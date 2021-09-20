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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/khabarovsk-1750895606.html
Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края
Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 20.09.2021
Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) лидирует с 56,81% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T07:48
2021-09-20T08:23
выборы в государственную думу
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 20 сен — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) лидирует с 56,81% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости зампредседателя местного избиркома Наталья Щербина."Явка составила 43,82%. За врио губернатора отдали свои голоса 235 607 жителей региона", — сказала собеседница агентства.У телеведущей Марины Ким ("Справедливая Россия — За правду") — 25,39% голосов, у пенсионера Владимира Парфенова (Партия пенсионеров) — 10,02%, у предпринимателя Бабека Мамедова ("Родина") — 3,53%. Те же цифры были зарегистрированы после обработки 99% голосов.Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после ареста избранного в 2018 году Сергея Фургала.
https://ria.ru/20210919/vybory_gubernatorov-1749880926.html
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хабаровский край
07:48 20.09.2021 (обновлено: 08:23 20.09.2021)
 
Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края

Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края с 56,81 процента

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ХАБАРОВСК, 20 сен — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) лидирует с 56,81% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости зампредседателя местного избиркома Наталья Щербина.
"Явка составила 43,82%. За врио губернатора отдали свои голоса 235 607 жителей региона", — сказала собеседница агентства.
У телеведущей Марины Ким ("Справедливая Россия — За правду") — 25,39% голосов, у пенсионера Владимира Парфенова (Партия пенсионеров) — 10,02%, у предпринимателя Бабека Мамедова ("Родина") — 3,53%. Те же цифры были зарегистрированы после обработки 99% голосов.
Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после ареста избранного в 2018 году Сергея Фургала.
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