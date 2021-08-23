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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210823/dagestan-1746532176.html
Чиркейская ГЭС открыта: как туда попасть и чем еще удивит Дагестан
Чиркейкая ГЭС: что посмотреть в Дагестане 2021
Чиркейская ГЭС открыта: как туда попасть и чем еще удивит Дагестан
Впервые в России для туристов открылась мощнейшая ГЭС — Чиркейская, в Дагестане. Это нужно видеть! Вокруг гигантской плотины в горах — ярко-бирюзовое море, а... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:00
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туризм
туризм
махачкала
русгидро
республика дагестан
маршруты - туризм
туристы
нарын-кала
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Впервые в России для туристов открылась мощнейшая ГЭС — Чиркейская, в Дагестане. Это нужно видеть! Вокруг гигантской плотины в горах — ярко-бирюзовое море, а внутри конструкции шумит электричество, которое словно чувствуешь кожей. Но это не единственная причина приехать. Ведь рядом — самый глубокий в Европе каньон, вкуснейшие персики, уникальный экраноплан. О том, как попасть на ГЭС и что еще посмотреть, — в материале корреспондента РИА Новости, которая одной из первых побывала на месте.Кривая, но надежнаяПервое, что видят гости, приезжающие на Чиркейскую ГЭС, — огромная бетонная плотина в окружении гор и ярко-бирюзовой воды — "море". Водосброс (две тысячи тонн в секунду) напоминает о фантастических порталах. Но тут же, в вышине бетонного гиганта, почти у входа, свила гнездо ласточка. Сухие факты: это вторая по величине плотина в России (после Саяно-Шушенской) и первая — арочного типа. Длина по гребню — 338 метров, наибольшая высота 232,5 метра. Плотина — двоякой кривизны, то есть изогнута и по вертикали, и по горизонтали. Тут шутят: "Рабочие, строившие ее в 60-70-х, рассказывали, что пили во время возведения, вот так и получилось".На самом деле арочная кривизна позволяет при достаточно небольшой толщине удерживать колоссальные массы воды.Вода, кстати, необычная. "Цветом наше водохранилище обязано тому, что горные реки, которые его питают, проходят сквозь породы, насыщенные медью, — объясняет Гасан Меджидов, заместитель технического руководителя Чиркейской ГЭС. — Она и дает лазурный оттенок. Тут нет критических содержаний самой меди, анализ берут ежемесячно, это чистейшая питьевая вода".Поражает огромная воронка. Даже немного страшно заглядывать внутрь и фотографировать с мостика. Происходит такой диалог:— Если мобильник упадет, то все, не достать?— Еще бы!На экскурсии показывают, куда отправляется вода при сбросе – это с другой стороны плотины: ущелье, внизу река Сулак — место для тонн лазури остается.Где рождается энергияРядом — вход во внутренние помещения ГЭС, есть возможность приблизиться вплотную к плотине. Кругом электрический гул, стоят силовые трансформаторы. Гиды предупреждают: фотографировать нельзя. Вообще с безопасностью на ГЭС все очень строго. На въезде проверка вещей и документов, работают холеные собаки, везде вооруженная охрана. Места, где можно снимать, помечены прямоугольником с зеленым фотоаппаратом.Стены украшают национальные рисунки, похожие на петроглифы. "В 2014-м, когда Чиркейской ГЭС исполнялось 40 лет, заключили договор с Союзом художников Дагестана. Сооружение масштабное, может, стоило и рисовать что-то монументальное, но сделали вот такие знаки", — объясняет Гасан Меджидов. При раскопках на территории Дагестана находили различные символы воды, обереги — это их изображения. А национальные орнаменты добавили художники.