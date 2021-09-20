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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/degtyarev-1750309965.html
Биография Михаила Дегтярева
Биография Михаила Дегтярева - РИА Новости, 20.09.2021
Биография Михаила Дегтярева
Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:01
2021-09-20T13:06
справки
михаил дегтярев
политика
хабаровский край
выборы в государственную думу
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Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). Его отец – Владимир Дегтярев, акушер-гинеколог, заслуженный врач Российской Федерации. Мать – Светлана Дегтярева, врач-гастроэнтеролог.Михаил Дегтярев в 1998 году с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей. В 2004 году окончил факультет двигателей летательных аппаратов в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева (СГАУ). В 2005 году в том же университете окончил факультет экономики и управления по специальности "менеджмент". В 2012 году получил юридическое образование в Институте мировых цивилизаций. Прошел обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2015), выпускник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2017). Кандидат юридических наук (2020). Михаил Дегтярев начал трудовую деятельность агентом радиостанции, оператором ЭВМ, туристическим агентом, инженером ОАО "Билайн-Самара" и инженером кафедры автоматических систем энергетических установок (АСЭУ) СГАУ.В 2003 году стал членом Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, с 2004 года – заместителем председателя Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе.В 2004 году был избран депутатом Самарской Городской Думы от Октябрьского округа № 9 на неосвобожденной основе.С декабря 2005 года – помощник депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского по работе в Самарской области.В апреле 2006 года стал координатором Самарского регионального отделения ЛДПР.11 марта 2007 года Михаил Дегтярев был избран депутатом Самарской Губернской Думы четвертого созыва по общеобластному избирательному округу от Самарского регионального отделения ЛДПР. Был заместителем председателя Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Входил в состав Комитета по культуре, спорту и молодежной политике и комиссии по депутатской этике.С 2011 по 2020 год был депутатом Государственной Думы ФС РФ VI и VII созывов. В VI созыве работал заместителем председателя комитета Госдумы РФ по науке и наукоемким технологиям. В VII созыве являлся председателем комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.20 июля 2020 года президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.Михаил Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года. За него проголосовали 56,81% избирателей. Михаил Дегтярев дважды принимал участие в выборах мэра Москвы: в 2013 году его поддержали 2,86% избирателей, в 2018 году – 6,72%. Дегтярев – автор 30 статей по технике и экономике, имеет четыре патента на изобретение.Член Либерально-демократической партии России.Входит в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, глава рабочей группы совета по совершенствованию законодательства в области физической культуры и спорта.Вице-президент Российского союза инженеров.Член президиума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию.Член правления Федерации хоккея России. Награжден Орденом Дружбы, Почетной грамотой Президента РФ, Благодарностью Президента РФ, а также многими ведомственными наградами.Женат, воспитывает четверых сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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353
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справки, михаил дегтярев, политика, хабаровский край
13:01 20.09.2021 (обновлено: 13:06 20.09.2021)
 

Биография Михаила Дегтярева

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время научно-практического форума в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (ныне Самара).
Его отец – Владимир Дегтярев, акушер-гинеколог, заслуженный врач Российской Федерации. Мать – Светлана Дегтярева, врач-гастроэнтеролог.
Михаил Дегтярев в 1998 году с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей. В 2004 году окончил факультет двигателей летательных аппаратов в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева (СГАУ). В 2005 году в том же университете окончил факультет экономики и управления по специальности "менеджмент". В 2012 году получил юридическое образование в Институте мировых цивилизаций. Прошел обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2015), выпускник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2017). Кандидат юридических наук (2020).
Михаил Дегтярев начал трудовую деятельность агентом радиостанции, оператором ЭВМ, туристическим агентом, инженером ОАО "Билайн-Самара" и инженером кафедры автоматических систем энергетических установок (АСЭУ) СГАУ.
В 2003 году стал членом Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, с 2004 года – заместителем председателя Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе.
В 2004 году был избран депутатом Самарской Городской Думы от Октябрьского округа № 9 на неосвобожденной основе.
С декабря 2005 года – помощник депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского по работе в Самарской области.
В апреле 2006 года стал координатором Самарского регионального отделения ЛДПР.
11 марта 2007 года Михаил Дегтярев был избран депутатом Самарской Губернской Думы четвертого созыва по общеобластному избирательному округу от Самарского регионального отделения ЛДПР. Был заместителем председателя Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Входил в состав Комитета по культуре, спорту и молодежной политике и комиссии по депутатской этике.
С 2011 по 2020 год был депутатом Государственной Думы ФС РФ VI и VII созывов. В VI созыве работал заместителем председателя комитета Госдумы РФ по науке и наукоемким технологиям. В VII созыве являлся председателем комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
20 июля 2020 года президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
Михаил Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года. За него проголосовали 56,81% избирателей.
Михаил Дегтярев дважды принимал участие в выборах мэра Москвы: в 2013 году его поддержали 2,86% избирателей, в 2018 году – 6,72%.
Дегтярев – автор 30 статей по технике и экономике, имеет четыре патента на изобретение.
Член Либерально-демократической партии России.
Входит в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, глава рабочей группы совета по совершенствованию законодательства в области физической культуры и спорта.
Вице-президент Российского союза инженеров.
Член президиума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).
Мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию.
Член правления Федерации хоккея России.
Награжден Орденом Дружбы, Почетной грамотой Президента РФ, Благодарностью Президента РФ, а также многими ведомственными наградами.
Женат, воспитывает четверых сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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