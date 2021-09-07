17:38 07.09.2021 (обновлено: 20:05 07.09.2021)
Талибы сформировали временное правительство Афганистана
© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана.
Ключевые посты заняли:
- —и.о. премьер-министра — Хасан Ахунд (глава совета руководства "Талибана"*, глава МИД с 1996 по 2001 год);
- —и.о. вице-премьера — мулла Абдул Гани Барадар (глава политофиса движения);
- —и.о. второго вице-премьера — Абдул Салам Ханафи (замглавы политофиса);
- —и.о. министра обороны — Мохаммад Якуб (заместитель лидера талибов);
- —и.о. главы МВД — Сараджуддин Хаккани;
- —и.о. главы разведки — Абдул Хак Васик;
- —и.о. главы МИД — Амир Хан Мутаки (бывший представитель руководства движения);
- —и.о. министра экономики — Мохаммад Ханиф;
- —и.о. министра финансов — Хедаятулла Бадри;
- —и.о. министра культуры и информации — Хаирулла Хаирхах;
- —и.о. министра по делам беженцев — Халиль аль-Рахман Хаккани;
- —и.о. министра образования — Нурулла Мунир;
- —и.о. министра высшего образования — Абдула Баки Хаккани;
- —и.о. министра юстиции — Хаким Шах;
- —и.о. министра водных ресурсов и электроэнергии — Латиф Мансур;
- —и.о. министра авиации и транспорта — Хамидулла Ахундзада;
- —и.о. министра связи — Наджибулла Хаккани;
- —и.о. главы Центробанка Афганистана — Мохаммад Идрис;
- —начальник штаба ВС Афганистана — Кари Фасихуддин.
Как заявил лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахунзада, после назначения нового правительства в Афганистане будут действовать нормы шариата. Он добавил также, что страна обязуется выполнять все международные соглашения, которые не противоречат законам ислама и национальным ценностям.
В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.
Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.
Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.