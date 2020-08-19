Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200819/1575964520.html
Фестиваль "Спасская башня" пройдет без иностранных участников
Фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдет в Москве без участия иностранных оркестров, говорится на официальном портале мэра и правительства российской... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T08:14
2020-08-19T10:50
культура
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
ростов-на-дону
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156255/00/1562550088_0:66:1281:786_1400x0_80_0_0_ee0c0338db89e0b04a898cea21bf56a1.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/spasskaya_bashnya_20090906/" target="_blank">Фестиваль "Спасская башня"</a> в этом году пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> без участия иностранных оркестров, говорится на официальном портале мэра и правительства российской столицы.XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2020 году пройдет с 28 августа по 6 сентября. Местом проведения традиционно станет Красная площадь. В этом году главная тема фестиваля - "75 лет - окончание войны".Отмечается, что откроет фестиваль Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. Впервые с отдельным номером выступит показательный оркестр МЧС РФ. Кроме того, выступят оркестры Росгвардии из <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a>, Краснодара, Екатеринбурга и Москвы, Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ РФ имени Римского-Корсакова и другие коллективы."В этом году "Спасская башня" продолжит благотворительную программу, по которой несколько тысяч билетов распространяют среди социально незащищенных групп населения, а также в школах и детских садах Москвы, Подмосковья и других регионов России", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200510/1571248423.html
https://ria.ru/20190902/1558149604.html
москва
московская область (подмосковье)
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156255/00/1562550088_72:0:1208:852_1400x0_80_0_0_73d87eaef50e72174f2bd50e08263e5b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), ростов-на-дону, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", общество

Фестиваль "Спасская башня" пройдет без иностранных участников

08:14 19.08.2020 (обновлено: 10:50 19.08.2020)
778
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"Фестиваль "Сапасская башня"
Фестиваль Сапасская башня
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Сапасская башня". Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдет в Москве без участия иностранных оркестров, говорится на официальном портале мэра и правительства российской столицы.
XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2020 году пройдет с 28 августа по 6 сентября. Местом проведения традиционно станет Красная площадь. В этом году главная тема фестиваля - "75 лет - окончание войны".
Фестиваль Сапасская башня
10 мая, 15:1875 лет Великой Победы
"Спасская башня" расскажет об истории военной песни в России
"Зарубежные оркестры не смогут выступить на главной площади страны из-за пандемии коронавируса. Участниками фестиваля станут российские коллективы, представляющие почти все силовые ведомства страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что откроет фестиваль Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. Впервые с отдельным номером выступит показательный оркестр МЧС РФ. Кроме того, выступят оркестры Росгвардии из Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга и Москвы, Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ РФ имени Римского-Корсакова и другие коллективы.
"В этом году "Спасская башня" продолжит благотворительную программу, по которой несколько тысяч билетов распространяют среди социально незащищенных групп населения, а также в школах и детских садах Москвы, Подмосковья и других регионов России", - добавляется в сообщении.
Торжественная церемония закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
2 сентября 2019, 11:56
Волынки, барабаны и салют: церемония закрытия фестиваля "Спасская башня"
1410200
Обсудить 0
КультураФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)Ростов-на-ДонуМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"Общество
Рекомендуем
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
В России провели более 33,2 миллиона тестов на коронавирус
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Москвичам пообещали солнечную сухую погоду
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Курц предложил санкции против "виновных в насилии" в Белоруссии
Денежные купюры и монеты России
В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии призвал к новым выборам в Белоруссии
ВМС Великобритании
Британские корабли проведут учения в Черном море
Светлана Тихановская во время обращения к Европейскому совету. Стоп-кадр видео
Тихановская попросила Евросоюз поддержать "пробуждение" Белоруссии
Медицинский работник проводит тестирование на коронавирус в Финляндии
Финляндия закрывает границы для жителей десяти стран
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Японские инфекционисты предупредили о третьей волне COVID-19
Фестиваль Сапасская башня
Организаторы "Спасской башни" оценили вероятность отмены фестиваля
Мали
Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тысяч человек
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев назвал ошибку Лукашенко во время протестов
Смартфон
Эксперт объяснил, какие приложения убрать, чтобы смартфон работал быстрее
Яблоки
Роспотребнадзор предупредил об опасной диете с использованием яблок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
00:46Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Лента новостейМолния