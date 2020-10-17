"Убийца авианосцев" на пенсии: уникальный ракетный экраноплан "Лунь"
Советский ракетный экраноплан "Лунь" почти 30 лет находился в Каспийске.
Советский ракетный экраноплан "Лунь" почти 30 лет находился в Каспийске.
Теперь его переправили в Дербент.
Три буксира и два катера 14 часов тянули "Лунь" к месту назначения.
Незаурядный образец советской техники станет главным экспонатом дербентского парка "Патриот".
Незаурядный образец советской техники станет главным экспонатом дербентского парка "Патриот".
Экраноплан представляет собой нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером.
Экраноплан представляет собой нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером.
Такие машины взлетают и садятся на водную поверхность, будто летающие лодки.
Такие машины взлетают и садятся на водную поверхность, будто летающие лодки.
Под корпусом формируется так называемый экран.
"Экранный эффект" поддерживает аппарат над ровной поверхностью без особых усилий энергоустановки.
"Экранный эффект" поддерживает аппарат над ровной поверхностью без особых усилий энергоустановки.
Экраноплан-ракетоносец создали на нижегородском заводе "Волга" в 1975 году, а в 1986-м передали Каспийской флотилии.
Экраноплан-ракетоносец создали на нижегородском заводе "Волга" в 1975 году, а в 1986-м передали Каспийской флотилии.
Планировалось построить восемь экранопланов, но замысел реализовать не удалось и "Лунь" остается единственным завершенным кораблем.
Планировалось построить восемь экранопланов, но замысел реализовать не удалось и "Лунь" остается единственным завершенным кораблем.