https://ria.ru/20210818/ges-1746245041.html

В Дагестане открыли первый в России туристический маршрут на ГЭС

В Дагестане открыли первый в России туристический маршрут на ГЭС - РИА Новости, 18.08.2021

В Дагестане открыли первый в России туристический маршрут на ГЭС

Первый в России туристический маршрут на ГЭС открыли в среду в Дагестане, торжественная церемония состоялась на территории Чиркейской гидроэлектростанции. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:59

2021-08-18T16:59

2021-08-18T17:01

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МАХАЧКАЛА, 18 авг – РИА Новости. Первый в России туристический маршрут на ГЭС открыли в среду в Дагестане, торжественная церемония состоялась на территории Чиркейской гидроэлектростанции.По информации пресс-службы "Русгидро", открытию гидроэлектростанций для экскурсий предшествовал всероссийский социологический опрос ВЦИОМ, который показал, что 78% россиян хотели бы посетить ГЭС. Это стало импульсом к реализации в "Русгидро" проекта промышленного туризма, в рамках которого можно будет посетить самые красивые и мощные станции энергохолдинга."Это знаменательное событие для "Русгидро" и всех жителей России, которые активно путешествуют внутри страны. Открывая наши ГЭС для туристов, мы вносим вклад в реализацию государственной Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года и в реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Посещение ГЭС позволит людям больше узнать о работе ведущих российских производителей "зеленой" электроэнергии, убедиться в их безопасности и экологичности. Я искренне рад, что люди, мечтающие посетить гидроэлектростанцию, смогут разделить с работниками "Русгидро" гордость за гений инженерной мысли, труд тысяч энергостроителей и промышленную мощь страны", - сказал на церемонии открытия председатель правления – генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин.Компания организовала экскурсию по станции для представителей федеральных и региональных органов власти, служб и агентств, занимающихся развитием туризма, туроператоров, СМИ, школьников и студентов.Посетители смогли увидеть машинный зал мощностью 1000 МВт, сбросной канал станции, побывали на гребне самой высокой – 232,5 метра – в России арочной плотины, возведенной в глубоком горном ущелье. Каждый третий киловатт электроэнергии, который потребляется в Республике Дагестан, вырабатывается здесь. По информации пресс-службы "Русгидро", когда ГЭС работает на полную мощность, можно одновременно заряжать 100 млн мобильных телефонов или включить 20 млн телевизоров.На мероприятии ведущие туристические компании России и Дагестана подписали соглашения с "Русгидро" о взаимодействии и сотрудничестве при проведении экскурсий на территории гидроэлектростанции.Чиркейская ГЭС – самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе, ее установленная мощность 1000 МВт. Водохранилище ГЭС – крупнейшее в Дагестане и в целом на Северном Кавказе – его площадь составляет 42 квадратных километра. Чиркейская ГЭС обладает самой высокой арочной плотиной в России, одновременно это вторая по высоте, после Саяно-Шушенской ГЭС, плотина страны.

https://ria.ru/20210521/dagestan-1732623435.html

https://ria.ru/20210717/puteshestviya-1741656584.html

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республика дагестан, новости - туризм, северный кавказ, россия