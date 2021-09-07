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Биография Амира Хан Мутаки

Биография Амира Хан Мутаки - РИА Новости, 07.09.2021

Биография Амира Хан Мутаки

Исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки считается видным членом движения "Талибана"* (признано террористическим и РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T19:39

2021-09-07T19:39

2021-09-07T19:44

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талибан

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Исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки считается видным членом движения "Талибана"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которое в середине 1990-х годов взяло под контроль большую часть территории Афганистана. В 1996-2001 годах был министром информации и культуры, затем министром образования на территории, подконтрольной движению "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ). Амир Хан Мутаки являлся представителем "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на проводившихся Организацией Объединенных Наций переговорах. 25 января 2001 года его включили в санкционный список Совета Безопасности ООН. В октябре 2001 года Амир Хан Мутаки, являвшийся министром образования, выполнял также обязанности пресс-секретаря правительства талибов. С июня 2007 года он был членом высшего совета "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ), а до этого входил в его региональный совет. После того, как летом 2021 года на фоне вывода из Афганистана американского контингента талибы начали наступление на крупные города и 15 августа вошли в столицу страны Кабул, объявив об окончании войны, Амир Хан Мутаки выступал как представитель руководства движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ). 7 сентября 2021 года он занял пост исполняющего обязанности главы министерства иностранных дел в объявленном движением "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана. *Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, талибан, афганистан