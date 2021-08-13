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Шоубиз
https://ria.ru/20210813/shpak-1745648556.html
Блогер Саша Шпак развелся в шестой раз
Блогер Саша Шпак развелся в шестой раз - РИА Новости, 13.08.2021
Блогер Саша Шпак развелся в шестой раз
Блогеры Александр и Мася (Ирина) Шпак развелись. Об этом бывшие супруги рассказали в своих Instagram-аккаунтах. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:28
2021-08-13T15:28
шоубиз
блогер
инстаграм
развод
знаменитость
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Блогеры Александр и Мася (Ирина) Шпак развелись. Об этом бывшие супруги рассказали в своих Instagram-аккаунтах.Шпак, находясь в одной машине с адвокатом, записал видео. Он рассказал, что, несмотря на развод, будет продолжать с бывшей женой деловые отношения."Семь лет отношений прошло, которые начинались с взаимопонимания, любви, потихонечку перешли в бизнес-проекты. А закончились уже без любви и без понимания, но неплохим бизнес-проектом. Поэтому с Ириной мы остались в каких-то наверное дружеских отношениях", – сказал Шпак.Мася Шпак также поделилась новостью о разводе. Она выложила в соцсети общую фотографию с документами о расторжении брака в руках."Запомните этот момент! Вместе вы нас больше не увидите!" – написала блогер в публикации.Официальную причину развода блогеры не назвали. Но периодически в соцсетях появлялась информация о проблемах в браке. В частности, Александр Шпак упоминал о пристрастии бывшей жены к алкоголю.Некоторые звезды гораздо охотнее делятся с поклонниками подробностями расставания. Недавно модель Алана Мамаева подробно рассказала о разводе с футболистом Павлом Мамаевым.
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блогер, инстаграм, развод, знаменитость
15:28 13.08.2021
 

Блогер Саша Шпак развелся в шестой раз

© @sashashpakofficial/InstagramАлександр и Мася Шпак. Кадр видео
Александр и Мася Шпак. Кадр видео
© @sashashpakofficial/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Блогеры Александр и Мася (Ирина) Шпак развелись. Об этом бывшие супруги рассказали в своих Instagram-аккаунтах.
Шпак, находясь в одной машине с адвокатом, записал видео. Он рассказал, что, несмотря на развод, будет продолжать с бывшей женой деловые отношения.
"Семь лет отношений прошло, которые начинались с взаимопонимания, любви, потихонечку перешли в бизнес-проекты. А закончились уже без любви и без понимания, но неплохим бизнес-проектом. Поэтому с Ириной мы остались в каких-то наверное дружеских отношениях", – сказал Шпак.
Мася Шпак также поделилась новостью о разводе. Она выложила в соцсети общую фотографию с документами о расторжении брака в руках.
"Запомните этот момент! Вместе вы нас больше не увидите!" – написала блогер в публикации.
Официальную причину развода блогеры не назвали. Но периодически в соцсетях появлялась информация о проблемах в браке. В частности, Александр Шпак упоминал о пристрастии бывшей жены к алкоголю.
Некоторые звезды гораздо охотнее делятся с поклонниками подробностями расставания. Недавно модель Алана Мамаева подробно рассказала о разводе с футболистом Павлом Мамаевым.
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