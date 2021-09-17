https://ria.ru/20210917/bednost-1750485631.html

Китай готов обучить страны ШОС борьбе с бедностью, заявил Си Цзиньпин

Китай готов обучить страны ШОС борьбе с бедностью, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.09.2021

Китай готов обучить страны ШОС борьбе с бедностью, заявил Си Цзиньпин

Китай предоставит государствам-членам ШОС квоты на обучение навыкам борьбы с бедностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:26

2021-09-17T11:26

2021-09-17T11:26

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ПЕКИН, 17 сен - РИА Новости. Китай предоставит государствам-членам ШОС квоты на обучение навыкам борьбы с бедностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."В следующе три года Китай предоставит странам-членам ШОС одну тысячу квот на обучение навыкам борьбы с бедностью", - сказал Си Цзиньпин в Душанбе в пятницу на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвященном 20-летию ее создания.Председатель КНР Си Цзиньпин 25 февраля этого года объявил о полной победе Китая в борьбе с абсолютной нищетой, за восемь лет в стране из черты бедности были выведены почти 100 миллионов человек, таким образом Китай достиг цели ООН по искоренению бедности на 10 лет раньше установленного срока на 2030 год. По заявлению Си Цзиньпина, Китай с 2012 по 2020 год вывел из черты бедности 98,99 миллиона человек. Из списка бедных районов были выведены 832 уезда и 128 тысяч деревень. С начала политики реформ и открытости в конце 1970-х годов из бедности были выведены 770 миллионов сельских жителей.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20210824/bednost-1747021162.html

https://ria.ru/20210917/putin-1750476549.html

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в мире, армения, азербайджан, оон, китай, шос, си цзиньпин, россия