https://ria.ru/20210816/britney-1745931556.html

Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри

Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри - РИА Новости, 16.08.2021

Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри

Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:28

2021-08-16T15:28

2021-08-16T19:57

шоубиз

бритни спирс

опра уинфри

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.По данным издания, новый адвокат певицы Мэтью Розенгарт не против публичных выступлений поп-звезды после того, как от статуса опекуна отказался ее отец."Запросы на интервью с Бритни поступили от многих журналистов, но прежде всего она бы встретилась с Опрой", — говорит инсайдер. С 2008 Джейми Спирс контролирует финансы и личную жизнь дочери. В июне этого года 39-летняя певица выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и несчастна.

https://ria.ru/20210714/markle-1741193804.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бритни спирс, опра уинфри, звезды, знаменитости