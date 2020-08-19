https://ria.ru/20200819/1575964520.html
Фестиваль "Спасская башня" пройдет без иностранных участников
Фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдет в Москве без участия иностранных оркестров, говорится на официальном портале мэра и правительства российской... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T08:14
2020-08-19T08:14
2020-08-19T10:50
культура
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
ростов-на-дону
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/spasskaya_bashnya_20090906/" target="_blank">Фестиваль "Спасская башня"</a> в этом году пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> без участия иностранных оркестров, говорится на официальном портале мэра и правительства российской столицы.XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2020 году пройдет с 28 августа по 6 сентября. Местом проведения традиционно станет Красная площадь. В этом году главная тема фестиваля - "75 лет - окончание войны".Отмечается, что откроет фестиваль Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. Впервые с отдельным номером выступит показательный оркестр МЧС РФ. Кроме того, выступят оркестры Росгвардии из <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a>, Краснодара, Екатеринбурга и Москвы, Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ РФ имени Римского-Корсакова и другие коллективы."В этом году "Спасская башня" продолжит благотворительную программу, по которой несколько тысяч билетов распространяют среди социально незащищенных групп населения, а также в школах и детских садах Москвы, Подмосковья и других регионов России", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200510/1571248423.html
https://ria.ru/20190902/1558149604.html
москва
московская область (подмосковье)
ростов-на-дону
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), ростов-на-дону, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", общество