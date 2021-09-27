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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210927/guzeeva-1751943009.html
СМИ: Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке
СМИ: Ларису Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке
СМИ: Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке
Ведущую программы "Давай поженимся", заслуженную артистку России Ларису Гузееву госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке, пишет "Комсомольская правда" со... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:58
2021-09-27T12:05
культура
общество
коммунарка (москва)
лариса гузеева
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ведущую программы "Давай поженимся", заслуженную артистку России Ларису Гузееву госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.Как рассказал собеседник издания, 62-летняя актриса сдала тест и прошла компьютерную томографию легких, однако коронавирусную инфекцию у нее не выявили. Врачи дали пациентке успокоительное, поскольку у нее "сильный стресс". Какой в итоге диагноз поставили — не уточняется. При этом некоторые СМИ пишут, что COVID-19 у Гузеевой все же подтвердили, поражения легких нет. Температура у нее повысилась два дня назад.Накануне артистка публиковала в инстаграме фотографии из Крыма, где она проходила косметические процедуры в одной из клиник.
https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751338283.html
https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751316685.html
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общество, коммунарка (москва), лариса гузеева
09:58 27.09.2021 (обновлено: 12:05 27.09.2021)
 
СМИ: Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке

Телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОткрытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей Пять звезд - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ведущую программы "Давай поженимся", заслуженную артистку России Ларису Гузееву госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.
Как рассказал собеседник издания, 62-летняя актриса сдала тест и прошла компьютерную томографию легких, однако коронавирусную инфекцию у нее не выявили.
Актриса Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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"Я в таком аду жила": Гузеева впервые рассказала о домогательствах
Врачи дали пациентке успокоительное, поскольку у нее "сильный стресс". Какой в итоге диагноз поставили — не уточняется.
При этом некоторые СМИ пишут, что COVID-19 у Гузеевой все же подтвердили, поражения легких нет. Температура у нее повысилась два дня назад.
Накануне артистка публиковала в инстаграме фотографии из Крыма, где она проходила косметические процедуры в одной из клиник.
Лариса Гузеева в передаче Скажи Гордеевой
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КультураОбществоКоммунарка (Москва)Лариса Гузеева
 
 
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