У входа внутрь ГЭС — машинное отделение, турбины. Охватывает восхищение, которое смешивается с трепетом от осознания того, что тут происходит. По информации пресс-службы "РусГидро", когда ГЭС работает на полную мощность, можно одновременно заряжать 100 миллионов мобильных телефонов или включить 20 миллионов телевизоров. При этом она надежна и безопасна. В отличие от тепловых и атомных электростанций, ГЭС регулируют за секунды: доступ воды закрыл — мощность упала, открыл — увеличилась. Потребности-то в электричестве меняются и от времени года и суток."Лет 25 назад я сидел за ключами управления, каждые пять минут звонил диспетчер энергосистемы: "Добавьте столько-то". Сидишь, добавляешь. Потом: "Убавьте столько-то", — рассказывает Гасан Меджидов. — Сейчас эти процессы практически полностью автоматизировали".Как попасть на ГЭСРаньше у туристов не было возможности заглянуть в "сердце" ГЭС. Теперь экскурсии для групп обещают проводить четыре раза в неделю. Маршрут начинается со смотровой площадки верхнего бьефа, далее — через музейную экспозицию, гребень плотины, водосброс, нижний бьеф, здание ГЭС, а завершается у машинного зала. Чтобы попасть на экскурсию, нужно обратиться в турфирмы, которые заключили договор с "РусГидро", таких даже на старте проекта немало.Проще всего прилететь в Махачкалу. Это быстро и недорого, авиабилеты из Москвы — от 2100-2500 рублей, можно добраться на автобусе, поезде, личном автомобиле.Но, конечно, ограничиваться одной ГЭС в Дагестане не стоит. По дороге и в окрестностях ждет немало интересного.Что еще посмотретьЕсли есть время и желание увидеть еще один крайне любопытный и совершенно уникальный объект, можно доехать до Дербента (из Махачкалы на поезде, автобусе или такси).Там, на побережье Каспийского моря, лежит огромный ракетный экраноплан проекта 903 "Лунь", построенный в восьмидесятые годы для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн. Размах его крыла — 44 метра, длина — 73,8, а взлетная масса — 380 тонн. Во время движения эта махина поднималась на два с половиной — три метра и практически летела, немного соприкасаясь с водой. Скорость — до 500 километров в час.Еще немного, и "Лунь" отправится в парк "Патриот", открыть который планируют в 2023-м.Еще, конечно, в Дербенте стоит осмотреть древнюю цитадель Нарын-Кала — уникальную крепость, каспийские ворота в Персидскую державу.По дороге к ГЭС тоже немало достопримечательностей. Например, село Чиркей — как понятно из названия, оно совсем рядом с водохранилищем и ГЭС. Местные рассказывают, что мечетей тут чуть ли не больше, чем домов. Это видно по минаретам.Здесь жила самая сильная бабушка в мире Сакинат Ханапиева, рекордсменка Книги Гиннеса, которая гнула железо руками, — памятник ей сейчас стоит в селе. Еще Чиркей славится персиками — они, по словам местных жителей, самые вкусные не только в Дагестане, но и во всей России.На водохранилище, реке Сулак и других водоемах Дагестана популярно катание на катерах. После посещения ГЭС обязательно стоит заглянуть на Сулакский каньон, самый глубокий в Европе. Лазурная лента реки изгибается на фоне огромных гор. Можно и сверху посмотреть — дух захватит — и прокатиться на катере.Где отдохнуть и когда ехатьПутешественники, особенно с детьми, могут остановиться в экотуркомплексе "Главрыба". Здесь хвалят форель, персики, помидоры и сыр. Помимо обеда, можно погулять по деревянным мосткам, посмотреть, как выращивают рыбу. Для детей есть парк аттракционов. Нюанс: распитие алкогольных напитков запрещено. В этом году, как и в прошлом, в Дагестане туристический бум. Но можно приехать в сентябре. Погода для экскурсий — прекрасная, вода в море, по крайней мере в начале месяца, позволяет комфортно купаться.
https://ria.ru/20210818/ges-1746245041.html
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Чиркейская ГЭС в Дагестане
Чиркейская ГЭС в Дагестане
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туризм, махачкала, русгидро, республика дагестан, маршруты - туризм, туристы, нарын-кала, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
08:00 23.08.2021 (обновлено: 08:02 23.08.2021)
 

