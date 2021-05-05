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Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20210505/ekranoplan-1730641608.html
Будущее стало историей: как сложилась судьба экраноплана "Лунь"
Будущее стало историей: как сложилась судьба экраноплана "Лунь"
То ли самолет, то ли корабль летом 2020 года привезли на побережье Каспийского моря в Дербенте: огромный ракетный экраноплан проекта 903 "Лунь", который на... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T10:00
2021-05-05T10:00
республика дагестан
каспийская флотилия
дербент
морская держава
морская держава
россия
каспийское море
патриот
ссср
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. То ли самолет, то ли корабль летом 2020 года привезли на побережье Каспийского моря в Дербенте: огромный ракетный экраноплан проекта 903 "Лунь", который на закате СССР рассматривался как перспективное оружие будущего, станет жемчужиной парка "Патриот". Хотя открытие парка планируется только в 2023 году, уже сейчас этот "Каспийский монстр", как иногда не совсем правильно называют "Луня", привлекает туристов со всей России. О том, как создавали корабль-самолет и как по несколько сантиметров в день его вытаскивали на сушу, рассказал РИА Новости заместитель руководителя информационного центра "Дербентские новости" Мурад Агарагимов."Лунь" в свое время был уникальным изобретением, ничего подобного в мире не было, отметил эксперт. Его габариты потрясают воображение: для того чтобы беспрепятственно "припарковать" "Луня", нужно целое футбольное поле. Размах его крыла – 44 метра, длина – 73,8, а взлетная масса – 380 тонн. Машина предназначалась для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 000 тонн. Несмотря на впечатляющие размеры, для управления аппаратом нужно было всего 10 человек экипажа. Благодаря тому что экраноплан во время движения поднимался на 2,5–3 метра, практически летел, только немного соприкасаясь с водой, он мог развивать скорость до 500 км в час.Иногда "Луня" называют "Каспийским монстром", но это не совсем правильно. Дело в том, что "Каспийский монстр" – это другой экраноплан, проекта 902. К сожалению, он утонул при испытаниях и сейчас находится на дне Каспийского моря, рассказал Мурад Агарагимов."В 60-х годах иностранные ученые активно вели наблюдение с помощью спутников. В то время экраноплан проекта 902 проходил испытания на Каспийском море. Когда они увидели на море судно, похожее на самолет, то не могли понять, в чем дело. Начали размышлять: если на море, значит, все-таки судно. Но скорость 500 км в час. Такого просто не может быть. Позже на крыле они увидели аббревиатуру КМ, это означало корабль-макет, у него на тот момент даже названия еще не было, но иностранцы расшифровали ее как "Каспийский монстр". Кстати, в дальнейшем именно КМ послужил основой для разработки и создания экраноплана-ракетоносца "Лунь", – поделился специалист.Всего планировалось построить восемь экранопланов проекта 903, но из-за стечения обстоятельств "Лунь" стал единственным полностью доработанным аппаратом. Он не участвовал в военных операциях, а был своего рода конструкторской лабораторией: члены экипажа проводили испытания машины, собирали данные и модернизировали ее. Однако, когда им удалось добиться его нормальной работоспособности, проект был приостановлен, посетовал специалист.С начала 90-х бесхозный "Лунь" находился на военном объекте – заводе "Дагдизель". Кстати, это спасло изобретение от местных мародеров: предприятие было режимным, на его территорию невозможно было попасть, отметил спикер.Новая жизнь великого и ужасногоПо мнению Агарагимова, новая задача, которую поставили эканоплану "Лунь", не менее важная. Сегодня корабль-самолет станет центральным экспонатом парка "Патриот" в Дербенте.Транспортировать экраноплан было непросто. Во-первых, нужно было уладить бюрократические вопросы, во-вторых, решить, как переправить изобретение из точки А в точку Б. И если первый пункт особых сложностей не составил и договоренность между Каспийской флотилией ВМФ России и администрацией города Дербента быстро была достигнута, то перевозка огромного корабля-самолета доставила массу хлопот."Сама операция по перевозке была очень сложной, потому что это невероятные размеры и вес. Экраноплан буксировали несколько кораблей Каспийской флотилии, безопасность обеспечивали суда береговой охраны. На такую транспортировку потратили не одни сутки. После того как его отбуксировали к побережью, начали решать не менее сложный вопрос: как вытянуть агрегат на берег (корабли оставили экраноплан в нескольких сотнях метров от берега и ушли). Далее приняли решение тянуть машину к суше с помощью 200–300-метровых тросов, которые были привязаны к тракторам. Но перед этим корабль-самолет поднимали на специальные понтоны, которые раздували с помощью компрессора. За счет большого количества воздуха его приподнимали со дна и затаскивали на берег. Такой алгоритм нужно было повторять несколько раз в день. В удачные дни можно было приблизить экраноплан к суше на 5–10 сантиметров", – рассказал спикер.Сейчас корабль-самолет полностью находится на суше. Для него изготавливают бетонный постамент, на котором он будет стоять. Мурад Агарагимов отметил, что "Лунь" хорошо сохранился.Также спикер рассказал об особенностях будущего парка. По его словам, помимо экраноплана там будет представлено много другой военной техники, внутрь которой можно будет попасть в сопровождении гида. Туристы смогут увидеть истребители МиГ и военные вертолеты, а на берегу их встретят корабли береговой охраны, один из которых – знаменитый "Расул Гамзатов"."”Патриот” – это серия парков Вооруженных сил Российской Федерации. Подобные уже есть в Подмосковье и в Смоленске, но наш необычный, потому что находится на берегу моря, под него отведено 15 гектаров земли. Его ценность в том, что своими руками можно будет прикоснуться к военной технике и ощутить величие нашего российского вооружения. Кроме того, в нем воссоздадут армейскую атмосферу: тут будут и военные игры, и полевая кухня, и стрельба из оружия, и проживание в палатках. Планируется, что в 2023 году парк начнет функционировать полностью, но первые группы туристов мы будем встречать уже в этом году", – подытожил Мурад Агарагимов.Сейчас этот футуристический корабль – только музейный экспонат. К идее использовать экранопланы как военные машины так и не вернулись. Суда похожей конструкции сегодня производят и используют в мирных целях, чаще всего в частной авиации.
дербент
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республика дагестан, каспийская флотилия, дербент, морская держава, россия, каспийское море, патриот, ссср, безопасность

