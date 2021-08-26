https://ria.ru/20210826/vef-1747330593.html
Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ очно
Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ очно - РИА Новости, 26.08.2021
Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ очно
Президент России Владимир Путин примет очное участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:04
2021-08-26T13:04
2021-08-26T13:29
экономика
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет очное участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.По его словам, это пленарное заседание пройдет в смешанном формате: "Президент будет присутствовать очно, но будет и элемент пленарки, связанный с видеоконференцией"."Также, поскольку сам по себе форум состоит из достаточного большого количества панельных дискуссий и заседаний, то в целом рассматривается возможность проведения встречи с модераторами, спикерами сессий ВЭФ. С тем, чтобы они рассказали президенту о том, как они работали, о том, что они, собственно, делали на форуме. Это будет 3 сентября, уже в заключительный день перед пленаркой, с тем чтобы, идя на пленарку, президент уже получил полную картину тех вопросов, которые обсуждались на форуме", - отметил Песков.По его словам, в настоящий момент готовится выступление президента на форуме, "которое уже потом в окончательном виде будет доработано самим главой государства".
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РИА Новости
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экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет
13:04 26.08.2021 (обновлено: 13:29 26.08.2021)
Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ очно
Президент Путин примет очное участие в пленарном заседании Восточного экономического форума
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
примет очное участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Я подтверждаю, президент Путин примет участие в работе Дальневосточного экономического форума. Он примет участие в пленарке очно", - сказал Песков журналистам.
По его словам, это пленарное заседание пройдет в смешанном формате: "Президент будет присутствовать очно, но будет и элемент пленарки, связанный с видеоконференцией".
"Также, поскольку сам по себе форум состоит из достаточного большого количества панельных дискуссий и заседаний, то в целом рассматривается возможность проведения встречи с модераторами, спикерами сессий ВЭФ. С тем, чтобы они рассказали президенту о том, как они работали, о том, что они, собственно, делали на форуме. Это будет 3 сентября, уже в заключительный день перед пленаркой, с тем чтобы, идя на пленарку, президент уже получил полную картину тех вопросов, которые обсуждались на форуме", - отметил Песков.
По его словам, в настоящий момент готовится выступление президента на форуме, "которое уже потом в окончательном виде будет доработано самим главой государства".