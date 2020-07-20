https://ria.ru/20200720/1574599845.html
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Ранее арестованного Сергея Фургала отправили в отставку в связи РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:57
2020-07-20T16:17
сергей фургал
лдпр
михаил дегтярев
госдума рф
владимир путин
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200720/1574591365.html
Валерия Макеева
По-моему, легитимность власти ВВП падает с каждой его новой выходкой.
675
Александр Сафронов
Пускай Путин себя заменит Дегтярёвым.Едросом.
432
308
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/13/1562441339_0:195:2610:1663_1400x0_80_0_0_bd7ef37da4cc1cff1a8af1578dfa3a30.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, лдпр, михаил дегтярев, госдума рф, владимир путин, хабаровский край, политика