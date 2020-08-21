https://ria.ru/20200821/festival-1576105245.html

Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" отменили из-за COVID-19

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года, отменен во избежание ухудшения РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:20

2020-08-21T17:20

2020-08-21T17:27

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спасская башня

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Военно-музыкальный фестиваль <a href="https://ria.ru/event_Mezhdunarodnyjj_festival_Spasskaja_bashnja/" target="_blank">"Спасская башня"</a>, который должен был пройти на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года, отменен во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, говорится на <a href="https://spasstower.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> организаторов."Денежные средства за купленные билеты будут возвращены", - говорится в сообщении.Отмечается, что фестиваль пройдет в следующем году с 27 августа по 5 сентября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200706/1573940840.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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