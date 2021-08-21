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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210821/novostishoubiznesa-1746586972.html
Новости шоу-бизнеса: первые дни МакSим дома и новая женщина блогера Шпака
Новости шоу-бизнеса: первые дни МакSим дома и новая женщина блогера Шпака - РИА Новости, 21.08.2021
Новости шоу-бизнеса: первые дни МакSим дома и новая женщина блогера Шпака
Бритни Спирс активизировалась и готова рассказать всю правду об опекунстве своего отца, МакSим выкладывает первые фото из дома, блогер Александр Шпак нашел... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T07:49
2021-08-21T07:49
шоубиз
бритни спирс
алла пугачева
опра уинфри
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Роман Харрасов. Бритни Спирс активизировалась и готова рассказать всю правду об опекунстве своего отца, МакSим выкладывает первые фото из дома, блогер Александр Шпак нашел новую пассию, а Алла Пугачева решила показать себя без макияжа. Подробнее об этих новостях из мира шоу-бизнеса — в материале РИА Новости. Скандалу быть: Бритни Спирс хочет дать интервью Опре УинфриБритни Спирс хочет рассказать всю правду о своем отце, который в 2008 году стал ее опекуном. Фанаты поп-принцессы запустили свой хештег #FreeBritney, который начали ставить и коллеги Спирс по сцене. В последнее время состоялось много судов, на которых Бритни плакала и говорила, что не может выступать и даже жить под контролем отца. И вот наконец точка в этом вопросе: Джейми Спирс сам готов отказаться от опекунства над дочерью. Бритни свободна! Фанаты рады, и, казалось бы, все хорошо. О долгих годах своего "заключения" поп-принцесса готова рассказать не абы кому, а самой Опре Уинфри. А как известно, не было еще ни одного интервью знаменитой журналистки, которое бы не обернулось громким скандалом. Причем представители Спирс особо отметили, что запросов поступает много, но поп-принцесса желает дать эксклюзивную информацию только Опре. А значит, скандалу точно быть. Но уже сегодня не обходится без горячих фактов, где Бритни уже не жертва, а сама на месте тирана. Ее заподозрили в избиении домработницы. Женщина подала заявление на звезду. Новая пассия: Шпак представил свою девушкуНа прошлых неделях Сеть обсуждала развод блогера Александра Шпака и его супруги Маси (Ирины). Хотя Саша заверил, что они остались — нет, не друзьями, но бизнес-партнерами, пользователи интернета бурно обсуждали, как такое возможно. И тут новые подробности: блогер показал фото, где целуется с новой девушкой. А изображение он подписал лаконичной фразой "Просто счастье". Позже Шпак рассказал, что новую возлюбленную зовут Диана. Познакомились они в интернете. Блогер признался, что после развода с Масей долго приходил в себя. Чтобы отвлечься от переживаний, он активно начал переписываться в соцсетях с разными девушками. В какой-то момент ему встретилась Диана, они созвонились по видеосвязи. А далее, как уже понятно, закрутилось. К слову, брак с Масей был шестым по счету в жизни Шпака. Море цветов и громкое заявление: первые дни МаксSим домаМарина Абросимова дома. Ее выписали из больницы после долгих недель в реанимации. Конечно, певица остается под присмотром врачей, но тем не менее страшная история оказалась позади. Но желтая пресса не утихает, и вместо липовых бумаг со страшными диагнозами они начали спекулировать на теме правдивости комы МакSим. Причем в списке комментаторов блогеры и певцы, о которых давно уже все забыли. Однако МакSим и ее представители не торопятся комментировать новые выпады, вместо этого исполнительница выгладывает в своем Instagram фото цветов, которые ей присылают коллеги по сцене и журналисты. На некоторых таких фото певица запечатлела свои ноги. Их худоба поразила фанатов.Но не только фото оказались в центре внимания на этой неделе. Кто-то от имени МакSим начал распространять информацию, что певица готова дать первый концерт. Исполнительница заявила, что в ближайшее время не планирует никаких мероприятий и будет заниматься исключительно своим здоровьем. Примадонна без макияжа: Пугачева поделилась необычным фотоАлла Пугачева разместила новое фото в своем Instagram. Хотя примадонна часто выкладывает посты в социальной сети, это изображение вызвало особый интерес. Певица выложила селфи без макияжа. Кроме того, Пугачева в подписи к фото удивилась своим морщинам. А тем временем продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин назвал истинные причины ухода Пугачевой со сцены. Правда, неизвестно, откуда музыкант знает столько подробностей из жизни звезды, но заявление сделал. При этом Разин выложил в своем Instagram фото с курящими Пугачевой и солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым и отметил, что последний употребляет никотин с шести лет.
https://ria.ru/20210817/britni-1746088698.html
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бритни спирс, алла пугачева, опра уинфри
07:49 21.08.2021
 

Новости шоу-бизнеса: первые дни МакSим дома и новая женщина блогера Шпака

© @sashashpakofficial/InstagramАлександр и Мася Шпак. Кадр видео
Александр и Мася Шпак. Кадр видео
© @sashashpakofficial/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Роман Харрасов. Бритни Спирс активизировалась и готова рассказать всю правду об опекунстве своего отца, МакSим выкладывает первые фото из дома, блогер Александр Шпак нашел новую пассию, а Алла Пугачева решила показать себя без макияжа. Подробнее об этих новостях из мира шоу-бизнеса — в материале РИА Новости.