Чиркейская ГЭС открыта: как туда попасть и чем еще удивит Дагестан

© Depositphotos / alkir_depЧиркейская ГЭС в Дагестане
Чиркейская ГЭС в Дагестане - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Depositphotos / alkir_dep
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Впервые в России для туристов открылась мощнейшая ГЭС — Чиркейская, в Дагестане. Это нужно видеть! Вокруг гигантской плотины в горах — ярко-бирюзовое море, а внутри конструкции шумит электричество, которое словно чувствуешь кожей. Но это не единственная причина приехать. Ведь рядом — самый глубокий в Европе каньон, вкуснейшие персики, уникальный экраноплан. О том, как попасть на ГЭС и что еще посмотреть, — в материале корреспондента РИА Новости, которая одной из первых побывала на месте.

Кривая, но надежная

Первое, что видят гости, приезжающие на Чиркейскую ГЭС, — огромная бетонная плотина в окружении гор и ярко-бирюзовой воды — "море". Водосброс (две тысячи тонн в секунду) напоминает о фантастических порталах. Но тут же, в вышине бетонного гиганта, почти у входа, свила гнездо ласточка.
Сухие факты: это вторая по величине плотина в России (после Саяно-Шушенской) и первая — арочного типа. Длина по гребню — 338 метров, наибольшая высота 232,5 метра. Плотина — двоякой кривизны, то есть изогнута и по вертикали, и по горизонтали.
Тут шутят: "Рабочие, строившие ее в 60-70-х, рассказывали, что пили во время возведения, вот так и получилось".
На самом деле арочная кривизна позволяет при достаточно небольшой толщине удерживать колоссальные массы воды.
Вода, кстати, необычная. "Цветом наше водохранилище обязано тому, что горные реки, которые его питают, проходят сквозь породы, насыщенные медью, — объясняет Гасан Меджидов, заместитель технического руководителя Чиркейской ГЭС. — Она и дает лазурный оттенок. Тут нет критических содержаний самой меди, анализ берут ежемесячно, это чистейшая питьевая вода".
Поражает огромная воронка. Даже немного страшно заглядывать внутрь и фотографировать с мостика. Происходит такой диалог:
Если мобильник упадет, то все, не достать?
Еще бы!
© РИА Новости / Светлана БаеваВодосброс Чиркейской ГЭС
Водосброс Чиркейской ГЭС - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Водосброс Чиркейской ГЭС

"Это тоннельный водосброс, его длина — 500 метров. Он может пропустить более двух тысяч тонн воды в секунду, — говорит Иван Слива, главный эксперт управления пресс-службы "РусГидро". —Перекрывается затвором, который поднимается канатным механизмом". Правда, это случалось лишь несколько раз за всю почти 50-летнюю историю работы ГЭС.

На экскурсии показывают, куда отправляется вода при сбросе – это с другой стороны плотины: ущелье, внизу река Сулак — место для тонн лазури остается.
© РИА Новости / Светлана БаеваПлотина Чиркейской ГЭС
Плотина Чиркейской ГЭС
1 из 5
Плотина Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Чиркейское водохранилище
Вид на Чиркейское водохранилище
2 из 5
Вид на Чиркейское водохранилище
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваЗатвор водосброса Чиркейской ГЭС
Затвор водосброса Чиркейской ГЭС
3 из 5
Затвор водосброса Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваРека Сулак и Чиркейская ГЭС
Река Сулак и Чиркейская ГЭС
4 из 5
Река Сулак и Чиркейская ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваКупаться запрещено
Купаться запрещено
5 из 5
Купаться запрещено
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 5
Плотина Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 5
Вид на Чиркейское водохранилище
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 5
Затвор водосброса Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 5
Река Сулак и Чиркейская ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 5
Купаться запрещено
© РИА Новости / Светлана Баева

Где рождается энергия

Рядом — вход во внутренние помещения ГЭС, есть возможность приблизиться вплотную к плотине. Кругом электрический гул, стоят силовые трансформаторы. Гиды предупреждают: фотографировать нельзя.
Вообще с безопасностью на ГЭС все очень строго. На въезде проверка вещей и документов, работают холеные собаки, везде вооруженная охрана. Места, где можно снимать, помечены прямоугольником с зеленым фотоаппаратом.
© РИА Новости / Светлана БаеваМесто для селфи на Чиркейской ГЭС
Место для селфи на Чиркейской ГЭС
1 из 3
Место для селфи на Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваВиды внутри Чиркейской ГЭС
Виды внутри Чиркейской ГЭС
2 из 3
Виды внутри Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваСъемка рисунков на Чиркейской ГЭС
Съемка рисунков на Чиркейской ГЭС
3 из 3
Съемка рисунков на Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3
Место для селфи на Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3
Виды внутри Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3
Съемка рисунков на Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
Стены украшают национальные рисунки, похожие на петроглифы. "В 2014-м, когда Чиркейской ГЭС исполнялось 40 лет, заключили договор с Союзом художников Дагестана. Сооружение масштабное, может, стоило и рисовать что-то монументальное, но сделали вот такие знаки", — объясняет Гасан Меджидов. При раскопках на территории Дагестана находили различные символы воды, обереги — это их изображения. А национальные орнаменты добавили художники.
Вид на плотину и водохранилище Чиркейской гидроэлектростанции (ГЭС) в Буйнакском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 16:59Туризм
В Дагестане открыли первый в России туристический маршрут на ГЭС
У входа внутрь ГЭС — машинное отделение, турбины. Охватывает восхищение, которое смешивается с трепетом от осознания того, что тут происходит. По информации пресс-службы "РусГидро", когда ГЭС работает на полную мощность, можно одновременно заряжать 100 миллионов мобильных телефонов или включить 20 миллионов телевизоров.
При этом она надежна и безопасна. В отличие от тепловых и атомных электростанций, ГЭС регулируют за секунды: доступ воды закрыл — мощность упала, открыл — увеличилась. Потребности-то в электричестве меняются и от времени года и суток.
© РИА Новости / Светлана БаеваВид машинного зала Чиркейской ГЭС
Вид машинного зала Чиркейской ГЭС
1 из 2
Вид машинного зала Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваМашинный зал Чиркейской ГЭС
Машинный зал Чиркейской ГЭС
2 из 2
Машинный зал Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
Вид машинного зала Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
Машинный зал Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
"Лет 25 назад я сидел за ключами управления, каждые пять минут звонил диспетчер энергосистемы: "Добавьте столько-то". Сидишь, добавляешь. Потом: "Убавьте столько-то", — рассказывает Гасан Меджидов. — Сейчас эти процессы практически полностью автоматизировали".

