https://ria.ru/20210907/taliby-1749059026.html

Талибы сформировали временное правительство Афганистана

Талибы сформировали временное правительство Афганистана - РИА Новости, 07.09.2021

Талибы сформировали временное правительство Афганистана

Движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:38

2021-09-07T17:38

2021-09-07T20:05

захват власти в афганистане талибами

в мире

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана.Ключевые посты заняли:Как заявил лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахунзада, после назначения нового правительства в Афганистане будут действовать нормы шариата. Он добавил также, что страна обязуется выполнять все международные соглашения, которые не противоречат законам ислама и национальным ценностям.В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210907/zapret-1749066459.html

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