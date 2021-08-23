https://ria.ru/20210823/dagestan-1746532176.html

Чиркейская ГЭС открыта: как туда попасть и чем еще удивит Дагестан

Чиркейкая ГЭС: что посмотреть в Дагестане 2021

Чиркейская ГЭС открыта: как туда попасть и чем еще удивит Дагестан

Впервые в России для туристов открылась мощнейшая ГЭС — Чиркейская, в Дагестане. Это нужно видеть! Вокруг гигантской плотины в горах — ярко-бирюзовое море, а... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:00

2021-08-23T08:00

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Впервые в России для туристов открылась мощнейшая ГЭС — Чиркейская, в Дагестане. Это нужно видеть! Вокруг гигантской плотины в горах — ярко-бирюзовое море, а внутри конструкции шумит электричество, которое словно чувствуешь кожей. Но это не единственная причина приехать. Ведь рядом — самый глубокий в Европе каньон, вкуснейшие персики, уникальный экраноплан. О том, как попасть на ГЭС и что еще посмотреть, — в материале корреспондента РИА Новости, которая одной из первых побывала на месте.Кривая, но надежнаяПервое, что видят гости, приезжающие на Чиркейскую ГЭС, — огромная бетонная плотина в окружении гор и ярко-бирюзовой воды — "море". Водосброс (две тысячи тонн в секунду) напоминает о фантастических порталах. Но тут же, в вышине бетонного гиганта, почти у входа, свила гнездо ласточка. Сухие факты: это вторая по величине плотина в России (после Саяно-Шушенской) и первая — арочного типа. Длина по гребню — 338 метров, наибольшая высота 232,5 метра. Плотина — двоякой кривизны, то есть изогнута и по вертикали, и по горизонтали. Тут шутят: "Рабочие, строившие ее в 60-70-х, рассказывали, что пили во время возведения, вот так и получилось".На самом деле арочная кривизна позволяет при достаточно небольшой толщине удерживать колоссальные массы воды.Вода, кстати, необычная. "Цветом наше водохранилище обязано тому, что горные реки, которые его питают, проходят сквозь породы, насыщенные медью, — объясняет Гасан Меджидов, заместитель технического руководителя Чиркейской ГЭС. — Она и дает лазурный оттенок. Тут нет критических содержаний самой меди, анализ берут ежемесячно, это чистейшая питьевая вода".Поражает огромная воронка. Даже немного страшно заглядывать внутрь и фотографировать с мостика. Происходит такой диалог:— Если мобильник упадет, то все, не достать?— Еще бы!На экскурсии показывают, куда отправляется вода при сбросе – это с другой стороны плотины: ущелье, внизу река Сулак — место для тонн лазури остается.Где рождается энергияРядом — вход во внутренние помещения ГЭС, есть возможность приблизиться вплотную к плотине. Кругом электрический гул, стоят силовые трансформаторы. Гиды предупреждают: фотографировать нельзя. Вообще с безопасностью на ГЭС все очень строго. На въезде проверка вещей и документов, работают холеные собаки, везде вооруженная охрана. Места, где можно снимать, помечены прямоугольником с зеленым фотоаппаратом.Стены украшают национальные рисунки, похожие на петроглифы. "В 2014-м, когда Чиркейской ГЭС исполнялось 40 лет, заключили договор с Союзом художников Дагестана. Сооружение масштабное, может, стоило и рисовать что-то монументальное, но сделали вот такие знаки", — объясняет Гасан Меджидов. При раскопках на территории Дагестана находили различные символы воды, обереги — это их изображения. А национальные орнаменты добавили художники.У входа внутрь ГЭС — машинное отделение, турбины. Охватывает восхищение, которое смешивается с трепетом от осознания того, что тут происходит. По информации пресс-службы "РусГидро", когда ГЭС работает на полную мощность, можно одновременно заряжать 100 миллионов мобильных телефонов или включить 20 миллионов телевизоров. При этом она надежна и безопасна. В отличие от тепловых и атомных электростанций, ГЭС регулируют за секунды: доступ воды закрыл — мощность упала, открыл — увеличилась. Потребности-то в электричестве меняются и от времени года и суток."