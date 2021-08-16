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Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри
Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри - РИА Новости, 16.08.2021
Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри
Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:28
2021-08-16T15:28
2021-08-16T19:57
шоубиз
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.По данным издания, новый адвокат певицы Мэтью Розенгарт не против публичных выступлений поп-звезды после того, как от статуса опекуна отказался ее отец."Запросы на интервью с Бритни поступили от многих журналистов, но прежде всего она бы встретилась с Опрой", — говорит инсайдер. С 2008 Джейми Спирс контролирует финансы и личную жизнь дочери. В июне этого года 39-летняя певица выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и несчастна.
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бритни спирс, опра уинфри, звезды, знаменитости