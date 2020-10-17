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"Убийца авианосцев" на пенсии: уникальный ракетный экраноплан "Лунь"
Этот летучий корабль — единственный построенный в СССР экраноплан проекта "Лунь". Скоростной и незаметный для радаров, он мог подойти к противнику на расстояние РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T08:00
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парк "патриот"
дербент
фото
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Этот летучий корабль — единственный построенный в СССР экраноплан проекта "Лунь". Скоростной и незаметный для радаров, он мог подойти к противнику на расстояние точного пуска ракеты, за что получил прозвище "убийца авианосцев". Сегодня "Лунь" — почтенный старичок и без пяти минут музейный экспонат. Чудо военной техники — в фотоленте Ria.ru.
дербент
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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парк "патриот", дербент, фото, фото

"Убийца авианосцев" на пенсии: уникальный ракетный экраноплан "Лунь"

08:00 17.10.2020
 
Читать ria.ru в
Этот летучий корабль — единственный построенный в СССР экраноплан проекта "Лунь". Скоростной и незаметный для радаров, он мог подойти к противнику на расстояние точного пуска ракеты, за что получил прозвище "убийца авианосцев". Сегодня "Лунь" — почтенный старичок и без пяти минут музейный экспонат. Чудо военной техники — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Денис Абрамов

Советский ракетный экраноплан "Лунь" почти 30 лет находился в Каспийске.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
1 из 10

Советский ракетный экраноплан "Лунь" почти 30 лет находился в Каспийске.

© РИА Новости / Денис Абрамов
© РИА Новости / Денис Абрамов

Теперь его переправили в Дербент.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
2 из 10

Теперь его переправили в Дербент.

© РИА Новости / Денис Абрамов
© РИА Новости / Денис Абрамов

Три буксира и два катера 14 часов тянули "Лунь" к месту назначения.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
3 из 10

Три буксира и два катера 14 часов тянули "Лунь" к месту назначения.

© РИА Новости / Денис Абрамов
© РИА Новости / Денис Абрамов

Незаурядный образец советской техники станет главным экспонатом дербентского парка "Патриот".

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
4 из 10

Незаурядный образец советской техники станет главным экспонатом дербентского парка "Патриот".

© РИА Новости / Денис Абрамов
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Экраноплан представляет собой нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
5 из 10

Экраноплан представляет собой нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Такие машины взлетают и садятся на водную поверхность, будто летающие лодки.

Экраноплан Лунь на побережье Каспийского моря близ Дербента
6 из 10

Такие машины взлетают и садятся на водную поверхность, будто летающие лодки.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов

Под корпусом формируется так называемый экран.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
7 из 10

Под корпусом формируется так называемый экран.

© РИА Новости / Денис Абрамов
© РИА Новости / Денис Абрамов

"Экранный эффект" поддерживает аппарат над ровной поверхностью без особых усилий энергоустановки.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
8 из 10

"Экранный эффект" поддерживает аппарат над ровной поверхностью без особых усилий энергоустановки.

© РИА Новости / Денис Абрамов
© РИА Новости / Денис Абрамов

Экраноплан-ракетоносец создали на нижегородском заводе "Волга" в 1975 году, а в 1986-м передали Каспийской флотилии.

Советский ракетный экраноплан Лунь, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента
9 из 10

Экраноплан-ракетоносец создали на нижегородском заводе "Волга" в 1975 году, а в 1986-м передали Каспийской флотилии.

© РИА Новости / Денис Абрамов
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Планировалось построить восемь экранопланов, но замысел реализовать не удалось и "Лунь" остается единственным завершенным кораблем.

Экраноплан Лунь на побережье Каспийского моря близ Дербента
10 из 10

Планировалось построить восемь экранопланов, но замысел реализовать не удалось и "Лунь" остается единственным завершенным кораблем.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
 
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парк "Патриот"ДербентФото
 
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