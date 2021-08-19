https://ria.ru/20210819/razin-1746426545.html

Разин рассказал, что Пугачева ушла из шоу-бизнеса из-за курения

Разин рассказал, что Пугачева ушла из шоу-бизнеса из-за курения - РИА Новости, 19.08.2021

Разин рассказал, что Пугачева ушла из шоу-бизнеса из-за курения

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в Instagram рассказал, что Алла Пугачева оставила шоу-бизнес из-за курения. Пагубная привычка слишком сильно... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:06

2021-08-19T18:06

2021-08-19T18:06

шоубиз

алла пугачева

ласковый май

знаменитости

андрей разин

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в Instagram рассказал, что Алла Пугачева оставила шоу-бизнес из-за курения. Пагубная привычка слишком сильно изменила голос певицы.Продюсер призвал подписчиков следить за здоровьем, поставив в пример себя. Разин отметил, что всегда поет чистым голосом, потому что никогда не курил.При этом для Юрия Шатунова он сделал исключение.Недавно стало известно, что Шатунов решил судиться из-за товарных знаков, связанных с группой "Ласковый май".

https://ria.ru/20210818/pugacheva-1746203152.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла пугачева, ласковый май, знаменитости, андрей разин