https://ria.ru/20210813/shpak-1745648556.html

Блогер Саша Шпак развелся в шестой раз

Блогер Саша Шпак развелся в шестой раз - РИА Новости, 13.08.2021

Блогер Саша Шпак развелся в шестой раз

Блогеры Александр и Мася (Ирина) Шпак развелись. Об этом бывшие супруги рассказали в своих Instagram-аккаунтах. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:28

2021-08-13T15:28

2021-08-13T15:28

шоубиз

блогер

инстаграм

развод

знаменитость

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Блогеры Александр и Мася (Ирина) Шпак развелись. Об этом бывшие супруги рассказали в своих Instagram-аккаунтах.Шпак, находясь в одной машине с адвокатом, записал видео. Он рассказал, что, несмотря на развод, будет продолжать с бывшей женой деловые отношения."Семь лет отношений прошло, которые начинались с взаимопонимания, любви, потихонечку перешли в бизнес-проекты. А закончились уже без любви и без понимания, но неплохим бизнес-проектом. Поэтому с Ириной мы остались в каких-то наверное дружеских отношениях", – сказал Шпак.Мася Шпак также поделилась новостью о разводе. Она выложила в соцсети общую фотографию с документами о расторжении брака в руках."Запомните этот момент! Вместе вы нас больше не увидите!" – написала блогер в публикации.Официальную причину развода блогеры не назвали. Но периодически в соцсетях появлялась информация о проблемах в браке. В частности, Александр Шпак упоминал о пристрастии бывшей жены к алкоголю.Некоторые звезды гораздо охотнее делятся с поклонниками подробностями расставания. Недавно модель Алана Мамаева подробно рассказала о разводе с футболистом Павлом Мамаевым.

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

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блогер, инстаграм, развод, знаменитость