Будущее стало историей: как сложилась судьба экраноплана "Лунь"

10:00 05.05.2021
 
© РИА Новости / Денис АбрамовСоветский ракетный экраноплан "Лунь"
Советский ракетный экраноплан Лунь - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. То ли самолет, то ли корабль летом 2020 года привезли на побережье Каспийского моря в Дербенте: огромный ракетный экраноплан проекта 903 "Лунь", который на закате СССР рассматривался как перспективное оружие будущего, станет жемчужиной парка "Патриот". Хотя открытие парка планируется только в 2023 году, уже сейчас этот "Каспийский монстр", как иногда не совсем правильно называют "Луня", привлекает туристов со всей России. О том, как создавали корабль-самолет и как по несколько сантиметров в день его вытаскивали на сушу, рассказал РИА Новости заместитель руководителя информационного центра "Дербентские новости" Мурад Агарагимов.
"Лунь" в свое время был уникальным изобретением, ничего подобного в мире не было, отметил эксперт. Его габариты потрясают воображение: для того чтобы беспрепятственно "припарковать" "Луня", нужно целое футбольное поле. Размах его крыла – 44 метра, длина – 73,8, а взлетная масса – 380 тонн. Машина предназначалась для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 000 тонн. Несмотря на впечатляющие размеры, для управления аппаратом нужно было всего 10 человек экипажа. Благодаря тому что экраноплан во время движения поднимался на 2,5–3 метра, практически летел, только немного соприкасаясь с водой, он мог развивать скорость до 500 км в час.

"Для сравнения, на тот момент полный ход всех морских судов составлял не более 100 км в час. Разница колоссальная, это и давало экраноплану преимущество: он мог подлететь к объекту на расстояние выстрела, отстреляться и улететь. Кроме того, то, что он находился в нескольких метрах от воды, делало его максимально незаметным", – объяснил специалист.