Лет 25 назад я сидел за ключами управления, каждые пять минут звонил диспетчер энергосистемы: "Добавьте столько-то". Сидишь, добавляешь. Потом: "Убавьте столько-то", — рассказывает Гасан Меджидов. — Сейчас эти процессы практически полностью автоматизировали".Как попасть на ГЭСРаньше у туристов не было возможности заглянуть в "сердце" ГЭС. Теперь экскурсии для групп обещают проводить четыре раза в неделю. Маршрут начинается со смотровой площадки верхнего бьефа, далее — через музейную экспозицию, гребень плотины, водосброс, нижний бьеф, здание ГЭС, а завершается у машинного зала. Чтобы попасть на экскурсию, нужно обратиться в турфирмы, которые заключили договор с "РусГидро", таких даже на старте проекта немало.Проще всего прилететь в Махачкалу. Это быстро и недорого, авиабилеты из Москвы — от 2100-2500 рублей, можно добраться на автобусе, поезде, личном автомобиле.Но, конечно, ограничиваться одной ГЭС в Дагестане не стоит. По дороге и в окрестностях ждет немало интересного.Что еще посмотретьЕсли есть время и желание увидеть еще один крайне любопытный и совершенно уникальный объект, можно доехать до Дербента (из Махачкалы на поезде, автобусе или такси).Там, на побережье Каспийского моря, лежит огромный ракетный экраноплан проекта 903 "Лунь", построенный в восьмидесятые годы для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн. Размах его крыла — 44 метра, длина — 73,8, а взлетная масса — 380 тонн. Во время движения эта махина поднималась на два с половиной — три метра и практически летела, немного соприкасаясь с водой. Скорость — до 500 километров в час.Еще немного, и "Лунь" отправится в парк "Патриот", открыть который планируют в 2023-м.Еще, конечно, в Дербенте стоит осмотреть древнюю цитадель Нарын-Кала — уникальную крепость, каспийские ворота в Персидскую державу.По дороге к ГЭС тоже немало достопримечательностей. Например, село Чиркей — как понятно из названия, оно совсем рядом с водохранилищем и ГЭС. Местные рассказывают, что мечетей тут чуть ли не больше, чем домов. Это видно по минаретам.Здесь жила самая сильная бабушка в мире Сакинат Ханапиева, рекордсменка Книги Гиннеса, которая гнула железо руками, — памятник ей сейчас стоит в селе. Еще Чиркей славится персиками — они, по словам местных жителей, самые вкусные не только в Дагестане, но и во всей России.На водохранилище, реке Сулак и других водоемах Дагестана популярно катание на катерах. После посещения ГЭС обязательно стоит заглянуть на Сулакский каньон, самый глубокий в Европе. Лазурная лента реки изгибается на фоне огромных гор. Можно и сверху посмотреть — дух захватит — и прокатиться на катере.Где отдохнуть и когда ехатьПутешественники, особенно с детьми, могут остановиться в экотуркомплексе "Главрыба". Здесь хвалят форель, персики, помидоры и сыр. Помимо обеда, можно погулять по деревянным мосткам, посмотреть, как выращивают рыбу. Для детей есть парк аттракционов. Нюанс: распитие алкогольных напитков запрещено. В этом году, как и в прошлом, в Дагестане туристический бум. Но можно приехать в сентябре. Погода для экскурсий — прекрасная, вода в море, по крайней мере в начале месяца, позволяет комфортно купаться.

https://ria.ru/20210818/ges-1746245041.html

https://ria.ru/20210521/dagestan-1732623435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Чиркейская ГЭС в Дагестане Чиркейская ГЭС в Дагестане 2021-08-23T08:00 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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