мать Шаляпина высказалась о наследстве
Елена Колесникова, мать Прохора Шаляпина, впервые высказалась о наследстве сына. Об этом она рассказала сайту Teleprogramma.pro. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:53
2021-10-01T15:53
шоубиз
знаменитости
коронавирус covid-19
прохор шаляпин
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Елена Колесникова, мать Прохора Шаляпина, впервые высказалась о наследстве сына. Об этом она рассказала сайту Teleprogramma.pro.Колесникова отметила, что смерть Татьяны Клаудии Дэвис стала для певца тяжелым ударом. Он ни с кем не хочет разговаривать. Ему очень трудно поверить в то, что его супруги больше нет. Самой Елене возлюбленная ее сына тоже нравилась. "Он с Татьяной зацвел опять, а сейчас в ужасном состоянии. (...) Такая молодая, все в шоке. Но бывает, к сожалению, и так. Я работаю в ковидном госпитале и молодые тоже умирают, каждый день вижу", — делится Колесникова.Мама певца возмущена тем, как некоторые отреагировали на случившуюся в семье трагедию."Вокруг столько грязи вылилось. Уже стали про наследство, все пестрит вокруг этой темы. Кто на него будет претендовать? Не жили совсем! Неужели мы такие мерзкие люди и будем судиться-рядиться с ее родителями. Если бы лет пять прожили, что-то нажили совместное, тогда можно было бы говорить. А сейчас – нет", — заявила Елена. Татьяна Клаудиа Дэвис умерла от последствий коронавирусной инфекции. Об этом вчера Шаляпин сообщил в личном микроблоге. Ей было 42 года.
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знаменитости, коронавирус covid-19, прохор шаляпин
15:53 01.10.2021
 
"Неужели мы такие мерзкие?": мать Шаляпина высказалась о наследстве

Мать овдовевшего Шаляпина Елена Колесникова впервые высказалась о наследстве сына

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Елена Колесникова, мать Прохора Шаляпина, впервые высказалась о наследстве сына. Об этом она рассказала сайту Teleprogramma.pro.
Колесникова отметила, что смерть Татьяны Клаудии Дэвис стала для певца тяжелым ударом. Он ни с кем не хочет разговаривать. Ему очень трудно поверить в то, что его супруги больше нет. Самой Елене возлюбленная ее сына тоже нравилась.
"Он с Татьяной зацвел опять, а сейчас в ужасном состоянии. (...) Такая молодая, все в шоке. Но бывает, к сожалению, и так. Я работаю в ковидном госпитале и молодые тоже умирают, каждый день вижу", — делится Колесникова.
Мама певца возмущена тем, как некоторые отреагировали на случившуюся в семье трагедию.
"Вокруг столько грязи вылилось. Уже стали про наследство, все пестрит вокруг этой темы. Кто на него будет претендовать? Не жили совсем! Неужели мы такие мерзкие люди и будем судиться-рядиться с ее родителями. Если бы лет пять прожили, что-то нажили совместное, тогда можно было бы говорить. А сейчас – нет", — заявила Елена.
Татьяна Клаудиа Дэвис умерла от последствий коронавирусной инфекции. Об этом вчера Шаляпин сообщил в личном микроблоге. Ей было 42 года.
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