Скандалу быть: Бритни Спирс хочет дать интервью Опре Уинфри

Бритни Спирс хочет рассказать всю правду о своем отце, который в 2008 году стал ее опекуном. Фанаты поп-принцессы запустили свой хештег #FreeBritney, который начали ставить и коллеги Спирс по сцене. В последнее время состоялось много судов, на которых Бритни плакала и говорила, что не может выступать и даже жить под контролем отца. И вот наконец точка в этом вопросе: Джейми Спирс сам готов отказаться от опекунства над дочерью.
Бритни свободна! Фанаты рады, и, казалось бы, все хорошо. О долгих годах своего "заключения" поп-принцесса готова рассказать не абы кому, а самой Опре Уинфри. А как известно, не было еще ни одного интервью знаменитой журналистки, которое бы не обернулось громким скандалом. Причем представители Спирс особо отметили, что запросов поступает много, но поп-принцесса желает дать эксклюзивную информацию только Опре. А значит, скандалу точно быть.
Но уже сегодня не обходится без горячих фактов, где Бритни уже не жертва, а сама на месте тирана. Ее заподозрили в избиении домработницы. Женщина подала заявление на звезду.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 14:47Шоубиз
Бритни Спирс эмоционально отреагировала на критику своих обнаженных фото

Новая пассия: Шпак представил свою девушку

На прошлых неделях Сеть обсуждала развод блогера Александра Шпака и его супруги Маси (Ирины). Хотя Саша заверил, что они остались — нет, не друзьями, но бизнес-партнерами, пользователи интернета бурно обсуждали, как такое возможно.
И тут новые подробности: блогер показал фото, где целуется с новой девушкой. А изображение он подписал лаконичной фразой "Просто счастье".
Позже Шпак рассказал, что новую возлюбленную зовут Диана. Познакомились они в интернете. Блогер признался, что после развода с Масей долго приходил в себя. Чтобы отвлечься от переживаний, он активно начал переписываться в соцсетях с разными девушками. В какой-то момент ему встретилась Диана, они созвонились по видеосвязи. А далее, как уже понятно, закрутилось.
К слову, брак с Масей был шестым по счету в жизни Шпака.
Блогер Александр Мещанский-Шпак - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 12:32Шоубиз
Блогер Саша Шпак рассекретил новую девушку

Море цветов и громкое заявление: первые дни МаксSим дома

Марина Абросимова дома. Ее выписали из больницы после долгих недель в реанимации. Конечно, певица остается под присмотром врачей, но тем не менее страшная история оказалась позади.
Но желтая пресса не утихает, и вместо липовых бумаг со страшными диагнозами они начали спекулировать на теме правдивости комы МакSим. Причем в списке комментаторов блогеры и певцы, о которых давно уже все забыли.
Однако МакSим и ее представители не торопятся комментировать новые выпады, вместо этого исполнительница выгладывает в своем Instagram фото цветов, которые ей присылают коллеги по сцене и журналисты. На некоторых таких фото певица запечатлела свои ноги. Их худоба поразила фанатов.
Скриншот инстаграм-сториз певицы МакSим - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 16:42Шоубиз
Исхудавшая после реанимации МакSим сфотографировалась в отражении зеркала
Но не только фото оказались в центре внимания на этой неделе. Кто-то от имени МакSим начал распространять информацию, что певица готова дать первый концерт.
Исполнительница заявила, что в ближайшее время не планирует никаких мероприятий и будет заниматься исключительно своим здоровьем.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 16:50Шоубиз
"Никаких мероприятий": МакSим рассказала о ближайших планах

Примадонна без макияжа: Пугачева поделилась необычным фото

Алла Пугачева разместила новое фото в своем Instagram. Хотя примадонна часто выкладывает посты в социальной сети, это изображение вызвало особый интерес.
Певица выложила селфи без макияжа. Кроме того, Пугачева в подписи к фото удивилась своим морщинам.

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться, что ли, совсем? Как? Если радостью полон наш Замок", — написала примадонна.

Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 13:25Шоубиз
Пугачева выложила селфи без макияжа
А тем временем продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин назвал истинные причины ухода Пугачевой со сцены. Правда, неизвестно, откуда музыкант знает столько подробностей из жизни звезды, но заявление сделал.

"Алла Борисовна Пугачева ушла из шоу-бизнеса именно потому, что она курит с семидесятых годов, поэтому ее голос изменился до неузнаваемости", — написал Разин.

При этом Разин выложил в своем Instagram фото с курящими Пугачевой и солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым и отметил, что последний употребляет никотин с шести лет.
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 08:00Шоубиз
Надежда Бабкина: мне без разницы, что обо мне говорят, я делаю — и все
 
ШоубизБритни СпирсАлла ПугачеваОпра Уинфри
 
 
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