https://ria.ru/20210920/khabarovsk-1750895606.html

Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края

Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 20.09.2021

Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) лидирует с 56,81% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T07:48

2021-09-20T07:48

2021-09-20T08:23

выборы в государственную думу

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 20 сен — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) лидирует с 56,81% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости зампредседателя местного избиркома Наталья Щербина."Явка составила 43,82%. За врио губернатора отдали свои голоса 235 607 жителей региона", — сказала собеседница агентства.У телеведущей Марины Ким ("Справедливая Россия — За правду") — 25,39% голосов, у пенсионера Владимира Парфенова (Партия пенсионеров) — 10,02%, у предпринимателя Бабека Мамедова ("Родина") — 3,53%. Те же цифры были зарегистрированы после обработки 99% голосов.Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после ареста избранного в 2018 году Сергея Фургала.

https://ria.ru/20210919/vybory_gubernatorov-1749880926.html

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хабаровский край