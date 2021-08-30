09:50 30.08.2021 (обновлено: 11:05 30.08.2021)
Свыше 50 рейсов бизнес-авиации привезут участников ВЭФ во Владивосток
Свыше 50 рейсов бизнес-авиации привезут гостей и участников ВЭФ во Владивосток
© Фото : пресс-офис ВЭФИнносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО
© Фото : пресс-офис ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока ожидает свыше 50 рейсов бизнес-авиации с гостями и участниками Восточного экономического форума, сообщает авиаузел.
"Международный аэропорт Владивосток сообщает о готовности к обслуживанию гостей и участников VI Восточного экономического форума. При поддержке фонда "Росконгресс" в воздушной гавани Приморья проведены все необходимые мероприятия – работают пункты аккредитации делегатов форума и группы волонтеров… В этом году на форум ожидается около 4 тысяч гостей. На сегодняшний день на прибытие заявлено более 50 рейсов бизнес-авиации. Участие в ВЭФ подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран", - говорится в сообщении.
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Аэропорт в шестой раз станет воздушными воротами ВЭФ. В этом году встречать гостей и участников форума будут с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ВОЗ по недопущению распространения коронавируса.
Отмечается, что в аэропорту прошла проверка готовности технологических систем. Проверены спецтехника, технологическое оборудование, аэродромная инфраструктура. На территории привокзальной площади отремонтировали парковку, а также участок подъездной дороги к аэропорту. Все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы.
В терминале начали работать аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, а также размещена вся необходимая навигация.
Уточняется, что на время форума все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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