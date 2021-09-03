https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748583849.html

НАТО пожаловалась, что ее наблюдателей не позвали на учения "Запад-2021"

НАТО пожаловалась, что ее наблюдателей не позвали на учения "Запад-2021" - РИА Новости, 03.09.2021

НАТО пожаловалась, что ее наблюдателей не позвали на учения "Запад-2021"

Североатлантический альянс констатировал, что не получил приглашение направить наблюдателей на учения "Запад-2021", но будет внимательно за ними следить,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:18

2021-09-03T16:18

2021-09-03T17:05

армения

белоруссия

узбекистан

нато

оана лунгеску

обсе

евгений ильин

россия

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БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс констатировал, что не получил приглашение направить наблюдателей на учения "Запад-2021", но будет внимательно за ними следить, сообщила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску."Масштабы предыдущих аналогичных учений заметно превысили заявленные. Все страны имеют право тренировать свои военные силы, но они должны также соблюдать свои обязательства по транспарентности", — сказала собеседница агентства.Она также напомнила, что, согласно Венскому документу ОБСЕ, присутствие наблюдателей обязательно для маневров с численностью участников свыше 13 тысяч человек.Учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября. Как пояснил ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, кроме россиян на них будут представлены контингенты девяти стран — Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Шри-Ланки.Наблюдателями будут представители армий Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана.

https://ria.ru/20210901/ucheniya-1748174489.html

https://ria.ru/20210903/nato-1748578849.html

армения

белоруссия

узбекистан

россия

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армения, белоруссия, узбекистан, нато, оана лунгеску, обсе, евгений ильин, россия, "запад-2021" (военные учения)