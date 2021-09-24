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Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края
Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края - РИА Новости, 24.09.2021
Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края
Церемония инаугурации избранного губернатором Хабаровского края Михаила Дегтярева состоялась в Хабаровске, с этого момента он считается вступившим в должность... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T05:41
2021-09-24T11:02
политика
хабаровский край
госдума рф
лдпр
михаил дегтярев
россия
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ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости. Церемония инаугурации избранного губернатором Хабаровского края Михаила Дегтярева состоялась в Хабаровске, с этого момента он считается вступившим в должность главы региона, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходила в пятницу в здании Хабаровского краевого музыкального театра. Дегтярев принес присягу, после чего ему вручили официальный символ власти - должностной Знак губернатора края. Ему выдано удостоверение губернатора. С этого момента он считается официально вступившим в должность.Сформированное прежним губернатором правительство края, в соответствии с законом, уходит в отставку. Заместители председателя правительства и министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности по своим должностям до момента назначения нового состава правительства.Во вторник избирком Хабаровского края утвердил Дегтярева от ЛДПР победителем на выборах губернатора. Он получил 56,81% голосов избирателей Хабаровского края. Выборы в этом году проходили с 17 по 19 сентября.В должность врио губернатора он вступил с 20 июля 2020 года после ареста тогда действующего главы региона Сергея Фургала. С 2016 года был депутатом Госдумы от ЛДПР - занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.Михаил Дегтярев родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (Самара). С 2009 года состоит в списке резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. Награжден орденом Дружбы. Имеет Почетную грамоту и благодарность президента РФ (2014), благодарность правительства РФ (2017). Владеет английским языком. Кандидат юридических наук. Мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию. Автор нескольких научных статей, а также книг "Пророк в своем Отечестве" (2015), "От самодержавия личности к самодержавию императора" (2019).
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политика, хабаровский край, госдума рф, лдпр, михаил дегтярев, россия
05:41 24.09.2021 (обновлено: 11:02 24.09.2021)
 
Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края

Состоялась церемония инаугурации губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев после церемонии инаугурации
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев после церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости. Церемония инаугурации избранного губернатором Хабаровского края Михаила Дегтярева состоялась в Хабаровске, с этого момента он считается вступившим в должность главы региона, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходила в пятницу в здании Хабаровского краевого музыкального театра. Дегтярев принес присягу, после чего ему вручили официальный символ власти - должностной Знак губернатора края. Ему выдано удостоверение губернатора. С этого момента он считается официально вступившим в должность.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 15:28
Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев
Сформированное прежним губернатором правительство края, в соответствии с законом, уходит в отставку. Заместители председателя правительства и министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности по своим должностям до момента назначения нового состава правительства.
Во вторник избирком Хабаровского края утвердил Дегтярева от ЛДПР победителем на выборах губернатора. Он получил 56,81% голосов избирателей Хабаровского края. Выборы в этом году проходили с 17 по 19 сентября.
В должность врио губернатора он вступил с 20 июля 2020 года после ареста тогда действующего главы региона Сергея Фургала. С 2016 года был депутатом Госдумы от ЛДПР - занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Михаил Дегтярев родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (Самара). С 2009 года состоит в списке резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. Награжден орденом Дружбы. Имеет Почетную грамоту и благодарность президента РФ (2014), благодарность правительства РФ (2017). Владеет английским языком. Кандидат юридических наук. Мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию. Автор нескольких научных статей, а также книг "Пророк в своем Отечестве" (2015), "От самодержавия личности к самодержавию императора" (2019).
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 16:33Выборы в Государственную думу
Дегтярев назвал явку на выборах губернатора Хабаровского края рекордной
 
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