17:35 07.09.2021 (обновлено: 18:24 07.09.2021)
"Талибан"* объявил новый состав правительства Афганистана
Представитель "Талибана"* Муджахид огласил состав нового правительства Афганистана
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана.
Ключевые посты заняли:
- —и.о. премьер-министра — Хасан Ахунд (глава совета руководства "Талибана"*, глава МИД с 1996 по 2001 год);
- —и.о. вице-премьера — мулла Абдул Гани Барадар (глава политофиса движения);
- —и.о. второго вице-премьера — Абдул Салам Ханафи (замглавы политофиса);
- —и.о. министра обороны — Мохаммад Якуб (заместитель лидера талибов);
- —и.о. главы МВД — Сараджуддин Хаккани;
- —и.о. главы разведки — Абдул Хак Васик;
- —и.о. главы МИД — Амир Хан Мутаки (бывший представитель руководства движения);
- —и.о. министра экономики — Мохаммад Ханиф;
- —и.о. министра финансов — Хедаятулла Бадри;
- —и.о. главы Центробанка Афганистана — Мохаммад Идрис.
Объявленный состав правительства Афганистана является временным, а не постоянным, заявил на пресс-конференции представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.
* Террористическая организация, запрещенная в России