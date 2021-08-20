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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210820/britni-1746514195.html
Бритни Спирс заподозрили в избиении домработницы
Бритни Спирс заподозрили в избиении домработницы - РИА Новости, 20.08.2021
Бритни Спирс заподозрили в избиении домработницы
Домработница популярной американской певицы Бритни Спирс подала жалобу на звезду, заявив, что та ударила ее во время спора, власти США ведут расследование,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:49
2021-08-20T11:49
шоубиз
происшествия
бритни спирс
сша
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Домработница популярной американской певицы Бритни Спирс подала жалобу на звезду, заявив, что та ударила ее во время спора, власти США ведут расследование, сообщает канал NBC News со ссылкой на полицию.По данным шерифа калифорнийского округа Вентура, расследование началось после того, как домработница обратилась в полицейский участок, заявив, что Спирс ударила ее в понедельник в своем доме в Южной Калифорнии.Как заявляет домработница, певица выбила телефон из ее рук. При этом сама работница не пострадала.Сначала женщина обратилась к помощникам шерифа с просьбой приехать к дому певицы, но затем решила подать заявление в участке самостоятельно. Полицейские в это время пытались связаться со Спирс, однако она отказалась с ними разговаривать.Результаты расследования офис шерифа направит в прокуратуру округа Вентура для возможного рассмотрения обвинений в совершении правонарушения.История с расследованием происходит на фоне того, как 39-летняя певица пытается отстранить от опекунства своего отца Джеймса Спирса, который контролирует большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находятся все деньги, которые зарабатывает его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимаются ее отцом. Наконец, певица вынуждена платить за расходы отца, в том числе на его адвокатов, которые требуют сохранить режим опекунства.Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил ей получить собственного адвоката. Издание TMZ сообщало, что отец Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью.
https://ria.ru/20210816/britney-1745931556.html
https://ria.ru/20210722/spears-1742410332.html
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происшествия, бритни спирс, сша, шоу-бизнес
11:49 20.08.2021
 
Бритни Спирс заподозрили в избиении домработницы

NBC: домработница обвинила американскую певицу Бритни Спирс в избиении, полиция начала расследование

© AP Photo / Invision/Matt SaylesБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Домработница популярной американской певицы Бритни Спирс подала жалобу на звезду, заявив, что та ударила ее во время спора, власти США ведут расследование, сообщает канал NBC News со ссылкой на полицию.
По данным шерифа калифорнийского округа Вентура, расследование началось после того, как домработница обратилась в полицейский участок, заявив, что Спирс ударила ее в понедельник в своем доме в Южной Калифорнии.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 15:28Шоубиз
Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри
Как заявляет домработница, певица выбила телефон из ее рук. При этом сама работница не пострадала.
Сначала женщина обратилась к помощникам шерифа с просьбой приехать к дому певицы, но затем решила подать заявление в участке самостоятельно. Полицейские в это время пытались связаться со Спирс, однако она отказалась с ними разговаривать.
Результаты расследования офис шерифа направит в прокуратуру округа Вентура для возможного рассмотрения обвинений в совершении правонарушения.
Кадр из документального фильма Бритни Спирс под прицелом
22 июля, 17:32Шоубиз
В России вышел документальный фильм о Бритни Спирс
История с расследованием происходит на фоне того, как 39-летняя певица пытается отстранить от опекунства своего отца Джеймса Спирса, который контролирует большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находятся все деньги, которые зарабатывает его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимаются ее отцом. Наконец, певица вынуждена платить за расходы отца, в том числе на его адвокатов, которые требуют сохранить режим опекунства.
Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил ей получить собственного адвоката. Издание TMZ сообщало, что отец Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 14:47Шоубиз
Бритни Спирс эмоционально отреагировала на критику своих обнаженных фото
 
ШоубизПроисшествияБритни СпирсСШАШоу-бизнес
 
 
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