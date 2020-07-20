Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.

Президент призвал Дегтярева не забывать о стратегических планах развития региона и пожелал успехов.

Дегтярев, в свою очередь, пообещал через месяц доложить о состоянии дел в крае.

Выборы главы субъекта пройдут в единый день голосования в следующем году.

Дело Фургала

Сергея Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах.

Сразу после задержания его отправили в Москву и арестовали на два месяца.