Более 70 деловых мероприятий состоятся в рамках ВЭФ-2021
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В программу VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и международные конференции, сообщает пресс-офис ВЭФ.
"Форум имеет большое практическое значение для нашего Дальнего Востока. Площадки форума существуют в первую очередь для привлечения инвестиций, обмена информацией, мнениями и опытом о том, как лучше взаимодействовать с бизнесом, какие нужно предоставлять преференции, какая поддержка предпринимателями нужна, что получается или не получается у инвесторов. Мы на каждом Форуме проводим отраслевой анализ по всем направлениям деятельности. Это и транспорт, и здравоохранение, и обучение, и туризм. Мы хотим одного – добиться от наших коллег из федеральных министерств и ведомств, руководства регионов, чтобы они постоянно держали в фокусе своего внимания вопросы, влияющие на развитие ДФО, в том числе и задачи, которые ставит перед нами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", – отметил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.
Ключевая тема ВЭФ–2021: "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Программа Форума разделена на четыре основных тематических блока: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток – новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".
Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, которое состоится 3 сентября.
"Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий и обмена мнениями, где принимают участие первые лица зарубежных стран, крупные инвесторы и предприниматели. В этом году на Форуме будут обсуждаться актуальные вопросы экономики нового времени и возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Уверен, что высокий уровень дискуссий и практическая результативность Форума будут способствовать расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитию экономики Дальнего Востока", – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
В рамках деловой программы также состоятся бизнес-диалоги: "Россия – АСЕАН", "Россия – Корея", "Россия – Япония", "Россия – Индия", "Россия – Китай", "Россия – Европа". Также запланированы обсуждение Большого евразийского партнерства как эффективного механизма интеграции, Международная конференция АТЭС по высшему образованию и Международная конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.
Подробная информация о программе Форума – на официальном сайте ВЭФ.