https://ria.ru/20210813/mamaeva-1745627463.html

"Звонил пьяный дочери": Мамаева поделилась подробностями развода

"Звонил пьяный дочери": Мамаева поделилась подробностями развода - РИА Новости, 13.08.2021

"Звонил пьяный дочери": Мамаева поделилась подробностями развода

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана поделилась подробностями скандального развода в проекте "Исповедь". Модель рассказала об изменах футболиста, реакции... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:02

2021-08-13T14:02

2021-08-13T14:02

шоубиз

павел мамаев

знаменитости

отношения

развод

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана поделилась подробностями скандального развода в проекте "Исповедь". Модель рассказала об изменах футболиста, реакции детей на развод, а также показала квартиру, в которой живет.Поводом для развода стали измены футболиста. По словам Мамаевой, он изменил ей дважды."Вторая измена произошла недавно. Я узнала об этом случайно. И тут уже все было понятно — развод!", – сказала модель.Сперва бывшим супругам удавалось сохранять мирные отношения, но постепенно количество конфликтов стало увеличиваться. Дошло до того, что Мамаев звонил дочери в состоянии алкогольного опьянения.Мамаева также добавила, что ей пришлось переехать в небольшую квартиру после того, как футболист выгнал ее из дома. Один ребенок теперь вынужден спать на балконе.Мамаев женился на Алане в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что пара рассталась.

https://ria.ru/20210527/mamaev-1734436838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел мамаев, знаменитости, отношения, развод