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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/taliby-1749059026.html
Талибы сформировали временное правительство Афганистана
Талибы сформировали временное правительство Афганистана - РИА Новости, 07.09.2021
Талибы сформировали временное правительство Афганистана
Движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:38
2021-09-07T20:05
захват власти в афганистане талибами
в мире
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана.Ключевые посты заняли:Как заявил лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахунзада, после назначения нового правительства в Афганистане будут действовать нормы шариата. Он добавил также, что страна обязуется выполнять все международные соглашения, которые не противоречат законам ислама и национальным ценностям.В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире
17:38 07.09.2021 (обновлено: 20:05 07.09.2021)
 

Талибы сформировали временное правительство Афганистана

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана.
Ключевые посты заняли:
  • и.о. премьер-министра — Хасан Ахунд (глава совета руководства "Талибана"*, глава МИД с 1996 по 2001 год);
  • и.о. вице-премьера — мулла Абдул Гани Барадар (глава политофиса движения);
  • и.о. второго вице-премьера — Абдул Салам Ханафи (замглавы политофиса);
  • и.о. министра обороны — Мохаммад Якуб (заместитель лидера талибов);
  • и.о. главы МВД — Сараджуддин Хаккани;
  • и.о. главы разведки — Абдул Хак Васик;
  • и.о. главы МИД — Амир Хан Мутаки (бывший представитель руководства движения);
  • и.о. министра экономики — Мохаммад Ханиф;
  • и.о. министра финансов — Хедаятулла Бадри;
  • и.о. министра культуры и информации — Хаирулла Хаирхах;
  • и.о. министра по делам беженцев — Халиль аль-Рахман Хаккани;
  • и.о. министра образования — Нурулла Мунир;
  • и.о. министра высшего образования — Абдула Баки Хаккани;
  • и.о. министра юстиции — Хаким Шах;
  • и.о. министра водных ресурсов и электроэнергии — Латиф Мансур;
  • и.о. министра авиации и транспорта — Хамидулла Ахундзада;
  • и.о. министра связи — Наджибулла Хаккани;
  • и.о. главы Центробанка Афганистана — Мохаммад Идрис;
  • начальник штаба ВС Афганистана — Кари Фасихуддин.
Как заявил лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахунзада, после назначения нового правительства в Афганистане будут действовать нормы шариата. Он добавил также, что страна обязуется выполнять все международные соглашения, которые не противоречат законам ислама и национальным ценностям.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 18:11Захват власти в Афганистане талибами
Талибы запретили журналистам освещать акции протеста в Афганистане
В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.
Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.
Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ мире
 
 
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