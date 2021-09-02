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Восточный экономический форум

Восточный экономический форум - РИА Новости, 02.09.2021

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно в городе... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T02:49

2021-09-02T02:49

2021-09-02T02:49

справки

восточный экономический форум (вэф)

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно в городе Владивостоке.Цель проведения форума – содействие развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Председателем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.Первый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 5 сентября 2015 года. На форуме выступил президент РФ Владимир Путин.В работе ВЭФ приняли участие 1,8 тысячи делегатов и гостей и 32 официальные иностранные делегации. Было заключено более 80 контрактов на сумму свыше 1,3 триллиона рублей. Среди крупнейших подписанных на форуме проектов – соглашение между "Газпромом" и министерством развития Дальнего Востока о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ); соглашение между "РусГидро" и банком ВТБ о рефинансировании долгов "РАО ЭС Востока"; соглашение о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетики между ГК "Росатом" и правительством Чукотского АО и другие соглашения.Второй Восточный экономический форум прошел 2-3 сентября 2016 года. В форуме приняли участие более трех тысяч человек из 60 стран мира. Из них 207 глав российских компаний и 94 главы иностранных компаний, всего более 1,5 тысячи представителей бизнеса. Самая представительная делегация прибыла из Японии, на втором месте Китай, на третьем — Южная Корея. Форум также посетили делегации Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.Центральным событием ВЭФ стала панельная сессия с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе. По итогам форума было подписано свыше 200 соглашений на сумму более 1,7 триллиона рублей.Третий Восточный экономический форум прошел 6-7 сентября 2017 года. Его основная тема – "Дальний Восток: создавая новую реальность".В работе форума приняли участие более шести тысяч человек из более чем 60 стран, в том числе 103 главы иностранных компаний, а также 240 глав российских компаний.Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, президента Монголии Халтмагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.На форуме было подписано 217 соглашений на 2,496 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Четвертый Восточный экономический форум прошел 11-13 сентября 2018 года. Основная тема форума – "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".В работе форума приняли участие более шести тысяч делегатов из 60 иностранных государств, в том числе более 340 глав иностранных компаний, а также более 380 глав российских компаний. Самые многочисленные делегации были из КНР, Японии, Республики Корея. Форум также посетили делегации Монголии, США, Великобритании и Северной Кореи.Ключевым событием ВЭФ стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.На форуме было подписано 220 соглашений на общую сумму 3,108 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Основная тема форума — "Дальний Восток – горизонты развития".В работе форума приняли участие более восьми с половиной тысяч делегатов из России и 65 государств и территорий, в том числе более 440 глав иностранных компаний.Самые многочисленные делегации были из Индии, Японии, Китая, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики.В рамках форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки. Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя правительства Японии Синдзо Абэ. На форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).В 2020 году из-за пандемии коронавируса Восточный экономический форум был отменен.В 2021 году шестой Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября. Основная тема форума — " Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Программа Форума разделена на четыре основных тематических блока: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток – новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".На пленарной сессии форума выступит президент России Владимир Путин.Участие в ВЭФ подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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