Иногда "Луня" называют "Каспийским монстром", но это не совсем правильно. Дело в том, что "Каспийский монстр" – это другой экраноплан, проекта 902. К сожалению, он утонул при испытаниях и сейчас находится на дне Каспийского моря, рассказал Мурад Агарагимов.
"В 60-х годах иностранные ученые активно вели наблюдение с помощью спутников. В то время экраноплан проекта 902 проходил испытания на Каспийском море. Когда они увидели на море судно, похожее на самолет, то не могли понять, в чем дело. Начали размышлять: если на море, значит, все-таки судно. Но скорость 500 км в час. Такого просто не может быть. Позже на крыле они увидели аббревиатуру КМ, это означало корабль-макет, у него на тот момент даже названия еще не было, но иностранцы расшифровали ее как "Каспийский монстр". Кстати, в дальнейшем именно КМ послужил основой для разработки и создания экраноплана-ракетоносца "Лунь", – поделился специалист.
Всего планировалось построить восемь экранопланов проекта 903, но из-за стечения обстоятельств "Лунь" стал единственным полностью доработанным аппаратом. Он не участвовал в военных операциях, а был своего рода конструкторской лабораторией: члены экипажа проводили испытания машины, собирали данные и модернизировали ее. Однако, когда им удалось добиться его нормальной работоспособности, проект был приостановлен, посетовал специалист.

"Из восьми запланированных успели сделать только три корабля-самолета. Из-за того что в 1991 году СССР распался, работа над проектом была остановлена. То, что один из них удалось сохранить, просто чудо", – восхитился Агарагимов.

С начала 90-х бесхозный "Лунь" находился на военном объекте – заводе "Дагдизель". Кстати, это спасло изобретение от местных мародеров: предприятие было режимным, на его территорию невозможно было попасть, отметил спикер.

Новая жизнь великого и ужасного

По мнению Агарагимова, новая задача, которую поставили эканоплану "Лунь", не менее важная. Сегодня корабль-самолет станет центральным экспонатом парка "Патриот" в Дербенте.
Транспортировать экраноплан было непросто. Во-первых, нужно было уладить бюрократические вопросы, во-вторых, решить, как переправить изобретение из точки А в точку Б. И если первый пункт особых сложностей не составил и договоренность между Каспийской флотилией ВМФ России и администрацией города Дербента быстро была достигнута, то перевозка огромного корабля-самолета доставила массу хлопот.
"Убийца авианосцев" на пенсии: уникальный ракетный экраноплан "Лунь"
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Советский ракетный экраноплан "Лунь" почти 30 лет находился в Каспийске.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
1 из 10

Советский ракетный экраноплан "Лунь" почти 30 лет находился в Каспийске.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Теперь его переправили в Дербент.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
2 из 10

Теперь его переправили в Дербент.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Три буксира и два катера 14 часов тянули "Лунь" к месту назначения.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
3 из 10

Три буксира и два катера 14 часов тянули "Лунь" к месту назначения.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Незаурядный образец советской техники станет главным экспонатом дербентского парка "Патриот".

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
4 из 10

Незаурядный образец советской техники станет главным экспонатом дербентского парка "Патриот".

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Экраноплан представляет собой нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
5 из 10

Экраноплан представляет собой нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Такие машины взлетают и садятся на водную поверхность, будто летающие лодки.

Экраноплан Лунь на побережье Каспийского моря близ Дербента
6 из 10

Такие машины взлетают и садятся на водную поверхность, будто летающие лодки.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Под корпусом формируется так называемый экран.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
7 из 10

Под корпусом формируется так называемый экран.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

"Экранный эффект" поддерживает аппарат над ровной поверхностью без особых усилий энергоустановки.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
8 из 10

"Экранный эффект" поддерживает аппарат над ровной поверхностью без особых усилий энергоустановки.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Экраноплан-ракетоносец создали на нижегородском заводе "Волга" в 1975 году, а в 1986-м передали Каспийской флотилии.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
9 из 10

Экраноплан-ракетоносец создали на нижегородском заводе "Волга" в 1975 году, а в 1986-м передали Каспийской флотилии.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Планировалось построить восемь экранопланов, но замысел реализовать не удалось — и "Лунь" остается единственным завершенным кораблем.

