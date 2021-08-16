15:16 16.08.2021 (обновлено: 15:38 16.08.2021)
В МИД назвали условие исключения талибов из списка террористов
Спецпредставитель президента Кабулов: СБ ООН должен убедиться, что талибы ведут себя цивилизованно
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Для начала процедуры вывода талибов из списков террористических организаций все члены Совета Безопасности ООН должны убедиться, что новые афганские власти ведут себя цивилизованно, заявил в эфире телеканала "Россия 24" спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты", — сказал он.
Ранее в интервью РИА Новости он отмечал, что пока, несмотря на продвижение талибов в Афганистане и фактический контроль ими страны, нельзя говорить о выводе их из списка.
Захват власти талибами
Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России