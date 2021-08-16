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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/mid-1745936157.html
В МИД назвали условие исключения талибов из списка террористов
В МИД назвали условие исключения талибов из списка террористов - РИА Новости, 16.08.2021
В МИД назвали условие исключения талибов из списка террористов
Для начала процедуры вывода талибов из списков террористических организаций все члены Совета Безопасности ООН должны убедиться, что новые афганские власти ведут РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:16
2021-08-16T15:38
захват власти в афганистане талибами
в мире
совет безопасности оон
россия
оон
талибан
азия
афганистан
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Для начала процедуры вывода талибов из списков террористических организаций все члены Совета Безопасности ООН должны убедиться, что новые афганские власти ведут себя цивилизованно, заявил в эфире телеканала "Россия 24" спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов."Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты", — сказал он.Ранее в интервью РИА Новости он отмечал, что пока, несмотря на продвижение талибов в Афганистане и фактический контроль ими страны, нельзя говорить о выводе их из списка.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, совет безопасности оон, россия, оон, талибан, азия, афганистан, замир кабулов
15:16 16.08.2021 (обновлено: 15:38 16.08.2021)
 
В МИД назвали условие исключения талибов из списка террористов

Спецпредставитель президента Кабулов: СБ ООН должен убедиться, что талибы ведут себя цивилизованно

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Для начала процедуры вывода талибов из списков террористических организаций все члены Совета Безопасности ООН должны убедиться, что новые афганские власти ведут себя цивилизованно, заявил в эфире телеканала "Россия 24" спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты", — сказал он.
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Захват власти талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
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