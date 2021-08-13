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Шоубиз
https://ria.ru/20210813/mamaeva-1745627463.html
"Звонил пьяный дочери": Мамаева поделилась подробностями развода
"Звонил пьяный дочери": Мамаева поделилась подробностями развода - РИА Новости, 13.08.2021
"Звонил пьяный дочери": Мамаева поделилась подробностями развода
Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана поделилась подробностями скандального развода в проекте "Исповедь". Модель рассказала об изменах футболиста, реакции... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:02
2021-08-13T14:02
шоубиз
павел мамаев
знаменитости
отношения
развод
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана поделилась подробностями скандального развода в проекте "Исповедь". Модель рассказала об изменах футболиста, реакции детей на развод, а также показала квартиру, в которой живет.Поводом для развода стали измены футболиста. По словам Мамаевой, он изменил ей дважды."Вторая измена произошла недавно. Я узнала об этом случайно. И тут уже все было понятно — развод!", – сказала модель.Сперва бывшим супругам удавалось сохранять мирные отношения, но постепенно количество конфликтов стало увеличиваться. Дошло до того, что Мамаев звонил дочери в состоянии алкогольного опьянения.Мамаева также добавила, что ей пришлось переехать в небольшую квартиру после того, как футболист выгнал ее из дома. Один ребенок теперь вынужден спать на балконе.Мамаев женился на Алане в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что пара рассталась.
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павел мамаев, знаменитости, отношения, развод
14:02 13.08.2021
 

"Звонил пьяный дочери": Мамаева поделилась подробностями развода

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСупруга футболиста Павла Мамаева
Супруга футболиста Павла Мамаева - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана поделилась подробностями скандального развода в проекте "Исповедь". Модель рассказала об изменах футболиста, реакции детей на развод, а также показала квартиру, в которой живет.
Поводом для развода стали измены футболиста. По словам Мамаевой, он изменил ей дважды.
"Вторая измена произошла недавно. Я узнала об этом случайно. И тут уже все было понятно — развод!", – сказала модель.
Сперва бывшим супругам удавалось сохранять мирные отношения, но постепенно количество конфликтов стало увеличиваться. Дошло до того, что Мамаев звонил дочери в состоянии алкогольного опьянения.

"Он звонил пьяный дочери, начал говорить про меня какие-то гадости. У нее после этого разговора как отторжение к нему появилось, она даже удалила его номер", – призналась модель.

Мамаева также добавила, что ей пришлось переехать в небольшую квартиру после того, как футболист выгнал ее из дома. Один ребенок теперь вынужден спать на балконе.
Мамаев женился на Алане в 2013 году. В марте 2021 года стало известно, что пара рассталась.
Супруга футболиста Павла Мамаева - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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