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РИА Новости
Восточный экономический форум

Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина. Прямая трансляция

10:10 05.09.2019 (обновлено: 10:38 05.09.2019)
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В рамках Восточного экономического форума проходит пленарное заседание. В нем принимают участие Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель правительства Японии Синдзо Абэ.
Российский лидер расскажет о планах по ускорению развития Дальнего Востока, выскажется по вопросам безопасности в АТР.
Кроме того, речь пойдет о принципах свободной торговли на основе норм ВТО, недопустимости применения ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумНарендра МодиСиндзо АбэВладимир ПутинПолитика - ВидеоВ мире
Популярные комментарии
Может хватит мистрали покупать. ПАК-ФА в серии = 0 машин, ж. д. мост без присмотра - значит найдут какие - то промашки = 0, отделение российского модуля МКС от блока под контролем НАТО = 0, ремонт единственного авианосца = 0, зато по Парижам разъездился. Пока НАТО проводит мобилизацию резервов вдоль границы страны. Декоративное украшение, а не президент России. Скоро фильмы и книги пойдут "гениальных" Булгаковых и Мандельштаммов нашего времени, про детство и отрочество великого. Сталин в 1938 от этого девятого вала 5-й колонны устоял, а этот, как будто живет для него.
5 сентября, 10:51
M1Miron 1
640002
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