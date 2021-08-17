https://ria.ru/20210817/shpak-1746099595.html

После развода Саша Шпак выложил фото с новой возлюбленной

После развода Саша Шпак выложил фото с новой возлюбленной - РИА Новости, 17.08.2021

После развода Саша Шпак выложил фото с новой возлюбленной

Через несколько дней после развода блогер Александр Шпак выложил в Instagram фото с новой возлюбленной. Он не стал раскрывать имя девушки. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:10

2021-08-17T16:10

2021-08-17T16:10

шоубиз

блогер

любовь

знаменитости

развод

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Через несколько дней после развода блогер Александр Шпак выложил в Instagram фото с новой возлюбленной. Он не стал раскрывать имя девушки.Подписчики Шпака выразили недоумение в комментариях, усомнившись в искренности новых отношений."Мне почему-то смешно", "Прям сериал", "Просто показуха", "Недолго Саша переживал", – написали в комментариях.Александр Шпак был женат шесть раз. Его последней избранницей была блогер Мася (Ирина) Шпак. Пара официально объявила о расставании несколько дней назад. Саша Шпак в одном из видео заявлял, что они планируют поддерживать с бывшей супругой деловые отношения.

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

блогер, любовь, знаменитости, развод