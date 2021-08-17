Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210817/shpak-1746099595.html
После развода Саша Шпак выложил фото с новой возлюбленной
После развода Саша Шпак выложил фото с новой возлюбленной - РИА Новости, 17.08.2021
После развода Саша Шпак выложил фото с новой возлюбленной
Через несколько дней после развода блогер Александр Шпак выложил в Instagram фото с новой возлюбленной. Он не стал раскрывать имя девушки. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:10
2021-08-17T16:10
шоубиз
блогер
любовь
знаменитости
развод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746098645_0:410:1080:1018_1920x0_80_0_0_126adf8759f33bdc89e7ae53ead3b273.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Через несколько дней после развода блогер Александр Шпак выложил в Instagram фото с новой возлюбленной. Он не стал раскрывать имя девушки.Подписчики Шпака выразили недоумение в комментариях, усомнившись в искренности новых отношений."Мне почему-то смешно", "Прям сериал", "Просто показуха", "Недолго Саша переживал", – написали в комментариях.Александр Шпак был женат шесть раз. Его последней избранницей была блогер Мася (Ирина) Шпак. Пара официально объявила о расставании несколько дней назад. Саша Шпак в одном из видео заявлял, что они планируют поддерживать с бывшей супругой деловые отношения.
https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746098645_0:270:1080:1080_1920x0_80_0_0_fe246b6b9e7697df9e3d7ae877c0e6c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
блогер, любовь, знаменитости, развод
16:10 17.08.2021
 

После развода Саша Шпак выложил фото с новой возлюбленной

© Фото : @sashashpakofficial/InstagramБлогер Александр Мещанский-Шпак
Блогер Александр Мещанский-Шпак - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : @sashashpakofficial/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Через несколько дней после развода блогер Александр Шпак выложил в Instagram фото с новой возлюбленной. Он не стал раскрывать имя девушки.

"Просто счастье", – лаконично подписал публикацию блогер.

Подписчики Шпака выразили недоумение в комментариях, усомнившись в искренности новых отношений.
"Мне почему-то смешно", "Прям сериал", "Просто показуха", "Недолго Саша переживал", – написали в комментариях.
Александр Шпак был женат шесть раз. Его последней избранницей была блогер Мася (Ирина) Шпак. Пара официально объявила о расставании несколько дней назад. Саша Шпак в одном из видео заявлял, что они планируют поддерживать с бывшей супругой деловые отношения.
Видеоблогер Юрий Хованский
10 августа, 14:25
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
 
ШоубизБлогерЛюбовьЗнаменитостиРазвод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния