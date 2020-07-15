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"Спасская башня" выбрала тему фестиваля в 2020 году
Дирекция международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" выступила с обращением к россиянам присылать организаторам письма или истории времен... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:31
культура
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
москва
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", общество

"Спасская башня" выбрала тему фестиваля в 2020 году

15:31 15.07.2020
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© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"Фестиваль "Сапасская башня"
Фестиваль Сапасская башня
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Сапасская башня". Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дирекция международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" выступила с обращением к россиянам присылать организаторам письма или истории времен Великой Отечественной войны, темой фестиваля в 2020 году станет "75 лет — окончание войны", сообщила в среду пресс-служба дирекции фестиваля.
В соответствии с поручением президента РФ, XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2020 году пройдёт с 28 августа по 6 сентября. Местом проведения традиционно станет Красная площадь в Москве.
Фестиваль Сапасская башня
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"Спасская башня" расскажет об истории военной песни в России
"Темой Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в 2020 году станет "75 лет — окончание войны". Во все времена военная музыка нашей армии была олицетворением необыкновенной силы, которая укрепляла мужество, стойкость и непоколебимый дух русского народа. В связи с этим Дирекция Фестиваля хочет больше узнать о жизни музыкантов в непростые военные годы. Просим вас в этом помочь", - говорится в обращении.
В нем также содержится просьба в случае, если в семьях или в семьях знакомых и друзей сохранились письма с фронта или истории времён Великой Отечественной войны о том, как музыканты переносили тяготы войны, об их подвигах, отправлять их организаторам.
Они подчеркивают, что тексты военных лет, изложенные от первого лица героев, важны не меньше, чем официально опубликованные работы. Являясь хранителями памяти о тех годах, письма становятся ценным источником связи между нынешним поколением и событиями военного времени. "За каждой строкой нелёгкий ратный труд и переживания военных будней: связь с родными и близкими, страх и вера в светлое будущее, быт и взаимовыручка солдат", - отметили организаторы.
Кроме того, в год празднования 75-летия Великой Победы Дирекция фестиваля запустила специальный раздел "Музыка в годы Великой Отечественной войны", посвящённый роли музыки и военных музыкантов в годы войны. В этом разделе организаторы делятся интересными и малоизученными фактами, о которых узнали благодаря труду авторов книг, монографий и пособий по истории русской и зарубежной военной музыки.
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КультураДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МоскваМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"Общество
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