Экраноплан Лунь на побережье Каспийского моря близ Дербента
10 из 10

Планировалось построить восемь экранопланов, но замысел реализовать не удалось — и "Лунь" остается единственным завершенным кораблем.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Советский ракетный экраноплан "Лунь" почти 30 лет находился в Каспийске.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Теперь его переправили в Дербент.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Три буксира и два катера 14 часов тянули "Лунь" к месту назначения.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Незаурядный образец советской техники станет главным экспонатом дербентского парка "Патриот".

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Экраноплан представляет собой нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Такие машины взлетают и садятся на водную поверхность, будто летающие лодки.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Под корпусом формируется так называемый экран.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Экранный эффект" поддерживает аппарат над ровной поверхностью без особых усилий энергоустановки.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Экраноплан-ракетоносец создали на нижегородском заводе "Волга" в 1975 году, а в 1986-м передали Каспийской флотилии.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Планировалось построить восемь экранопланов, но замысел реализовать не удалось — и "Лунь" остается единственным завершенным кораблем.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
"Сама операция по перевозке была очень сложной, потому что это невероятные размеры и вес. Экраноплан буксировали несколько кораблей Каспийской флотилии, безопасность обеспечивали суда береговой охраны. На такую транспортировку потратили не одни сутки. После того как его отбуксировали к побережью, начали решать не менее сложный вопрос: как вытянуть агрегат на берег (корабли оставили экраноплан в нескольких сотнях метров от берега и ушли). Далее приняли решение тянуть машину к суше с помощью 200–300-метровых тросов, которые были привязаны к тракторам. Но перед этим корабль-самолет поднимали на специальные понтоны, которые раздували с помощью компрессора. За счет большого количества воздуха его приподнимали со дна и затаскивали на берег. Такой алгоритм нужно было повторять несколько раз в день. В удачные дни можно было приблизить экраноплан к суше на 5–10 сантиметров", – рассказал спикер.
Сейчас корабль-самолет полностью находится на суше. Для него изготавливают бетонный постамент, на котором он будет стоять. Мурад Агарагимов отметил, что "Лунь" хорошо сохранился.

"Экраноплан как новый, лишь незначительно испортилось лакокрасочное покрытие во время транспортировки. Внутри он просто идеальный, даже маслом пахнет. Кстати, посмотреть его изнутри тоже можно. К нам приезжают толпы туристов, все интересуются им. "Лунь" уже можно назвать одной из самых важных достопримечательностей города. Это точка притяжения", – резюмировал он.

Также спикер рассказал об особенностях будущего парка. По его словам, помимо экраноплана там будет представлено много другой военной техники, внутрь которой можно будет попасть в сопровождении гида. Туристы смогут увидеть истребители МиГ и военные вертолеты, а на берегу их встретят корабли береговой охраны, один из которых – знаменитый "Расул Гамзатов".
"”Патриот” – это серия парков Вооруженных сил Российской Федерации. Подобные уже есть в Подмосковье и в Смоленске, но наш необычный, потому что находится на берегу моря, под него отведено 15 гектаров земли. Его ценность в том, что своими руками можно будет прикоснуться к военной технике и ощутить величие нашего российского вооружения. Кроме того, в нем воссоздадут армейскую атмосферу: тут будут и военные игры, и полевая кухня, и стрельба из оружия, и проживание в палатках. Планируется, что в 2023 году парк начнет функционировать полностью, но первые группы туристов мы будем встречать уже в этом году", – подытожил Мурад Агарагимов.
Сейчас этот футуристический корабль – только музейный экспонат. К идее использовать экранопланы как военные машины так и не вернулись. Суда похожей конструкции сегодня производят и используют в мирных целях, чаще всего в частной авиации.
 
Морская державаРеспублика ДагестанКаспийская флотилияДербентМорская державаРоссияКаспийское мореПатриотСССРБезопасность
 
 
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