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Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Ранее арестованного Сергея Фургала отправили в отставку в связи РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:17
сергей фургал
лдпр
михаил дегтярев
госдума рф
владимир путин
хабаровский край
политика
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По-моему, легитимность власти ВВП падает с каждой его новой выходкой.
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Пускай Путин себя заменит Дегтярёвым.Едросом.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/13/1562441339_0:195:2610:1663_1400x0_80_0_0_bd7ef37da4cc1cff1a8af1578dfa3a30.jpg
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сергей фургал, лдпр, михаил дегтярев, госдума рф, владимир путин, хабаровский край, политика

Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

14:57 20.07.2020 (обновлено: 16:17 20.07.2020)
113486
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Ранее арестованного Сергея Фургала отправили в отставку в связи с "утратой доверия".
Президент призвал Дегтярева не забывать о стратегических планах развития региона и пожелал успехов.
Дегтярев, в свою очередь, пообещал через месяц доложить о состоянии дел в крае.
Выборы главы субъекта пройдут в единый день голосования в следующем году.

Дело Фургала

Сергея Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах.
Сразу после задержания его отправили в Москву и арестовали на два месяца.
Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение. Фургал вину не признает.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Сергей ФургалЛДПРМихаил ДегтяревГосдума РФВладимир ПутинХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
По-моему, легитимность власти ВВП падает с каждой его новой выходкой.
20 июля, 15:31
Валерия Макеева
3073404357
Пускай Путин себя заменит Дегтярёвым.Едросом.
20 июля, 14:59
Александр Сафронов
12021107283
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