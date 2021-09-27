https://ria.ru/20210927/guzeeva-1751943009.html

СМИ: Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке

СМИ: Ларису Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке

СМИ: Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке

Ведущую программы "Давай поженимся", заслуженную артистку России Ларису Гузееву госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке, пишет "Комсомольская правда" со... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:58

2021-09-27T09:58

2021-09-27T12:05

культура

общество

коммунарка (москва)

лариса гузеева

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ведущую программы "Давай поженимся", заслуженную артистку России Ларису Гузееву госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.Как рассказал собеседник издания, 62-летняя актриса сдала тест и прошла компьютерную томографию легких, однако коронавирусную инфекцию у нее не выявили. Врачи дали пациентке успокоительное, поскольку у нее "сильный стресс". Какой в итоге диагноз поставили — не уточняется. При этом некоторые СМИ пишут, что COVID-19 у Гузеевой все же подтвердили, поражения легких нет. Температура у нее повысилась два дня назад.Накануне артистка публиковала в инстаграме фотографии из Крыма, где она проходила косметические процедуры в одной из клиник.

https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751338283.html

https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751316685.html

коммунарка (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коммунарка (москва), лариса гузеева