Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/vef-2021-1748144895.html
За новыми возможностями: подготовка к Восточному экономическому форуму
За новыми возможностями: подготовка к Восточному экономическому форуму - РИА Новости, 01.09.2021
За новыми возможностями: подготовка к Восточному экономическому форуму
Владивосток готов принять гостей ВЭФ-2021. Кадры из Дальневосточного федерального университета, где состоятся основные мероприятия, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:29
2021-09-01T13:42
фото
владивосток
остров русский
форум
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748142268_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_5def83335c94ebaa8665f2a856b4f8ab.jpg
Владивосток готов принять гостей ВЭФ-2021. Кадры из Дальневосточного федерального университета, где состоятся основные мероприятия, — в фотоленте Ria.ru.Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
владивосток
остров русский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748142268_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5814b63f65dffe29898206342c8b6460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, владивосток, остров русский, форум, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:29 01.09.2021 (обновлено: 13:42 01.09.2021)
 

За новыми возможностями: подготовка к Восточному экономическому форуму

Читать ria.ru в
Владивосток готов принять гостей ВЭФ-2021. Кадры из Дальневосточного федерального университета, где состоятся основные мероприятия, — в фотоленте Ria.ru.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский второго сентября и продлится три дня.

Девушка в главном корпусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в преддверии Восточного экономического форума
1 из 15

Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский второго сентября и продлится три дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.

Посетители в главном корпусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
2 из 15

Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.

Логотип Восточного экономического форума
3 из 15

Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.

Вход в центр ПЦР-тестирования на COVID-19 на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивосток
4 из 15

Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.

Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
5 из 15

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Девушка фотографируется на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
6 из 15

Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.

Эмблема Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
7 из 15

Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, участников ждут насыщенная спортивная и культурная программы.

Студент играет в баскетбол на спортивной площадке в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский
8 из 15

Кроме того, участников ждут насыщенная спортивная и культурная программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

Баннеры ПАО НК Роснефть в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
9 из 15

Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.

Логотип Восточного экономического форума
10 из 15

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.

Мужчины на территория кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
11 из 15

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.

Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
12 из 15

Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

Девушка из обслуживающего персонала форума в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
13 из 15

Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.

Девушка на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
14 из 15

На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.

Щит с символикой Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
15 из 15

Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
ФотоВладивостокОстров РусскийФорумВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
13:51Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми
13:50Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
13:50"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
13:45Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
13:42Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
13:40СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
13:37Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом
13:36Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии
13:35Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами
13:32В МИД анонсировали заседание расширенной "тройки" по Афганистану в Кабуле
13:29Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей
13:22В Латвии заявили, что не откажутся от перевода всех школ на латышский язык
13:21Путин призвал создавать благоприятные условия для прорывных технологий
Лента новостейМолния