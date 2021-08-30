https://ria.ru/20210830/pogoda-1747788156.html

Свыше 50 рейсов бизнес-авиации привезут участников ВЭФ во Владивосток

Свыше 50 рейсов бизнес-авиации привезут участников ВЭФ во Владивосток - РИА Новости, 30.08.2021

Свыше 50 рейсов бизнес-авиации привезут участников ВЭФ во Владивосток

Международный аэропорт Владивостока ожидает свыше 50 рейсов бизнес-авиации с гостями и участниками Восточного экономического форума, сообщает авиаузел. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:50

2021-08-30T09:50

2021-08-30T11:05

общество

владивосток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока ожидает свыше 50 рейсов бизнес-авиации с гостями и участниками Восточного экономического форума, сообщает авиаузел."Международный аэропорт Владивосток сообщает о готовности к обслуживанию гостей и участников VI Восточного экономического форума. При поддержке фонда "Росконгресс" в воздушной гавани Приморья проведены все необходимые мероприятия – работают пункты аккредитации делегатов форума и группы волонтеров… В этом году на форум ожидается около 4 тысяч гостей. На сегодняшний день на прибытие заявлено более 50 рейсов бизнес-авиации. Участие в ВЭФ подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран", - говорится в сообщении.Аэропорт в шестой раз станет воздушными воротами ВЭФ. В этом году встречать гостей и участников форума будут с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ВОЗ по недопущению распространения коронавируса.Отмечается, что в аэропорту прошла проверка готовности технологических систем. Проверены спецтехника, технологическое оборудование, аэродромная инфраструктура. На территории привокзальной площади отремонтировали парковку, а также участок подъездной дороги к аэропорту. Все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы.В терминале начали работать аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, а также размещена вся необходимая навигация.Уточняется, что на время форума все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210827/uchenye-1747507717.html

https://ria.ru/20210827/koshel-1747342834.html

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владивосток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)