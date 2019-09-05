Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина. Прямая трансляция

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В рамках Восточного экономического форума проходит пленарное заседание. В нем принимают участие Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель правительства Японии Синдзо Абэ.

Российский лидер расскажет о планах по ускорению развития Дальнего Востока, выскажется по вопросам безопасности в АТР.

Кроме того, речь пойдет о принципах свободной торговли на основе норм ВТО, недопустимости применения ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству.