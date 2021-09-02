Жириновский предложил отказаться от оценок в школе
Лидер фракции ЛДПР Жириновский предложил отказаться от системы оценок в школе
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Оценки в школе оказывают негативное психологическое влияние на учеников, их нужно упразднить, оставив только отметку "удовлетворительно", уверен лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
"Убрать и ЕГЭ, и ОГЭ - все убрать. Убрать оценки. Двойка, единица, тройка, четверка - просто удовлетворительно, если он ответил более-менее что-то, а другой оценки не должно быть", - заявил Жириновский в ходе дебатов.
Политик добавил, что программы образования должны становиться разнообразнее, ограничений по возрасту быть не должно.
"Сама система обучения - нельзя сидеть в школе. 30 человек, и все время что-то там бубнит, объясняет. Надо, чтобы были разные формы обучения. Не надо ограничений по возрасту. Вот там девочка (Алиса Теплякова – ред.) поступила на факультет МГУ... она в восемь лет уже закончила школу. Не мешайте им, сделайте свободный выбор профессии", - добавил парламентарий.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступит к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками, сообщали РИА Новости в пресс-службе факультета.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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