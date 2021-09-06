https://ria.ru/20210906/vystavka-yarmarka-1748892738.html

Аграрии Ленобласти представили свои достижения на ярмарке "Агрорусь"

Аграрии Ленобласти представили свои достижения на ярмарке "Агрорусь" - РИА Новости, 06.09.2021

Аграрии Ленобласти представили свои достижения на ярмарке "Агрорусь"

Более 300 предприятий различных форм собственности, организаций, коллективов Ленинградской области приняли участие в юбилейной 30-ой международной... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:24

2021-09-06T16:24

2021-09-06T16:24

ленинградская область

лужский район

приозерский район

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Более 300 предприятий различных форм собственности, организаций, коллективов Ленинградской области приняли участие в юбилейной 30-ой международной агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь", которая проходила в Санкт-Петербурге с 1 по 5 сентября.Гости выставки смогли познакомиться с объединенным стендом Ленинградской области, экспозициями районов области, комитетов по природным ресурсам и охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, Ленинградского областного союза потребительских обществ, научных организаций. На открытой территории выставочного центра работали ярмарки "Дары земли Ленинградской", "Фермерский рынок", "Рыбный рынок", выставка сельскохозяйственной техники и животных."Для нас "Агрорусь" — это ежегодная возможность показать всем гостям то, чем мы гордимся. Наша продукция востребована и мы поставляем ее на экспорт. Нам очень важна быстрая реализация нашей сельхозпродукции в торговых сетях и на рынках, в том числе, Санкт-Петербурга. Не случайно в этом году мы завершим формирование Ленинградского торгового дома, который будет давать возможность покупать продукцию аграриев региона напрямую. Этот год был непростой, в том числе, в плане погоды. Но мы приняли ряд мер, чтобы избежать значительных потерь", — сказал глава региона Александр Дрозденко.Развитие нацпроектовВ рамках выставки специалисты Центра развития промышленности Ленинградской области продемонстрировали с/х предприятиям региона преимущества участия в национальных проектах. Рабочие встречи собрали несколько десятков областных производителей молочной, мясной и хлебобулочной продукции, сотрудников тепличных хозяйств из Всеволожского, Лодейнопольского, Волховского, Волосовского и других районов Ленобласти.Поддержка экспортеровВласти Ленинградской области на выставке выступили с предложением о поддержке экспортоориентированных производителей торфа и комбикормов."Экспорт продукции АПК в Ленинградской области за первое полугодие составил 193 миллиона долларов, он не лидирует в общей структуре экспорта нашего региона, но у этой отрасли есть огромный потенциал. Сегодня, на наш взгляд, требуют внимания производство торфа и комбикормов, поскольку у них уже есть позитивный опыт экспорта, но нет необходимой поддержки", ― заметила заместитель председателя областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Юлия Косарева.В настоящее время переработчики торфа в Ленинградской области лишены возможности получения большинства "экспортных" мер поддержки по причине того, что их деятельность отнесена к категории топлива. При этом торф уже давно стал основой для сельскохозяйственной продукции. В частности, он используется для выращивания грибов и овощей, является почвогрунтом для ягод, используется в жидких удобрениях.Производители комбикормов сегодня также лишены поддержки по сельхозпрограммам, являясь при этом потребителями зерна как сырья для своей продукции и поставщиками для пищевой промышленности. Поэтому представители региона предложили коллегам из Минсельхоза рассмотреть возможность включения комбикормовых предприятий в перечень получателей субсидий, а также стимулировать производителей компонентов для производства кормов, чтобы снизить импортозависимость и компенсировать затраты на логистику.Развитие апкВ рамках деловых встреч на форме был подписан ряд важных соглашений, одно из которых предусматривает модернизацию тракторного парка области. Кроме того, было подписано соглашение о реализации в регионе проекта "Школа фермеров". Врамках выставки были подписаны два инвестпроекта по расширению мощностей птицефабрик "Роскар" и "Северная". Соглашения о расширении действующих производств заключили три крупных хозяйства региона — племенной завод "Рапти" из Лужского район, молочное хозяйство "Гомонтово" из Волосовского района и рыбоводное хозяйство "Кузнечное" из Приозерского района .Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области заключил соглашение со шведским производителем доильного оборудования "ДеЛаваль" об обеспечении животноводов региона современной техникой со скидкой. Свежую продукцию всему региону и десятки рабочих мест для Бокситогорского района даст реализация нового земледельческого проекта. -0-

https://ria.ru/20210827/podderzhka-1747498933.html

https://ria.ru/20210817/lenoblast-1746058369.html

лужский район

приозерский район

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лужский район, приозерский район, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), александр дрозденко