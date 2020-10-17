https://ria.ru/20201017/ekranoplan-1579921976.html

"Убийца авианосцев" на пенсии: уникальный ракетный экраноплан "Лунь"

Этот летучий корабль — единственный построенный в СССР экраноплан проекта "Лунь". Скоростной и незаметный для радаров, он мог подойти к противнику на расстояние РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T08:00

2020-10-17T08:00

2020-10-17T08:00

парк "патриот"

дербент

фото

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Этот летучий корабль — единственный построенный в СССР экраноплан проекта "Лунь". Скоростной и незаметный для радаров, он мог подойти к противнику на расстояние точного пуска ракеты, за что получил прозвище "убийца авианосцев". Сегодня "Лунь" — почтенный старичок и без пяти минут музейный экспонат. Чудо военной техники — в фотоленте Ria.ru.

дербент

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парк "патриот", дербент, фото, фото