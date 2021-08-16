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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210816/maksim-1745959133.html
МакSим выложила первое домашнее фото и поразила поклонников худыми ногами
МакSим выложила первое домашнее фото и поразила поклонников худыми ногами - РИА Новости, 16.08.2021
МакSим выложила первое домашнее фото и поразила поклонников худыми ногами
Певица МакSим (Марина Абросимова) в сторис Instagram выложила первое домашнее фото после выписки из больницы. Почти два месяца до этого она провела в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:01
2021-08-16T18:01
шоубиз
знаменитости
макsим (марина абросимова)
яна богушевская
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) в сторис Instagram выложила первое домашнее фото после выписки из больницы. Почти два месяца до этого она провела в реанимации.На фото видно, что певица лежит в домашней обстановке: в руках – букет от ведущего Первого канала Дмитрия Борисова. Артистка поблагодарила отправителя за цветы.В кадр также попали голые ноги певицы. Поклонников поразила их худоба.Менеджер артистки Яна Богушевская рассказывала, что Марина заново учится ходить, делает это с поддержкой. Сама певица признавалась, что испытывает головокружения."Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения", - написала МакSим.Несмотря на самочувствие певица решила долечиваться дома, поскольку как можно скорее хотела увидеть своих дочерей – Марию и Александру.Абросимову госпитализировали во время концерта в Казани. Менеджер артистки сказала, что Марина не помнит этот день.
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знаменитости, макsим (марина абросимова), яна богушевская
18:01 16.08.2021
 

МакSим выложила первое домашнее фото и поразила поклонников худыми ногами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) в сторис Instagram выложила первое домашнее фото после выписки из больницы. Почти два месяца до этого она провела в реанимации.
На фото видно, что певица лежит в домашней обстановке: в руках – букет от ведущего Первого канала Дмитрия Борисова. Артистка поблагодарила отправителя за цветы.
В кадр также попали голые ноги певицы. Поклонников поразила их худоба.
© @maksimartist/InstagramСкриншот инстаграм-сториз певицы МакSим
Скриншот инстаграм-сториз певицы МакSим
© @maksimartist/Instagram
Скриншот инстаграм-сториз певицы МакSим
Менеджер артистки Яна Богушевская рассказывала, что Марина заново учится ходить, делает это с поддержкой. Сама певица признавалась, что испытывает головокружения.
"Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения", - написала МакSим.
Несмотря на самочувствие певица решила долечиваться дома, поскольку как можно скорее хотела увидеть своих дочерей – Марию и Александру.
Абросимову госпитализировали во время концерта в Казани. Менеджер артистки сказала, что Марина не помнит этот день.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 14:11Шоубиз
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
 
ШоубизЗнаменитостиМакSим (Марина Абросимова)Яна Богушевская
 
 
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