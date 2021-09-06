https://ria.ru/20210906/afganistan-1748880591.html

В "Талибане"* заявили, что 30 командиров сопротивления сдались в Панджшере

В "Талибане"* заявили, что 30 командиров сопротивления сдались в Панджшере - РИА Новости, 06.09.2021

В "Талибане"* заявили, что 30 командиров сопротивления сдались в Панджшере

Представитель руководства движения "Талибан"* Амир Хан Мутаки заявил, что около 200 человек, в том числе 30 командиров, сдались талибам в провинции Панджшер,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:17

2021-09-06T15:17

2021-09-06T15:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Представитель руководства движения "Талибан"* Амир Хан Мутаки заявил, что около 200 человек, в том числе 30 командиров, сдались талибам в провинции Панджшер, движение также изъяло их оружие и боеприпасы.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

афганистан

панджшер (провинция)

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2021

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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-06T15:17 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), видео