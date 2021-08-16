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Шоубиз
https://ria.ru/20210816/britney-1745931556.html
Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри
Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри - РИА Новости, 16.08.2021
Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри
Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:28
2021-08-16T19:57
шоубиз
бритни спирс
опра уинфри
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.По данным издания, новый адвокат певицы Мэтью Розенгарт не против публичных выступлений поп-звезды после того, как от статуса опекуна отказался ее отец."Запросы на интервью с Бритни поступили от многих журналистов, но прежде всего она бы встретилась с Опрой", — говорит инсайдер. С 2008 Джейми Спирс контролирует финансы и личную жизнь дочери. В июне этого года 39-летняя певица выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и несчастна.
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бритни спирс, опра уинфри, звезды, знаменитости
15:28 16.08.2021 (обновлено: 19:57 16.08.2021)
 

Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри

© AP Photo / Rich Fury/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Rich Fury/Invision
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бритни Спирс хочет рассказать об опеке над ней в интервью Опре Уинфри, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.
По данным издания, новый адвокат певицы Мэтью Розенгарт не против публичных выступлений поп-звезды после того, как от статуса опекуна отказался ее отец.
"Запросы на интервью с Бритни поступили от многих журналистов, но прежде всего она бы встретилась с Опрой", — говорит инсайдер.
С 2008 Джейми Спирс контролирует финансы и личную жизнь дочери. В июне этого года 39-летняя певица выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и несчастна.
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ШоубизБритни СпирсОпра УинфризвездыЗнаменитости
 
 
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