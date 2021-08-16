https://ria.ru/20210816/maksim-1745959133.html
МакSим выложила первое домашнее фото и поразила поклонников худыми ногами
МакSим выложила первое домашнее фото и поразила поклонников худыми ногами - РИА Новости, 16.08.2021
МакSим выложила первое домашнее фото и поразила поклонников худыми ногами
Певица МакSим (Марина Абросимова) в сторис Instagram выложила первое домашнее фото после выписки из больницы. Почти два месяца до этого она провела в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:01
2021-08-16T18:01
2021-08-16T18:01
шоубиз
знаменитости
макsим (марина абросимова)
яна богушевская
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) в сторис Instagram выложила первое домашнее фото после выписки из больницы. Почти два месяца до этого она провела в реанимации.На фото видно, что певица лежит в домашней обстановке: в руках – букет от ведущего Первого канала Дмитрия Борисова. Артистка поблагодарила отправителя за цветы.В кадр также попали голые ноги певицы. Поклонников поразила их худоба.Менеджер артистки Яна Богушевская рассказывала, что Марина заново учится ходить, делает это с поддержкой. Сама певица признавалась, что испытывает головокружения."Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения", - написала МакSим.Несмотря на самочувствие певица решила долечиваться дома, поскольку как можно скорее хотела увидеть своих дочерей – Марию и Александру.Абросимову госпитализировали во время концерта в Казани. Менеджер артистки сказала, что Марина не помнит этот день.
https://ria.ru/20210812/maksim-1745479697.html
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знаменитости, макsим (марина абросимова), яна богушевская
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Певица МакSим (Марина Абросимова) в сторис Instagram выложила
первое домашнее фото после выписки из больницы. Почти два месяца до этого она провела в реанимации.
На фото видно, что певица лежит в домашней обстановке: в руках – букет от ведущего Первого канала Дмитрия Борисова. Артистка поблагодарила отправителя за цветы.
В кадр также попали голые ноги певицы. Поклонников поразила их худоба.
Менеджер артистки Яна Богушевская рассказывала, что Марина заново учится ходить, делает это с поддержкой. Сама певица признавалась, что испытывает головокружения.
"Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения", - написала МакSим.
Несмотря на самочувствие певица решила долечиваться дома, поскольку как можно скорее хотела увидеть своих дочерей – Марию и Александру.
Абросимову госпитализировали во время концерта в Казани. Менеджер артистки сказала
, что Марина не помнит этот день.