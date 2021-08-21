https://ria.ru/20210821/novostishoubiznesa-1746586972.html

Новости шоу-бизнеса: первые дни МакSим дома и новая женщина блогера Шпака

Новости шоу-бизнеса: первые дни МакSим дома и новая женщина блогера Шпака - РИА Новости, 21.08.2021

Новости шоу-бизнеса: первые дни МакSим дома и новая женщина блогера Шпака

Бритни Спирс активизировалась и готова рассказать всю правду об опекунстве своего отца, МакSим выкладывает первые фото из дома, блогер Александр Шпак нашел... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T07:49

2021-08-21T07:49

2021-08-21T07:49

шоубиз

бритни спирс

алла пугачева

опра уинфри

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Роман Харрасов. Бритни Спирс активизировалась и готова рассказать всю правду об опекунстве своего отца, МакSим выкладывает первые фото из дома, блогер Александр Шпак нашел новую пассию, а Алла Пугачева решила показать себя без макияжа. Подробнее об этих новостях из мира шоу-бизнеса — в материале РИА Новости. Скандалу быть: Бритни Спирс хочет дать интервью Опре УинфриБритни Спирс хочет рассказать всю правду о своем отце, который в 2008 году стал ее опекуном. Фанаты поп-принцессы запустили свой хештег #FreeBritney, который начали ставить и коллеги Спирс по сцене. В последнее время состоялось много судов, на которых Бритни плакала и говорила, что не может выступать и даже жить под контролем отца. И вот наконец точка в этом вопросе: Джейми Спирс сам готов отказаться от опекунства над дочерью. Бритни свободна! Фанаты рады, и, казалось бы, все хорошо. О долгих годах своего "заключения" поп-принцесса готова рассказать не абы кому, а самой Опре Уинфри. А как известно, не было еще ни одного интервью знаменитой журналистки, которое бы не обернулось громким скандалом. Причем представители Спирс особо отметили, что запросов поступает много, но поп-принцесса желает дать эксклюзивную информацию только Опре. А значит, скандалу точно быть. Но уже сегодня не обходится без горячих фактов, где Бритни уже не жертва, а сама на месте тирана. Ее заподозрили в избиении домработницы. Женщина подала заявление на звезду. Новая пассия: Шпак представил свою девушкуНа прошлых неделях Сеть обсуждала развод блогера Александра Шпака и его супруги Маси (Ирины). Хотя Саша заверил, что они остались — нет, не друзьями, но бизнес-партнерами, пользователи интернета бурно обсуждали, как такое возможно. И тут новые подробности: блогер показал фото, где целуется с новой девушкой. А изображение он подписал лаконичной фразой "Просто счастье". Позже Шпак рассказал, что новую возлюбленную зовут Диана. Познакомились они в интернете. Блогер признался, что после развода с Масей долго приходил в себя. Чтобы отвлечься от переживаний, он активно начал переписываться в соцсетях с разными девушками. В какой-то момент ему встретилась Диана, они созвонились по видеосвязи. А далее, как уже понятно, закрутилось. К слову, брак с Масей был шестым по счету в жизни Шпака. Море цветов и громкое заявление: первые дни МаксSим домаМарина Абросимова дома. Ее выписали из больницы после долгих недель в реанимации. Конечно, певица остается под присмотром врачей, но тем не менее страшная история оказалась позади. Но желтая пресса не утихает, и вместо липовых бумаг со страшными диагнозами они начали спекулировать на теме правдивости комы МакSим. Причем в списке комментаторов блогеры и певцы, о которых давно уже все забыли. Однако МакSим и ее представители не торопятся комментировать новые выпады, вместо этого исполнительница выгладывает в своем Instagram фото цветов, которые ей присылают коллеги по сцене и журналисты. На некоторых таких фото певица запечатлела свои ноги. Их худоба поразила фанатов.Но не только фото оказались в центре внимания на этой неделе. Кто-то от имени МакSим начал распространять информацию, что певица готова дать первый концерт. Исполнительница заявила, что в ближайшее время не планирует никаких мероприятий и будет заниматься исключительно своим здоровьем. Примадонна без макияжа: Пугачева поделилась необычным фотоАлла Пугачева разместила новое фото в своем Instagram. Хотя примадонна часто выкладывает посты в социальной сети, это изображение вызвало особый интерес. Певица выложила селфи без макияжа. Кроме того, Пугачева в подписи к фото удивилась своим морщинам. А тем временем продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин назвал истинные причины ухода Пугачевой со сцены. Правда, неизвестно, откуда музыкант знает столько подробностей из жизни звезды, но заявление сделал. При этом Разин выложил в своем Instagram фото с курящими Пугачевой и солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым и отметил, что последний употребляет никотин с шести лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бритни спирс, алла пугачева, опра уинфри