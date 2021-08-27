https://ria.ru/20210827/festival-1747181705.html

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - РИА Новости, 27.08.2021

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T02:38

2021-08-27T02:38

2021-08-27T02:38

справки

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747173353_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_e660a7f7f0c40c0b8324ddf286f9d0c6.jpg

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.Фестиваль "Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа – начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента Российской Федерации под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.Первый фестиваль состоялся в 2007 году, назывался он тогда "Кремлевская зóря". В рамках фестиваля прошли пять ежедневных представлений продолжительностью по 100 минут, ежедневная аудитория составила семь тысяч человек.Название "Спасская башня" военно-музыкальный фестиваль получил в 2009 году.С 2010 года "Спасская башня" является членом Международной ассоциации организаторов военных фестивалей IATO (International Association of Tattoo Organizers), объединяющей ведущие мировые военно-музыкальные форумы.С 2019 года фестиваль входит в Азиатскую конфедерацию марширующих оркестров (Asian Marching Band Confederation).С 2013 года девиз фестиваля – "Возрождая традиции, сохраняем историю".Участниками "Спасской башни" являются лучшие военно-музыкальные творческие коллективы и подразделения почетной охраны глав государств.Фестиваль сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.За всю историю проведения фестиваля на Красной площади в Москве выступили более 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль – Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo).В рамках фестиваля в 2013 году был организован проект "Спасская башня детям" – развлекательные и образовательные мероприятия, которые проходят на территории Детского городка на Красной площади.Частью проекта является Фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня", где лучшие юные исполнители со всей России получают возможность выступить на Красной площади на сцене Детского городка.С 2016 года в весенне-летний период в рамках фестиваля "Спасская башня" в парках и скверах Москвы проходят выступления военных оркестров.Важной частью Фестиваля "Спасская башня" является обширная благотворительная программа, предусматривающая безвозмездное распространение более пяти тысяч билетов среди социально незащищенных групп населения, а также в детских учреждениях и школах Москвы, Подмосковья и других регионов России. Фестиваль традиционно включает дневную и вечернюю программы. Дневная программа представляет собой проекты в детском городке и на конном манеже на Красной площади. Вечерняя программа – представления фестиваля на основном трибунном комплексе. Все вечерние представления завершает грандиозный салют.Зрительская аудитория "Спасской башни" в рамках вечерних шоу на Красной площади достигает 90 000 человек. Всего же мероприятия, проводимые дирекцией фестиваля, посещают более полумиллиона жителей и гостей столицы. Музыкальным руководителем фестиваля с 2007 года был заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант Валерий Халилов (1952-2016). В настоящее время музыкальным руководителем фестиваля является начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.В 2020 году фестиваль "Спасская башня" должен был пройти с 28 августа по 6 сентября. Планировалось, что участниками фестиваля станут российские коллективы, представляющие почти все силовые ведомства России. Однако во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве фестиваль был отменен.В 2021 году фестиваль "Спасская башня" пройдет с 27 августа по 5 сентября.У стен Кремля выступят 30 лучших коллективов России и мира. Среди иностранных участников – оркестры оборонных ведомств Мексики, Белоруссии и Греции, военный оркестр Австрии; впервые в самом сердце России выступят военнослужащие из Катара. На Красной площади также дебютирует ансамбль и сводный оркестр Воздушно-десантных войск РФ.Специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" станет немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки организаторы фестиваля были вынуждены отказаться от создания Детского городка на Красной площади, также не будут проводиться запланированные ежегодные мероприятия в рамках специального проекта "Спасская башня детям".Фестиваль пройдет в формате COVID free. Рассадка зрителей будет осуществляться исходя из соблюдения требования об одновременном присутствии на представлении не более 50% зрителей от общей вместимости трибунного комплекса. Обязательным условием допуска на территорию фестиваля будет являться наличие QR-кода и документа, удостоверяющего личность соответствующего лица. Обязательным также является использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдение социальной дистанции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", москва, россия