Как попасть на ГЭС

Раньше у туристов не было возможности заглянуть в "сердце" ГЭС. Теперь экскурсии для групп обещают проводить четыре раза в неделю.
Маршрут начинается со смотровой площадки верхнего бьефа, далее — через музейную экспозицию, гребень плотины, водосброс, нижний бьеф, здание ГЭС, а завершается у машинного зала.
Чтобы попасть на экскурсию, нужно обратиться в турфирмы, которые заключили договор с "РусГидро", таких даже на старте проекта немало.
© РИА Новости / Светлана БаеваНа Чиркейской ГЭС
На Чиркейской ГЭС
1 из 2
На Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваСувениры на Чиркейской ГЭС
Сувениры на Чиркейской ГЭС
2 из 2
Сувениры на Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
На Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
Сувениры на Чиркейской ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
Проще всего прилететь в Махачкалу. Это быстро и недорого, авиабилеты из Москвы — от 2100-2500 рублей, можно добраться на автобусе, поезде, личном автомобиле.
Но, конечно, ограничиваться одной ГЭС в Дагестане не стоит. По дороге и в окрестностях ждет немало интересного.

Что еще посмотреть

Если есть время и желание увидеть еще один крайне любопытный и совершенно уникальный объект, можно доехать до Дербента (из Махачкалы на поезде, автобусе или такси).
Там, на побережье Каспийского моря, лежит огромный ракетный экраноплан проекта 903 "Лунь", построенный в восьмидесятые годы для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн.
© Фото : Антон Агарков

Экраноплан "Лунь" на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента.

Экраноплан Лунь на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента
1 из 4

Экраноплан "Лунь" на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента.

© Фото : Антон Агарков
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Советский ракетный экраноплан "Лунь", лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента.

Экраноплан Лунь на побережье Каспийского моря близ Дербента
2 из 4

Советский ракетный экраноплан "Лунь", лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Двигатели советского ракетного экраноплана "Лунь", лежащего на побережье Каспийского моря близ Дербента.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
3 из 4

Двигатели советского ракетного экраноплана "Лунь", лежащего на побережье Каспийского моря близ Дербента.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Вид на экраноплан "Лунь".

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
4 из 4

Вид на экраноплан "Лунь".

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 4

Экраноплан "Лунь" на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента.

© Фото : Антон Агарков
2 из 4

Советский ракетный экраноплан "Лунь", лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
3 из 4

Двигатели советского ракетного экраноплана "Лунь", лежащего на побережье Каспийского моря близ Дербента.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
4 из 4

Вид на экраноплан "Лунь".

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Размах его крыла — 44 метра, длина — 73,8, а взлетная масса — 380 тонн. Во время движения эта махина поднималась на два с половиной — три метра и практически летела, немного соприкасаясь с водой. Скорость — до 500 километров в час.
Еще немного, и "Лунь" отправится в парк "Патриот", открыть который планируют в 2023-м.
Еще, конечно, в Дербенте стоит осмотреть древнюю цитадель Нарын-Кала — уникальную крепость, каспийские ворота в Персидскую державу.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Музей "Цитадель Нарын-Кала" (часть "Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника") в городе Дербент Республики Дагестан.

Музей Цитадель Нарын — кала в городе Дербент Республики Дагестан
1 из 4

Музей "Цитадель Нарын-Кала" (часть "Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника") в городе Дербент Республики Дагестан.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Каменные якоря в крепости Нарын-Кала в нагорной части Дербента.

Каменные якоря в крепости Нарын-кала в нагорной части Дербента
2 из 4

Каменные якоря в крепости Нарын-Кала в нагорной части Дербента.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ханские бани на территории крепости Нарын-Кала в нагорной части Дербента.

