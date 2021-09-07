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Биография Амира Хан Мутаки
Биография Амира Хан Мутаки - РИА Новости, 07.09.2021
Биография Амира Хан Мутаки
Исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки считается видным членом движения "Талибана"* (признано террористическим и РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:39
2021-09-07T19:44
справки
талибан
афганистан
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Исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки считается видным членом движения "Талибана"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которое в середине 1990-х годов взяло под контроль большую часть территории Афганистана. В 1996-2001 годах был министром информации и культуры, затем министром образования на территории, подконтрольной движению "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ). Амир Хан Мутаки являлся представителем "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на проводившихся Организацией Объединенных Наций переговорах. 25 января 2001 года его включили в санкционный список Совета Безопасности ООН. В октябре 2001 года Амир Хан Мутаки, являвшийся министром образования, выполнял также обязанности пресс-секретаря правительства талибов. С июня 2007 года он был членом высшего совета "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ), а до этого входил в его региональный совет. После того, как летом 2021 года на фоне вывода из Афганистана американского контингента талибы начали наступление на крупные города и 15 августа вошли в столицу страны Кабул, объявив об окончании войны, Амир Хан Мутаки выступал как представитель руководства движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ). 7 сентября 2021 года он занял пост исполняющего обязанности главы министерства иностранных дел в объявленном движением "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана. *Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, талибан, афганистан
19:39 07.09.2021 (обновлено: 19:44 07.09.2021)
 

Биография Амира Хан Мутаки

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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Исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки считается видным членом движения "Талибана"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которое в середине 1990-х годов взяло под контроль большую часть территории Афганистана.
В 1996-2001 годах был министром информации и культуры, затем министром образования на территории, подконтрольной движению "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ).
Амир Хан Мутаки являлся представителем "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на проводившихся Организацией Объединенных Наций переговорах.
25 января 2001 года его включили в санкционный список Совета Безопасности ООН.
В октябре 2001 года Амир Хан Мутаки, являвшийся министром образования, выполнял также обязанности пресс-секретаря правительства талибов.
С июня 2007 года он был членом высшего совета "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ), а до этого входил в его региональный совет.
После того, как летом 2021 года на фоне вывода из Афганистана американского контингента талибы начали наступление на крупные города и 15 августа вошли в столицу страны Кабул, объявив об окончании войны, Амир Хан Мутаки выступал как представитель руководства движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ).
7 сентября 2021 года он занял пост исполняющего обязанности главы министерства иностранных дел в объявленном движением "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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