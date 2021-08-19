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Разин рассказал, что Пугачева ушла из шоу-бизнеса из-за курения
Разин рассказал, что Пугачева ушла из шоу-бизнеса из-за курения - РИА Новости, 19.08.2021
Разин рассказал, что Пугачева ушла из шоу-бизнеса из-за курения
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в Instagram рассказал, что Алла Пугачева оставила шоу-бизнес из-за курения. Пагубная привычка слишком сильно... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:06
2021-08-19T18:06
2021-08-19T18:06
шоубиз
алла пугачева
ласковый май
знаменитости
андрей разин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в Instagram рассказал, что Алла Пугачева оставила шоу-бизнес из-за курения. Пагубная привычка слишком сильно изменила голос певицы.Продюсер призвал подписчиков следить за здоровьем, поставив в пример себя. Разин отметил, что всегда поет чистым голосом, потому что никогда не курил.При этом для Юрия Шатунова он сделал исключение.Недавно стало известно, что Шатунов решил судиться из-за товарных знаков, связанных с группой "Ласковый май".
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алла пугачева, ласковый май, знаменитости, андрей разин