Ханские бани на территории крепости Нарын-кала в нагорной части Дербента
3 из 4

Ханские бани на территории крепости Нарын-Кала в нагорной части Дербента.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Музей "Цитадель Нарын-Кала" (часть "Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника") в городе Дербент Республики Дагестан.

Музей Цитадель Нарын — кала в городе Дербент
4 из 4

Музей "Цитадель Нарын-Кала" (часть "Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника") в городе Дербент Республики Дагестан.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 4

Музей "Цитадель Нарын-Кала" (часть "Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника") в городе Дербент Республики Дагестан.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 4

Каменные якоря в крепости Нарын-Кала в нагорной части Дербента.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4

Ханские бани на территории крепости Нарын-Кала в нагорной части Дербента.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4

Музей "Цитадель Нарын-Кала" (часть "Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника") в городе Дербент Республики Дагестан.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
По дороге к ГЭС тоже немало достопримечательностей. Например, село Чиркей — как понятно из названия, оно совсем рядом с водохранилищем и ГЭС. Местные рассказывают, что мечетей тут чуть ли не больше, чем домов. Это видно по минаретам.
Здесь жила самая сильная бабушка в мире Сакинат Ханапиева, рекордсменка Книги Гиннеса, которая гнула железо руками, — памятник ей сейчас стоит в селе. Еще Чиркей славится персиками — они, по словам местных жителей, самые вкусные не только в Дагестане, но и во всей России.
На водохранилище, реке Сулак и других водоемах Дагестана популярно катание на катерах.
© РИА Новости / Светлана БаеваКатание на катере на территории экотуркомплекса в Дагестане
Катание на катере на территории экотуркомплекса в Дагестане - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Катание на катере на территории экотуркомплекса в Дагестане
После посещения ГЭС обязательно стоит заглянуть на Сулакский каньон, самый глубокий в Европе. Лазурная лента реки изгибается на фоне огромных гор. Можно и сверху посмотреть — дух захватит — и прокатиться на катере.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Большой Сулакский каньон в Дагестане, образованный рекой Сулак между хребтами Гимринским и Салатау — один из крупнейших каньонов в мире по глубине.

Большой Сулакский каньон в Дагестане
1 из 2

Большой Сулакский каньон в Дагестане, образованный рекой Сулак между хребтами Гимринским и Салатау — один из крупнейших каньонов в мире по глубине.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Большой Сулакский каньон в Дагестане, образованный рекой Сулак между хребтами Гимринским и Салатау — один из крупнейших каньонов в мире по глубине.

Большой Сулакский каньон в Дагестане
2 из 2

Большой Сулакский каньон в Дагестане, образованный рекой Сулак между хребтами Гимринским и Салатау — один из крупнейших каньонов в мире по глубине.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 2

Большой Сулакский каньон в Дагестане, образованный рекой Сулак между хребтами Гимринским и Салатау — один из крупнейших каньонов в мире по глубине.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Большой Сулакский каньон в Дагестане, образованный рекой Сулак между хребтами Гимринским и Салатау — один из крупнейших каньонов в мире по глубине.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Где отдохнуть и когда ехать

Путешественники, особенно с детьми, могут остановиться в экотуркомплексе "Главрыба". Здесь хвалят форель, персики, помидоры и сыр. Помимо обеда, можно погулять по деревянным мосткам, посмотреть, как выращивают рыбу. Для детей есть парк аттракционов. Нюанс: распитие алкогольных напитков запрещено.
© РИА Новости / Светлана Баева

Экотуркомплекс в Дагестане

Экотуркомплекс в Дагестане
1 из 3

Экотуркомплекс в Дагестане

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Домики в экотуркомлексе в Дагестане

Домики в экотуркомлексе в Дагестане
2 из 3

Домики в экотуркомлексе в Дагестане

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Вход в экотуркомплекс в Дагестане

Вход в экотуркомплекс в Дагестане
3 из 3

Вход в экотуркомплекс в Дагестане

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Экотуркомплекс в Дагестане

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3

Домики в экотуркомлексе в Дагестане

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Вход в экотуркомплекс в Дагестане

© РИА Новости / Светлана Баева
В этом году, как и в прошлом, в Дагестане туристический бум. Но можно приехать в сентябре. Погода для экскурсий — прекрасная, вода в море, по крайней мере в начале месяца, позволяет комфортно купаться.
Гунибская крепость на рассвете - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 08:00Туризм
Горы, барханы, лианы: почему стоит поехать в Дагестан и не опасно ли это
 
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